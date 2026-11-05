Ce que Wolff a écrit en privé à tout Mercedes F1 après le titre d’Antonelli

Après le sacre historique de Kimi Antonelli au Grand Prix du Mexique, Toto Wolff a adressé un long message à l’ensemble du personnel de Mercedes, depuis rendu public. Dans cette lettre particulièrement personnelle, le directeur de l’écurie allemande revient sur les coulisses de l’ascension du plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1. Il rend hommage à tous ceux qui ont contribué à sa réussite, tout en révélant les doutes, les risques et les soutiens qui ont accompagné sa décision de miser sur l’Italien pour succéder à Lewis Hamilton.

Un e-mail envoyé par Toto Wolff, le patron de Mercedes, à l’ensemble de son équipe après le titre mondial historique remporté par Kimi Antonelli le week-end dernier en Formule 1 a été rendu public.

A 20 ans et 68 jours, Antonelli est devenu dimanche à Mexico le plus jeune champion du monde de l’histoire de la F1, battant le précédent record établi par Sebastian Vettel en 2010 de trois ans, deux mois et 26 jours.

Wolff a reçu de nombreux éloges de l’extérieur, puisqu’il est celui qui a pris la décision de promouvoir Antonelli dans le baquet laissé vacant par Lewis Hamilton en 2025.

Mais s’il reconnaît avoir joué un rôle dans la réussite d’Antonelli, Wolff a également tenu à rendre hommage aux nombreuses autres personnes qui ont aidé l’Italien sur le chemin du titre mondial, dans une lettre adressée à tous les membres de Mercedes.

"Le succès a beaucoup de pères. L’échec est orphelin," commence l’e-mail de Wolff, rendu public sur LinkedIn par Bradley Lord, directeur adjoint de Mercedes.

"C’est ce que dit le proverbe. Mais lorsque je repense au titre mondial de Kimi, j’ai le sentiment qu’on m’a accordé beaucoup trop de mérite pour une histoire qui appartient à tant de personnes."

"J’ai rencontré Kimi pour la première fois lorsqu’il n’avait que 11 ans. Voir ce petit garçon devenir champion du monde de Formule 1 est quelque chose de très spécial. Mais son parcours, depuis ses débuts en karting jusqu’à la position qu’il occupe aujourd’hui, a été façonné par un certain nombre de personnes extraordinaires, dont beaucoup ne recevront jamais la reconnaissance qu’elles méritent."

"Tout commence avec ses parents, Marco et Veronica."

"Marco ne s’est pas contenté de faire découvrir la course automobile à Kimi. Il lui a appris à piloter, à comprendre une voiture de course et à développer les compétences qui ont fait de lui le pilote qu’il est aujourd’hui. Et Veronica était présente à chaque course de karting, depuis le tout début, lui apportant l’amour, la stabilité et le soutien dont un jeune garçon a besoin lorsqu’il grandit dans un environnement aussi exigeant."

"Étant moi-même père d’un enfant qui fait du karting, je sais à quel point il est difficile de trouver le bon équilibre entre les encouragements et la fermeté. Marco relève encore ce défi jour après jour et, lorsqu’il s’agit de savoir quand pousser Kimi et quand lui laisser de l’espace, nous sommes instinctivement sur la même longueur d’onde."

"Mais ce qu’ils ont apporté à Kimi va bien au-delà de la course automobile."

"Son humilité, son intégrité et sa loyauté, associées à son ambition et à sa détermination extraordinaires, sont des qualités qui viennent de son éducation familiale. Nous l’avons peut-être aidé à développer davantage ces valeurs au fil du temps, mais les fondations ont été posées par sa famille. Il n’aurait pas pu rêver de meilleurs débuts dans la vie."

"Il y a ensuite les personnes qui ont reconnu et cultivé son talent pendant ses premières années."

"Dino Chiesa, qui a joué un rôle si important dans le développement de Kimi en karting. Gwen Lagrue, qui a été la première personne à me parler d’un jeune pilote appelé Kimi."

"Stéphane Guérin, qui a accompagné Kimi pendant ses années dans les catégories de promotion. Et bien sûr Sergi, qui a toujours été à ses côtés et qui a constitué un pilier essentiel de sa croissance et de son développement, bien au-delà du seul entraînement physique."

Wolff a réservé une mention particulière à Peter "Bono" Bonnington, le très respecté ingénieur de course d’Antonelli, qui était également la voix que Lewis Hamilton entendait à la radio lors de ses six titres remportés avec Mercedes.

"À mesure que Kimi progressait en karting et dans les catégories de promotion, d’autres personnes ont contribué à faire de lui le pilote qu’il allait devenir."

