Haas F1 a tranché entre Câmara et Doohan, Ocon sauvé par Cadillac F1 ?

Selon plusieurs sources fiables du paddock, Haas F1 et Ferrari auraient trouvé un accord à Singapour pour confier le deuxième baquet de l’équipe à Rafael Câmara en 2027, aux côtés d’Oliver Bearman. Un choix qui récompenserait le talent du jeune Brésilien, mais qui soulève également des interrogations sur les liens de plus en plus étroits entre Haas et la Scuderia. Pour Esteban Ocon, dont le départ a déjà été annoncé, une autre possibilité pourrait néanmoins se dessiner chez Cadillac.

Le départ d’Esteban Ocon de Haas à l’issue de la saison 2026 avait été officialisé avant le week-end du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie. Après deux saisons passées au sein de la formation dirigée par Ayao Komatsu, le Français savait donc qu’il devrait poursuivre sa carrière ailleurs, sans que l’identité de son successeur soit immédiatement dévoilée.

Plusieurs candidats étaient alors envisagés pour rejoindre Oliver Bearman en 2027. Parmi eux figuraient Rafael Câmara, membre de la Ferrari Driver Academy et engagé dans la lutte pour le titre en Formule 2, ainsi que Jack Doohan, ancien pilote Alpine devenu troisième pilote de Haas.

L’écurie américaine avait pris le temps d’évaluer différentes possibilités avant de prendre sa décision. Plusieurs séances d’essais avec d’anciennes monoplaces, dans le cadre du programme TPC, avaient ainsi été organisées avec Câmara et Doohan, mais également avec Ryo Hirakawa, pilote Toyota ayant déjà participé ponctuellement à des séances d’essais libres, et Leonardo Fornaroli, membre du programme de jeunes pilotes McLaren.

D’après des sources ayant connaissance du déroulement de ces essais, deux pilotes se seraient progressivement détachés : Câmara et Doohan.

Le Brésilien aurait confirmé les qualités qui lui valent une excellente réputation dans les catégories de promotion. Mais les performances de Doohan auraient également été particulièrement convaincantes, au point de placer la direction de Haas devant une décision difficile.

C’est finalement Câmara qui aurait obtenu les faveurs de l’équipe.

Selon les informations recueillies auprès de sources fiables, un accord aurait été conclu entre Haas et Ferrari pendant le week-end du Grand Prix de Singapour. La décision serait désormais arrêtée, avec une annonce officielle attendue dès la semaine prochaine, avant le Grand Prix à domicile de Haas F1 aux Etats-Unis, à Austin.

Le jeune Brésilien devrait arriver en Formule 1 avec le soutien de Ferrari, mais aussi avec d’importants financements provenant de sponsors de son pays natal.

Si l’arrivée de Rafael Câmara représenterait une promotion méritée pour l’un des jeunes talents les plus prometteurs du sport automobile, ce choix ne ferait pas l’unanimité dans le paddock.

Plusieurs sources évoquent une situation délicate pour Haas, qui s’aventurerait dans des eaux troubles en renforçant encore davantage ses liens avec Ferrari. L’écurie américaine dispose déjà d’Oliver Bearman, l’un des pilotes les plus avancés dans le programme de formation de la Scuderia. Avec Câmara à ses côtés, elle alignerait donc en 2027 deux pilotes issus de la Ferrari Driver Academy.

Cette perspective soulève des interrogations sur le degré d’indépendance de la formation appartenant à Gene Haas. Les liens techniques entre les deux structures sont déjà particulièrement importants. Haas utilise les groupes propulseurs Ferrari, mais également ses boîtes de vitesses et plusieurs autres composants fournis par le constructeur italien.

L’équipe possède en outre un bureau d’études installé à Maranello, à proximité immédiate des installations de la Scuderia. L’arrivée d’un deuxième jeune pilote soutenu par Ferrari renforcerait ainsi une relation déjà très étroite. Selon un sentiment de plus en plus répandu dans le paddock, Haas pourrait dès lors être considérée comme une véritable "équipe B" de Ferrari à partir de 2027.

Cette perception ne remet pas nécessairement en question les qualités de Câmara, dont les performances en catégories inférieures justifient une opportunité en Formule 1. Elle souligne toutefois les questions que pourrait poser une équipe dont les deux titulaires seraient directement liés au même constructeur partenaire.

