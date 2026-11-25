Max Verstappen pourrait profiter de la trêve hivernale de la Formule 1 pour ajouter une nouvelle épreuve prestigieuse à son programme de compétition en dehors des Grands Prix. Le quadruple champion du monde étudie actuellement la possibilité de participer aux 24 Heures de Daytona en janvier, une course dont la date est parfaitement compatible avec ses engagements en F1. Le Néerlandais a confirmé que des discussions étaient en cours, tout en expliquant pourquoi une participation à la classique américaine serait bien plus simple à organiser qu’un engagement aux 24 Heures du Mans, qu’il souhaite exclusivement disputer au volant d’une Hypercar.

En marge de ses activités en Formule 1, Max Verstappen continue de nourrir des ambitions de plus en plus importantes dans le monde de l’Endurance. Le pilote Red Bull Racing pourrait ainsi s’attaquer dès le début de l’année prochaine à l’une des épreuves les plus prestigieuses du sport automobile américain : les 24 Heures de Daytona.

Avant le Grand Prix de Las Vegas du week-end dernier, le Néerlandais s’est rendu sur le Daytona International Speedway. Si cette visite avait officiellement pour objectif principal de tourner du contenu promotionnel pour Red Bull, elle a inévitablement alimenté les spéculations concernant une éventuelle participation du pilote à la classique floridienne.

Interrogé sur cette perspective, Verstappen a confirmé que la faisabilité d’un tel projet était déjà à l’étude.

"Nous étudions la question pour voir si c’est possible, mais pour l’instant, cette visite visait davantage à tourner du contenu avec Red Bull", a-t-il expliqué.

Le Néerlandais n’a toutefois laissé planer aucun doute quant à son envie de disputer cette épreuve, qui figure en bonne place sur la liste des courses auxquelles il souhaite participer au cours de sa carrière.

"C’est assurément une course que je veux faire, oui", a confirmé Verstappen.

Le calendrier joue en sa faveur puisque la 65e édition des Rolex 24 est programmée du 28 au 31 janvier 2027, en dehors de la saison de compétition de Formule 1. Verstappen disposerait ainsi d’une véritable opportunité de s’offrir une nouvelle aventure en Endurance sans compromettre ses engagements en Grand Prix.

"Oui, c’est assurément une course qu’il est possible de disputer dès maintenant, pendant ma carrière en F1, donc je l’espère. Mais il faudra encore attendre un peu avant d’avoir des nouvelles. Nous avons encore un peu de temps pour cela également."

Si le projet venait à se concrétiser, Verstappen prendrait le départ des 24 Heures de Daytona au volant d’une GT3, très probablement dans la catégorie GTD Pro.

Verstappen ne veut courir au Mans qu’en Hypercar

Le pilote Red Bull établit toutefois une distinction très nette entre les 24 Heures de Daytona et une autre grande classique de l’Endurance, les 24 Heures du Mans.

Une participation à l’épreuve mancelle nécessiterait, selon lui, un engagement bien plus conséquent. Verstappen souhaite aborder ce projet dans les meilleures conditions possibles plutôt que de simplement essayer de lui trouver une place dans son calendrier de pilote de Formule 1.

Le Néerlandais n’envisage notamment pas de disputer les 24 Heures du Mans dans une catégorie autre que celle des Hypercars.

"Je veux vraiment uniquement faire Le Mans en Hypercar. Et dans ce cas, il faut bien réfléchir à la manière dont on souhaite aborder les choses", a-t-il expliqué.

"Est-ce que l’on veut le faire soi-même ou est-ce que l’on veut le faire avec une équipe officielle d’un constructeur ? J’ai encore le temps de déterminer cela également."

La situation est en revanche différente pour Daytona ou la Nordschleife du Nürburgring, où Verstappen privilégie les GT3.

"Si je veux courir à Daytona ou sur la Nordschleife, ce sera au volant d’une GT3. Je ne veux pas dire que c’est plus facile, mais c’est un peu plus simple à organiser qu’avec une Hypercar."

Verstappen veut continuer à courir en dehors de la F1

Une éventuelle participation aux 24 Heures de Daytona permettrait également à Max Verstappen d’offrir à ses supporters une occasion supplémentaire de le voir en compétition pendant la trêve hivernale de la Formule 1.

Interrogé sur cette perspective, à l’image de ce qu’avait pu proposer Fernando Alonso à ses fans en participant au rallye Dakar, le Néerlandais s’est montré particulièrement enthousiaste.

Verstappen apprécie lui-même de voir des pilotes de Formule 1 s’aventurer dans d’autres disciplines du sport automobile et prendre du plaisir au volant de machines très différentes de celles qu’ils pilotent habituellement.

"C’est sympa, n’est-ce pas ? J’aime toujours voir des pilotes faire d’autres choses en dehors de la F1 et prendre également du plaisir dans d’autres disciplines du sport automobile", a-t-il reconnu.

Malgré un calendrier de Formule 1 déjà particulièrement chargé, Verstappen entend continuer à saisir les occasions qui se présenteront à lui, à condition notamment de pouvoir concilier ces aventures sportives avec sa vie de famille.

"La saison de F1 est déjà suffisamment longue, bien sûr, mais si je peux combiner cela avec le fait d’emmener ma famille avec moi, par exemple, alors j’essaierai quand même de participer à d’autres épreuves."