"Et au sein de Mercedes, toute une organisation mérite une immense reconnaissance."

"Les ingénieurs qui lui ont fait découvrir la complexité technique d’une monoplace de Formule 1, les subtilités de sa dynamique, de son aérodynamique et du fonctionnement d’un simulateur avec pilote dans la boucle, l’aidant à s’adapter aux exigences d’une voiture de Formule 1 et à développer la qualité des retours techniques ainsi que la régularité nécessaires à ce niveau."

"Puis l’équipe d’ingénieurs de course autour de Bono et de Shov [Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes], qui s’est appuyée sur ces fondations pour aider Kimi à effectuer sa transition vers la Formule 1, en travaillant avec lui sur les réglages de la voiture, la gestion des pneus, l’exécution des courses et la compréhension de la manière de tirer le meilleur de lui-même et de sa monoplace."

"Bono mérite une mention particulière. Il est extrêmement ambitieux et exigeant, mais il reste toujours cette voix calme dans la salle de briefing et à l’autre bout de la radio lorsque les choses deviennent difficiles dans la voiture. C’est quelqu’un qui sait quand pousser, quand mettre au défi et quand un jeune pilote a simplement besoin d’être rassuré. Cette combinaison d’exigences élevées et d’une attention sincère a été inestimable pour Kimi, particulièrement dans les moments difficiles."

Wolff a également salué le directeur technique de Mercedes, James Allison, pour avoir conçu avec la W17 une monoplace permettant à Antonelli d’exprimer son talent cette saison.

"Je tiens à distinguer tout particulièrement James Allison," a-t-il déclaré.

"James a toujours été quelque peu sceptique à l’égard des pilotes. En tant qu’ingénieur, il considère naturellement que la voiture est l’élément le plus important de l’équation, et il ne se laisse pas facilement emporter par l’enthousiasme qui entoure généralement un pilote de Formule 1. Mais lorsque je lui ai soumis l’idée de mettre Kimi dans la voiture, il m’a soutenu. Il a fait confiance à mon jugement, a appuyé cette décision et s’est assuré que l’organisation technique donnait à Kimi tout ce dont il avait besoin pour réussir."

"Cela a énormément compté pour moi. Parce que le soutien le plus précieux ne vient pas nécessairement des personnes qui sont d’accord avec vous sur tout, mais de celles qui remettent votre réflexion en question, puis se tiennent fermement à vos côtés une fois qu’une décision a été prise."

"Notre équipe marketing et communication, sous la direction de mon directeur adjoint Bradley, avec sa responsable de la communication Clare [Robertson], qui veille à équilibrer toutes les exigences parfois concurrentes du marketing, de la communication et de l’ingénierie afin de toujours donner la priorité à la performance, et particulièrement Rosa [Herrero Venegas, responsable senior des relations publiques], qui a mis toute son expérience acquise auprès de Lewis au service de Kimi pour l’aider à comprendre les responsabilités qui accompagnent le statut de pilote Mercedes en Formule 1. Pas seulement la manière de gérer les médias, mais aussi celle de faire face à l’attention, aux attentes et à la pression tout en restant lui-même."

"Et bien sûr, les centaines de personnes à Brackley et à Brixworth dont le travail donne à nos pilotes la possibilité de réussir. Ceux qui conçoivent, construisent et développent la voiture et le moteur, qui traversent les journées difficiles et qui ne cessent jamais de travailler pour nous rendre meilleurs."

Wolff est revenu sur le scepticisme important suscité par sa décision de choisir Antonelli pour succéder à Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1. Les critiques s’étaient intensifiées lorsque l’Italien avait accidenté sa monoplace lors de ses débuts en EL1 à Monza en 2024, puis de nouveau pendant sa première saison.

"Je tiens également à saluer les nombreuses autres personnes qui ont eu le courage de soutenir une décision qui était loin d’être évidente," a-t-il poursuivi.

"Remplacer Lewis Hamilton, le pilote le plus titré de l’histoire de la Formule 1 et sans doute sa figure la plus importante sur le plan culturel, par un adolescent n’allait jamais être une décision facile."

"Il y a eu beaucoup de critiques, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du sport, concernant le fait de placer un jeune de 18 ans dans une Mercedes. Et lorsque Kimi a traversé une période difficile, avec plusieurs courses sans marquer de points, ces doutes se sont naturellement amplifiés."

"Mais nous n’avions jamais imaginé que sa première année en Formule 1 se déroulerait sans difficultés. Bien au contraire. Nous savions qu’il y aurait des week-ends compliqués, des erreurs et des moments où les gens remettraient notre jugement en question. Cela faisait depuis le départ partie du parcours dans lequel nous nous étions engagés."

