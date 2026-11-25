Le spectaculaire Grand Prix de Las Vegas a relancé le débat autour de la réglementation 2026 de la Formule 1, à l’heure où la discipline prépare déjà une nouvelle révolution technique pour 2030. Si Max Verstappen a comparé la course du Nevada à une partie de Mario Kart, Toto Wolff a au contraire apprécié le spectacle offert par les incessants changements de position, invitant les détracteurs des nouvelles monoplaces à faire preuve d’ouverture d’esprit. Andrea Stella, directeur de McLaren F1, adopte une position plus nuancée, estimant qu’il serait dangereux de tirer des conclusions hâtives sur l’avenir de la discipline à partir d’une seule course, aussi spectaculaire soit-elle.

Toto Wolff a un message à adresser aux sceptiques de la Formule 1 : avant de porter un jugement définitif sur la controversée réglementation technique introduite en 2026, il convient également de considérer le spectacle qu’elle est susceptible de produire.

Le directeur de Mercedes F1 fait résolument partie de ceux qui ont apprécié le Grand Prix de Las Vegas du week-end dernier, au cours duquel les incessants changements de position et les batailles roue contre roue ont donné lieu à une course spectaculaire sous les néons du Strip.

Alors que Max Verstappen, pourtant vainqueur de l’épreuve, a comparé les débats en piste à une partie de Mario Kart, Wolff y a plutôt vu un mélange de plusieurs disciplines du sport automobile, offrant précisément le type de spectacle imprévisible que l’on pouvait attendre d’une ville comme Las Vegas.

L’Autrichien reconnaît que la nouvelle réglementation, notamment en raison de l’influence de la gestion de l’énergie électrique sur les dépassements, continue de diviser. Il estime toutefois qu’il serait prématuré de rejeter ce spectacle simplement parce qu’il diffère de ce à quoi la Formule 1 nous avait habitués.

"Cette réglementation offre un formidable spectacle et nous avons assisté à une course extraordinaire, particulièrement pour les Américains", estime Wolff.

"Je dirais que c’était un mélange des 500 Miles d’Indianapolis, de NASCAR et de Formule 1 ! Je suppose que beaucoup de gens diront : ’Eh bien, ce n’est pas de la course automobile.’ Personnellement, je pense que nous devons faire preuve d’ouverture d’esprit."

L’enthousiasme de Wolff ne repose pas uniquement sur sa propre perception de la course. Le directeur de Mercedes s’appuie également sur les réactions des spectateurs et des invités présents dans le paddock, qui témoignent selon lui de l’intérêt suscité par les nombreuses batailles en piste.

"Susie était au Paddock Club et elle m’a dit que, pendant 90 minutes, les gens criaient à chaque dépassement. On n’était jamais vraiment certain d’avoir acquis une position ou non", poursuit-il.

"Les retours immédiats que j’ai reçus de mes amis qui regardaient la course et de nos sponsors étaient que c’était génial. Stefano [Domenicali] a beaucoup apprécié."

Ce type de réactions a évidemment de quoi satisfaire les responsables commerciaux de la Formule 1, particulièrement aux États-Unis, où le championnat continue de déployer d’importants efforts pour élargir son public.

Wolff est néanmoins conscient que les caractéristiques des monoplaces de 2026 s’expriment différemment selon les circuits et qu’un tel degré d’imprévisibilité est difficile à reproduire partout. Le directeur de Mercedes estime en revanche que ce scénario convenait particulièrement bien à une course organisée dans la capitale américaine du divertissement.

"Cela ne se produira pas partout. D’une certaine manière, c’est assez approprié que cela se soit produit lors du Grand Prix de Las Vegas : la NASCAR, les 500 Miles d’Indianapolis, comme je l’ai dit, tout cela réuni", explique-t-il.

"Pour être franc, je ne me suis pas rendu compte que la course avait duré 90 minutes. Pour moi, c’était comme si elle avait duré 20 minutes, parce que c’était tellement différent et tellement divertissant à regarder."

