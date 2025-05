Haas F1 avait le rythme à Imola mais pas la bonne exécution en course

C’est clairement un Grand Prix d’Emilie-Romagne à oublier pour l’équipe Haas F1.

Ollie Bearman a été le seul pilote à voir l’arrivée pour le team américain, à la 17e et avant-dernière place des pilotes qui ont vu l’arrivée.

"Honnêtement, ce n’était pas une mauvaise course, mais malheureusement, j’ai eu un problème lors de mon arrêt au stand. Nous étions en très bonne position pour une course à un arrêt, donc lorsque la VSC est sortie, nous avons chaussé les pneus medium. Je suis ressorti derrière Russell, qui était septième."

"Nous étions donc partis pour une bonne course, mais ma roue n’était pas correctement fixée lors de l’arrêt au stand. Le rythme était bon, la voiture s’est bien comportée tout le week-end. Il y a pas mal de points à améliorer, la journée d’hier était complètement hors de notre contrôle, mais nous avons encore du travail à faire pour remettre les choses en ordre."

Esteban Ocon a lui dû abandonner assez tôt en raison d’un souci sur son moteur Ferrari.

"Nous avons eu un problème de consommation d’air, j’ai donc dû arrêter la voiture à la sortie du virage 7. La situation sera étudiée, mais pour être honnête, la course n’aurait jamais été une grande réussite."

"J’ai pris un excellent départ et gagné quelques places. Nous avons ensuite tenté une autre solution – et nous étions devant plusieurs voitures à ce moment-là – mais malheureusement, la dégradation était beaucoup plus importante pour moi, ce qui était inattendu."

"Nous devons tirer les leçons de ce week-end et espérons revenir plus forts à Monaco."

Ayao Komatsu, directeur de l’équipe, faisait grise mine ce soir dans le paddock.

"C’était évidemment une journée très difficile. Partis des 18e et 19e places, nous avons dû tenter quelque chose de différent. Nous l’avons fait avec Esteban en l’arrêtant au premier tour ; ça a failli marcher, mais il a finalement eu un problème de bloc moteur et a dû abandonner."

"Du côté d’Ollie, il avait le rythme. Il a passé la majeure partie de son premier relais derrière le trafic avec Colapinto, mais dès que Colapinto est rentré, le rythme d’Ollie était vraiment bon ; nous pensions donc à un seul arrêt. Nous nous sommes arrêtés sous la voiture de sécurité virtuelle, mais nous avons ensuite eu un problème avec l’arrêt, ce qui a ruiné sa course."

"Mais une fois la voiture de sécurité passée, le rythme d’Ollie lors de son dernier relais était incroyable ; il était vraiment bon. Même après le dernier arrêt de la voiture de sécurité, son rythme était très bon avec un vieux train de pneus durs. Le point positif, c’est que la voiture avait le rythme nécessaire pour marquer des points. C’est une autre occasion manquée, c’est le point négatif. Il faut corriger cela."