"On ne peut pas demander à un jeune pilote d’apprendre et ensuite le punir parce qu’il commet des erreurs. L’important n’a jamais été de savoir où se trouvait Kimi après une course difficile, mais où il pourrait se trouver dans les années à venir."

Malgré la saison compliquée vécue par George Russell de l’autre côté du garage, Wolff a souligné que la vitesse impressionnante et la maturité démontrées par le Britannique au cours des années précédentes lui avaient permis de prendre le risque de confier l’autre baquet à un débutant.

"Et l’une des raisons pour lesquelles nous avons pu franchir ce pas, c’est George," a-t-il souligné.

"Cette année n’a pas été celle de George. Lui et la voiture n’ont pas toujours été les meilleurs amis du monde, et je sais à quel point cela a été frustrant pour lui. Mais nous n’avons pu prendre le risque de mettre Kimi dans la voiture que parce que nous savions que nous avions déjà un champion et un pilote numéro un en George. Quelqu’un qui possède la vitesse, l’expérience et les qualités de leader nécessaires pour porter l’équipe, ainsi que la force de caractère pour accueillir un jeune coéquipier doté d’un potentiel énorme. Cela nous a donné la confiance nécessaire pour prendre une décision audacieuse."

"Cette confiance allait au-delà de l’équipe de course. Notre conseil d’administration chez Mercedes Grand Prix a fait confiance à notre jugement et soutenu cette décision dès le départ. Et Ola Källenius, mon partenaire depuis tant d’années, mérite une mention particulière. Pendant les périodes difficiles, lorsque les résultats n’étaient pas à la hauteur de nos attentes, il n’a jamais perdu confiance dans notre organisation ni dans les personnes qui la dirigent. Et lorsque je lui ai parlé de l’idée de mettre Kimi dans la voiture, il n’a pas hésité."

"Il en va de même pour nos partenaires et nos sponsors. J’ai parlé très tôt à beaucoup d’entre eux de ce que nous voulions faire. Ils ont compris qu’il ne s’agissait pas simplement de remplacer un pilote par un autre. Il s’agissait d’ouvrir un nouveau chapitre, de prendre un risque calculé et de construire quelque chose ensemble."

"Beaucoup d’entre eux ont accueilli cette vision avec un enthousiasme sincère. Ils ont choisi de croire en ce parcours avant de savoir où il nous mènerait. Et cela a énormément compté pour nous, particulièrement à une époque où tout le monde n’était pas prêt à nous suivre."

"Et sur le plan personnel, je tiens à remercier ma femme Susie. Elle sait mieux que quiconque ce qu’exige ce travail, et elle comprend le sport automobile ainsi que les pressions qui l’accompagnent. Lorsque je réfléchissais à la décision de mettre Kimi dans la voiture, elle m’a encouragé à faire confiance à mon instinct et à avoir le courage d’aller jusqu’au bout de ce que je pensais être juste. Avoir à ses côtés quelqu’un qui comprend à la fois les conséquences professionnelles et le poids personnel de telles décisions fait une énorme différence."

"Et enfin, il y a Kimi lui-même."

"Parce que, quels que soient le soutien, les opportunités et les conseils que vous apportez à un jeune pilote, personne ne peut piloter à sa place."

"Personne ne peut lui donner la détermination de continuer après un week-end difficile, le courage de remonter dans la voiture après avoir commis une erreur ou la résilience nécessaire pour faire face à la pression extraordinaire qui accompagne le fait de piloter pour Mercedes."

"Ces qualités doivent venir de l’intérieur."

"Kimi a commis des erreurs. Nous en avons tous commis. Mais il n’a jamais cessé d’apprendre, jamais cessé d’écouter et jamais cessé de croire en ce qu’il pouvait accomplir. Et tout au long de ce parcours, il est resté fondamentalement le même jeune homme bienveillant que j’ai rencontré il y a toutes ces années."

"Alors, lorsque les gens me disent que je mérite d’être félicité pour avoir découvert Kimi ou pour avoir fait de lui un champion du monde, je sais combien d’autres personnes ont apporté une contribution bien plus importante que la reconnaissance qu’elles recevront un jour."

"Oui, j’ai cru en lui. Et oui, à un certain moment, j’ai dû prendre une décision et m’y tenir."

"Mais il est beaucoup plus facile de croire en quelqu’un lorsque tant de personnes de valeur vous ont déjà donné toutes les raisons d’y croire."

"Ce n’est pas l’histoire de ma réussite. C’est la nôtre."

"Et je ne pourrais pas être plus fier de toutes les personnes qui y ont participé."