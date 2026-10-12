Leclerc frustré malgré sa 2e place : ’heureux, mais pas super heureux’ de son podium

Au vu du rythme formidable de Max Verstappen en tête de course à Singapour, Charles Leclerc n’avait peut-être pas mieux à espérer que cette 2e place en Grand Prix. Bien sûr, la stratégie du Monégasque a été erratique (quoique bien moins que celle de Max Verstappen), mais la Ferrari ne semblait pas avoir le rythme pour aller chercher la Red Bull. D’autant que Max Verstappen avait souffert de problèmes de déploiement d’énergie en début d’épreuve.

Heureux, mais pas totalement heureux : c’est ainsi que Charles Leclerc définissait pourtant son état d’esprit après la course. Parce qu’il pensait aller chercher la victoire après sa très belle 2e place en qualifications ?

« Eh bien, heureux, mais pas super heureux. La deuxième place est un bon résultat, je pense, compte tenu de la tendance que nous avons connue dernièrement où nous manquions un peu de rythme. J’ai l’impression qu’en qualifications particulièrement, nous avions un bon rythme. En course, Max avait un peu plus de rythme que nous, ce qui était prévisible, mais nous étions peut-être un peu plus proches que ce à quoi nous nous attendions également. Donc, c’était une course sympa. J’y ai cru jusqu’au bout, mais malheureusement, ce n’était pas suffisant. »

La meilleure chance de dépassement de la Red Bull était, comme attendu au départ. Cependant, une fois n’est pas coutume, la Red Bull de Max Verstappen a résisté aux assauts de Ferrari ; il aura manqué quelques mètres ou peut-être un peu plus de témérité au Monégasque pour se jeter au premier virage ? Qu’en pense Charles Leclerc ? Estime-t-il que Max Verstappen l’a trop tassé ?

« On n’a pas beaucoup le temps de réfléchir dans ces moments-là. J’ai juste vu que Max avait un départ un peu difficile. J’ai eu un assez bon départ, alors je me suis placé à côté de lui. Ensuite, il n’y avait plus beaucoup d’espace, mais j’aurais fait exactement la même chose. Et oui, c’est assez délicat. J’étais à gauche, un peu derrière lui, je ne pouvais pas voir les panneaux à droite, on perd donc un peu ses repères parce que c’est normalement à droite que l’on a ses repères de freinage. J’ai essayé de l’évaluer de la meilleure façon possible, mais Max a réussi à conserver la première place. »

« Ensuite, il y a eu quelques opportunités dans les trois premiers tours quand Max a eu son problème de déploiement d’énergie, mais j’ai toujours pensé que c’était un problème ponctuel, alors je n’utilisais pas vraiment ma batterie, ce qui était peut-être une erreur. Et quand je me suis rendu compte qu’il n’avait plus de puissance à la fin de la ligne droite, je ne pouvais rien faire. Il était trop tard pour moi d’utiliser ma puissance. Mais je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose. Peut-être que pour le premier relais ça m’aurait aidé, mais au final, ils avaient simplement trop de rythme pour nous. »

Et si Charles Leclerc était parti, comme Lewis Hamilton, en médiums ? Le résultat aurait-il été vraiment différent ?

« Non, je ne pense pas que cela aurait aidé. Au contraire, ça aurait probablement été pire parce que le pneu médium ne m’a pas semblé être un excellent pneu. Donc, j’aurais probablement perdu toute la flexibilité de mettre Max un peu plus sous pression au moment de l’arrêt aux stands, même s’il était encore loin. Je pense qu’avec le médium, il aurait été encore plus loin. »

Au moins, la Ferrari a semblé en progrès par rapport aux derniers Grands Prix, en qualifications comme en course. Les évolutions semblent payer, note à ce sujet, avec optimisme, Charles Leclerc… même s’il relativise immédiatement les progrès réalisés par son équipe.

« Il est trop tôt pour le dire, mais il est vrai que nous avons apporté quelques petites pièces par-ci par-là sur la voiture, ce qui nous a peut-être aidés à faire un pas en avant. Mais oui, nous ne pouvons pas non plus oublier la tendance des trois dernières courses avant celle-ci. Et la tendance dont je parle, c’est que nous perdons un peu de rythme par rapport à Red Bull, par rapport à Mercedes et aussi par rapport à McLaren. Mais McLaren a peut-être eu un peu plus de mal à Sepang et ici. »

« Au bout du compte, tout dépend de celui qui apportera les améliorations le plus tôt possible. Et j’espère que nous serons ceux qui feront un plus grand pas que les autres avec les prochaines améliorations que nous apporterons. »

La stratégie de Ferrari a fait beaucoup parler. Lewis Hamilton, qui semblait être sur une stratégie à deux arrêts aux stands, n’a pourtant pas pu dépasser Charles Leclerc (qui était en médiums et sur un arrêt). À l’inverse dans la deuxième moitié de l’épreuve, Charles Leclerc (qui s’était arrêté sous voiture de sécurité virtuelle, à l’inverse de Lewis Hamilton) a pu rapidement dépasser son coéquipier (qui était resté sur une stratégie à un arrêt, même en tendres). Pourquoi ce traitement différencié ? Charles Leclerc a-t-il compris la stratégie de Maranello ?

« Eh bien, nous avions des stratégies très différentes et je suis arrivé avec un pneu beaucoup plus frais. Alors oui, à ce moment-là, il était tout à fait logique de ne pas perdre de temps entre nous car j’étais toujours à la poursuite de Max et j’essayais de gagner la course. Même si c’était un pari osé, nous devions mettre toutes les chances de notre côté. Je n’y ai donc pas trop réfléchi. J’avais un avantage pneumatique très important et Lewis ne m’a pas compliqué la tâche car il était très clair qu’en tant qu’équipe, nous ne pouvions pas perdre trop de temps. »