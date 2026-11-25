Malgré la guerre des mots qui oppose George Russell à Max Verstappen depuis plusieurs semaines, le pilote Mercedes F1 a proposé une forme de pacte de non-agression à son rival lors de leur intense bataille pour la victoire au Grand Prix de Las Vegas. L’objectif du Britannique était de collaborer avec le Néerlandais en exploitant les phénomènes d’aspiration et de gestion de l’énergie électrique pour distancer leurs poursuivants. Une proposition formulée à la radio mais qui n’a jamais été transmise au pilote Red Bull, alors que Ralf Schumacher met désormais Russell en garde contre les conséquences de sa rivalité avec Verstappen.

Les relations particulièrement tendues entre George Russell et Max Verstappen n’ont manifestement pas empêché le Britannique d’envisager une collaboration avec son rival dans les rues de Las Vegas.

Il est apparu que le pilote Mercedes a proposé que les deux hommes cessent de défendre leurs positions respectives et exploitent plutôt les phénomènes d’aspiration et de "yo-yo" liés à l’utilisation de l’énergie électrique pour creuser l’écart sur le reste du peloton.

"Je suis prêt à travailler avec Max si cela nous permet de nous détacher du peloton", a déclaré Russell à la radio.

"Donc, s’il veut jouer au yo-yo, jouons au yo-yo, mais sans défendre."

Ce message radio n’a pas été diffusé en direct lors du Grand Prix de Las Vegas et l’ingénieur de course de Russell, Marcus Dudley, n’y a pas répondu.

Plus important encore, Red Bull n’a jamais transmis cette proposition à Verstappen, si bien que le Néerlandais ignorait totalement que son rival envisageait un tel arrangement entre eux.

Les deux hommes ont donc poursuivi leur intense bataille pour la victoire, qui est finalement revenue à Verstappen, tandis que Russell a été victime d’un accident en fin de course.

Russell affirme cependant qu’il avait trouvé la stratégie pour battre Max Verstappen sur la ligne d’arrivée à Las Vegas, contrairement à son coéquipier. Les deux pilotes se sont échangé la tête à plusieurs reprises, et Russell a franchi la ligne d’arrivée en première position à quatre reprises. À un moment donné, Verstappen a prévenu son équipe qu’il n’était pas certain de pouvoir remporter un sprint jusqu’à la ligne d’arrivée lors du dernier tour.

Cependant, Russell a rétrogradé à la troisième place, derrière son coéquipier Andrea Kimi Antonelli, à 12 tours de l’arrivée. Bien qu’Antonelli soit parvenu à devancer Verstappen sur la ligne d’arrivée à une occasion, Russell estime qu’il était, des deux pilotes Mercedes, le mieux placé pour arracher la victoire au pilote Red Bull.

"Je pense que j’étais dans une très bonne configuration de gestion d’énergie. Mon déploiement d’énergie était optimal pour dépasser Max et rester devant lui sur la ligne d’arrivée ; à l’inverse, Kimi parvenait à le doubler, mais se faisait repasser avant la ligne."

"Mais avec ce réglage, j’étais très vulnérable dans le secteur intermédiaire. J’ai perdu trois positions, je me suis même retrouvé cinquième à un moment donné, et j’ai dû modifier ma gestion de l’énergie pour remonter dans le classement. C’est là que j’ai senti que j’avais une opportunité d’attaquer Kimi. J’aurais ensuite ajusté ma stratégie pour le dernier tour. J’attendais ce moment avec impatience."

Russell n’a pas pu tenter sa dernière manœuvre sur Verstappen : il a bloqué ses roues et est sorti large alors qu’il essayait de ravir la deuxième place à Antonelli, au 48e tour.

"Je savais que, pour gagner, il fallait que je sois derrière Max à l’entame du dernier ou de l’avant-dernier tour. Kimi ne disposait pas du mode ’dépassement’ (Overtake), et j’ai senti que c’était ma chance. Il fallait que je tente le coup."

"C’était trop risqué, et j’en ai payé le prix. Mais, en même temps, je ne regrette rien, car je veux gagner la course."

"J’aurais très bien pu jouer la sécurité et finir troisième, mais je n’aurais pas été satisfait pour autant. Ce n’est donc évidemment pas l’idéal, mais je n’ai aucun regret."

Une arme secrète qui n’a pas pu être déployée

Toto Wolff a lui expliqué comment Mercedes n’a pas pu utiliser une "arme secrète" qui lui aurait permis de ravir la victoire à Max Verstappen.

Compte tenu de l’effet d’aspiration extrêmement puissant, Verstappen, alors en tête, a rapidement compris que le Grand Prix se jouerait probablement dans les dernières centaines de mètres, au niveau de la légère courbe située après la dernière chicane.

Il était donc crucial pour un pilote d’occuper la deuxième place à la sortie de la chicane des virages 14, 15 et 16. À la fin du 48e tour (sur 50), c’est Kimi Antonelli, au volant de sa Mercedes, qui occupait cette position, prêt à lancer une attaque sur Verstappen.

Cependant, à la fin du 49e tour et à l’entame de la dernière boucle, Antonelli a soudainement subi une perte de puissance et a ralenti. Cela a permis aux pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri, de le dépasser et de compléter le podium, allégeant ainsi la pression sur Verstappen, qui a franchi la ligne d’arrivée avec 0,6 seconde d’avance sur Norris.

Revenant sur les faits, Wolff a révélé que Mercedes disposait d’une arme qu’elle comptait utiliser dans les 400 derniers mètres de la course, une opportunité qui ne s’est finalement jamais concrétisée.

"À la fin, nous utilisions la même stratégie de déploiement d’énergie que les Alpine et les McLaren."

"C’est une option accessible à tous ; même si les moments d’utilisation variaient probablement d’une écurie à l’autre, tout le monde avait cette possibilité et l’a exploitée à certains stades de la course."

"Nous avions une carte maîtresse en réserve pour les 400 derniers mètres, au niveau de la courbe à gauche. Je pense que nous aurions pu l’utiliser juste avant la ligne d’arrivée pour remporter la course."

"Mais, évidemment, nous avons perdu cette occasion avec nos deux pilotes."