Pour Haas, le choix du Brésilien constituerait donc à la fois un pari sportif sur l’avenir et une nouvelle étape dans son rapprochement avec Ferrari.

Pendant que son avenir se précise en dehors de Haas, Esteban Ocon continue de vivre une fin de saison difficile au sein de l’écurie américaine.

À Singapour, le Français s’est notamment montré frustré par les différences de performance entre sa monoplace et celle de son coéquipier Oliver Bearman.

Ce dernier disposait d’évolutions qui n’étaient pas encore installées sur la voiture d’Ocon, une situation qui aurait eu des conséquences importantes sur la gestion des pneumatiques et le rythme de course.

"Nous faisons surchauffer les pneus, et c’est un problème que la voiture d’Ollie ne rencontre pas avec les évolutions. J’ai hâte d’être à Austin, lorsque nous aurons les mêmes voitures, pour voir si nous pouvons franchir un cap en matière de performance et potentiellement entrer dans le top 10."

Le Français a particulièrement ressenti cet écart lorsqu’il s’est retrouvé directement en lutte avec Bearman pendant le Grand Prix de Singapour.

Malgré une bataille qu’il juge correcte et respectueuse, Ocon estime qu’il lui était impossible de résister durablement à son coéquipier compte tenu de la différence de rythme.

"La bataille avec Ollie a été propre, c’était une très belle bataille. Mais à ce moment-là de la course, il était une seconde plus rapide dans le virage, donc je ne pouvais rien faire. Tout le week-end a été compliqué à cause de la différence entre les voitures. Je n’abandonne pas et je continue à me battre."

Le prochain Grand Prix des États-Unis, à Austin, pourrait ainsi permettre à Ocon de disposer enfin d’une monoplace bénéficiant des mêmes évolutions que celle de Bearman.

L’objectif sera de retrouver davantage de compétitivité et de se battre pour une place parmi les dix premiers, alors que le Français cherche également à préserver ses chances de poursuivre sa carrière en Formule 1.

Cadillac, une possible porte de sortie pour Ocon ?

Malgré la perspective de quitter Haas à la fin de l’année, Esteban Ocon n’aurait pas nécessairement épuisé toutes ses possibilités de rester sur la grille en 2027.

Une piste inattendue pourrait notamment se présenter chez Cadillac, dont le projet sportif a connu plusieurs changements au cours de sa première saison en Formule 1.

Selon le journaliste suisse expérimenté Roger Benoit, qui écrit pour Blick, l’écurie américaine pourrait ne pas conserver son duo actuel composé de Sergio Pérez et Valtteri Bottas en 2027.

Une telle décision constituerait une surprise, puisque Cadillac avait précisément recruté ces deux pilotes expérimentés pour accompagner ses débuts dans la discipline.

Leur expérience devait permettre à la nouvelle structure de construire des bases solides pendant sa première campagne, avant de poursuivre son développement. Mais l’hypothèse d’un changement de pilote serait désormais évoquée.

Roger Benoit souligne toutefois qu’une éventuelle séparation avec Bottas pourrait représenter une opération financière importante pour Cadillac.

"Dans ce cas, il faudrait indemniser Bottas pour son contrat de plusieurs millions de dollars," écrit le journaliste suisse.

Cette possibilité ne constitue pas une confirmation de l’ouverture prochaine d’un baquet, mais elle pourrait offrir une perspective intéressante à Ocon si Cadillac décidait effectivement de modifier sa composition pour 2027.

Un autre élément pourrait jouer en faveur du Français : ses relations supposées avec Marcin Budkowski, récemment arrivé à la tête de l’écurie américaine. Les deux hommes se connaissent notamment de leur passage chez Alpine, où Budkowski avait occupé des fonctions dirigeantes avant de quitter la structure.

"L’avantage d’Ocon : le nouveau patron polonais de l’équipe, Budkowski, entretiendrait de bonnes relations avec le Français."

Cette piste reste toutefois spéculative. Aucune discussion entre Ocon et Cadillac n’a émergé dans le paddock, et rien ne confirme pour le moment que l’équipe américaine procédera effectivement à un changement de pilote.