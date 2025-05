Une ’course positive’ pour Hülkenberg, ’un bon rythme’ pour Bortoleto

Nico Hülkenberg a terminé 12e du Grand Prix d’Emilie-Romagne, et le pilote Sauber F1 est plutôt satisfait d’avoir été si proche des points. Il reconnait que les circonstances de course l’ont aidé, mais il se félicite d’avoir affiché un bon rythme.

"C’était définitivement une des courses les plus serrées et les plus positives cette année. On a été un peu chanceux avec le timing de la VSC qui nous a donné un avantage lors de l’arrêt et nous a mis dans cette position" note l’Allemand.

"Cependant, ça se passait bien. Le rythme était plutôt positif, la voiture de sécurité a regroupé tout le monde et il y avait des voitures plus rapides derrière nous, et nous n’avons pas réussi à les garder derrière."

Hülkenberg est confiant après Imola, et se félicite d’avoir remarqué des progrès dans son team : "Ca semble plus positif ce week-end, on a été un peu plus compétitifs, mais les écarts sont serrés. Mais c’est encourageant."

Gabriel Bortoleto a terminé 18e et admet une certaine frustration alors qu’il s’élançait devant son équipier : "Ce n’était pas la course la plus facile. Parfois en compétition on est chanceux, parfois non. Aujourd’hui, on ne l’a pas été, la VSC nous a coûté cher en première partie de course."

"On avait un bon rythme en pneus durs donc je suis un peu frustré. Le reste n’est qu’une conséquence de ce qui s’est passé, on ne se bat pas à l’avant et à chaque place perdue, vous reculez. On aurait pu mieux profiter de nos opportunités, on va donc analyser ce qui s’est passé pour faire mieux."

Cependant, le Brésilien se félicite d’avoir réussi un bon week-end et une belle performance : "Le rythme en pneus durs était bon, on a pu être rapides, mais le résultat ne le montre pas car on était au mauvais endroit et au mauvais moment tout au long de la course. Mais c’est plaisant de voir ça."

Sauber a donc connu un week-end à la fois riche en rebondissements et en déceptions selon Jonathan Wheatley, directeur de l’équipe.

"Des sentiments mitigés à l’issue de la course. Après l’intervention de la voiture de sécurité, Nico semblait en mesure de marquer des points. Mais il est difficile de conserver une Red Bull derrière soi, puis l’équilibre s’est rompu et Nico a finalement terminé 12e."

"Gabi est partie 14e et nous avions de grands espoirs pour la course. Malheureusement, nous avons réagi tardivement à la dégradation des pneus et avons dû adopter une stratégie à deux arrêts, une décision dont nous avons payé le prix jusqu’à la fin de la course. Nous avons également été impactés par la décision d’essayer les mediums après l’intervention de la voiture de sécurité, mais ce pneu s’est avéré inefficace et nous avons perdu des positions en piste, Gabi terminant finalement 18e."

"Nous devons examiner attentivement nos processus internes et en tirer rapidement les leçons avant Monaco, puis Barcelone."