Stella refuse de faire de Las Vegas le modèle à suivre pour la F1

Si Toto Wolff se garde bien de présenter le Grand Prix de Las Vegas comme une recette miracle applicable à l’ensemble du calendrier de la Formule 1, son homologue chez McLaren, Andrea Stella, invite également à la prudence, mais pour des raisons quelque peu différentes.

L’Italien a été interrogé sur l’apparente contradiction entre la volonté de la Formule 1 d’introduire une nouvelle réglementation moteur en 2030 et le spectacle que les règles actuelles viennent de produire, avec l’une des courses les plus animées de la saison.

L’accord unanime de la FIA autour d’un cadre réglementaire prévoyant l’introduction de groupes propulseurs V8 turbo de 2,1 litres, à la conception simplifiée, à partir de 2030 était intervenu à peine quelques jours avant l’extraordinaire course du samedi soir à Las Vegas, marquée par un nombre record de 352 dépassements et 35 changements de leader.

Avec Lando Norris deuxième et Oscar Piastri remonté de la 17e à la troisième place, McLaren avait de nombreuses raisons de se réjouir du déroulement de l’épreuve.

Mais le spectacle offert dans le Nevada soulève également une question délicate : si la très décriée réglementation actuelle, qui accorde une place prépondérante à la gestion de l’énergie, est capable de générer des courses aussi animées, la Formule 1 a-t-elle raison de préparer son abandon ?

Pour Andrea Stella, la réponse à cette question nécessite une réflexion bien plus approfondie que ne pourrait le laisser penser l’enthousiasme suscité par un seul week-end de compétition.

Le directeur de McLaren refuse notamment de faire du Grand Prix de Las Vegas le modèle à suivre pour l’avenir de la Formule 1, rappelant que ce nombre exceptionnel de dépassements pouvait également s’accompagner d’effets indésirables qu’il ne faudrait pas négliger, notamment en matière de sécurité.

"Il est très difficile d’avoir une position simple, ou une position aussi simple que de dire : ’Oh, c’est le genre de course que nous voulons’, parce que dès que vous dites cela, vous allez découvrir d’autres points de vue qu’il est important de prendre en considération", explique Stella.

"Je dois encore parler à Lando et Oscar pour comprendre : est-ce qu’ils ont apprécié ? Ou était-ce un peu trop, avec parfois le sentiment que cela risquait de très mal tourner du point de vue de la sécurité ?"

"Je ne veux pas exprimer une position tranchée parce qu’en réalité, je n’en ai pas. Cette course nous a fourni beaucoup d’informations que nous ne pouvons pas ignorer."

Stella met en garde contre les réactions à chaud sur la réglementation 2030

Les réactions au sein du paddock ont effectivement été loin de faire l’unanimité. Max Verstappen a comparé les incessants échanges de positions, favorisés par les apports de puissance électrique, à une partie de Mario Kart, tandis que Sergio Pérez a qualifié le spectacle d’artificiel.

Lando Norris s’est également interrogé sur la pertinence de considérer certaines manœuvres comme de véritables dépassements, compte tenu des énormes différences de vitesse entre les monoplaces.

Pour Stella, ni l’enthousiasme suscité par le spectacle de Las Vegas ni les critiques formulées à son encontre ne doivent dicter l’orientation à long terme de la Formule 1.

Alors que le cadre réglementaire proposé pour 2030 doit encore être soumis au vote du Conseil mondial du sport automobile de la FIA, le mois prochain à Shanghai, le directeur de McLaren appelle les décideurs à ne pas transformer des réactions immédiates en décisions réglementaires.

"Ma principale recommandation est que nous conservions une approche analytique et que nous continuions à veiller aux intérêts de notre sport", poursuit Stella.

"Nous vivons dans un monde dans lequel vous devez avoir une opinion en une seconde, sinon vous n’êtes personne. Vous devez avoir une opinion polarisée, sinon vous n’êtes personne."

"Ce serait dommage d’analyser tout cela dans le cadre d’un débriefing à chaud et de dire : ’Oh, abandonnons la nouvelle réglementation’."