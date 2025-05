Septième à Imola, Russell demande à Mercedes F1 de ’réagir vite’

George Russell n’est pas satisfait de sa septième place à Imola. Le pilote Mercedes F1 constate de nouveau que sa monoplace souffre sur piste chaude, comme l’an dernier, et s’inquiète de cette situation, alors que l’été arrive.

"Nous étions tout simplement extrêmement lents," lance Russell. "Les tendances sont assez claires. Quand il fait chaud, nous sommes lents. Quand il fait froid, nous sommes rapides. C’était pareil l’an dernier."

Le Britannique pense que la septième place n’était même pas acquise, et il demande à son équipe de progresser rapidement : "Nous avons tout mis en œuvre avec les réglages pour trouver des solutions, mais il y a clairement quelque chose de plus fondamental dans la voiture."

"Ce n’est pas la première course de la saison où nous sommes plus lents que Ferrari, ni même plus lents ou au même rythme que Williams, mais nous avons réussi à obtenir un bon résultat à ces occasions."

"Mais aujourd’hui, nous avons eu beaucoup de chance de terminer septième, en toute honnêteté. Je ne dirais pas que nous sommes à court d’idées pour résoudre le problème des pneus, mais comme je l’ai dit, c’est en quelque sorte intégré à la voiture."

"Il y a quelques années, Ferrari était extrêmement rapide en qualifications et lente en course. Aujourd’hui, c’est tout le contraire, et ils ne comprennent pas vraiment pourquoi. Il nous faut donc trouver un meilleur compromis, surtout avant la prochaine course à Monaco. L’été approche et ce n’est pas de bon augure. Il faut réagir vite."

Antonelli admet avoir mal géré sa course à domicile

Andrea Kimi Antonelli a connu un week-end très compliqué qui s’est achevé par un abandon à cause d’un problème mécanique : "Ce n’était pas une fin heureuse. C’était difficile. J’ai été pris dans un train de DRS dans le premier relais, les pneus ont souffert et j’ai essayé de m’accrocher. On a été chanceux avec la voiture de sécurité virtuelle.

"J’avais de bons espoirs mais j’ai eu le problème d’accélérateur et il a lâché. C’est dommage, ce sont des choses qui arrivent et je pense que le rythme n’était pas mauvais. Avec les problèmes, je ne sais pas si ça aurait pu être mieux, mais je perdais de la puissance. Je ne pouvais rien faire. J’ai appris beaucoup de choses et je vais essayer de revenir plus fort à Monaco."

En retrait tout le week-end, l’Italien admet qu’il n’a pas su gérer la pression et le tourbillon médiatique qui entourent les pilotes lors de leur course à domicile : "Ce week-end a été intense sur le plan mental et émotionnel. De mon côté, je n’ai pas fait les meilleures choses."

"Je n’ai pas fait un bon travail sur la gestion de l’énergie, et j’ai pu sentir que ça affectait mon pilotage. Je sentais que je n’avais pas autant d’énergie. De ce côté, j’ai bien appris en vue de ma prochaine course à domicile."