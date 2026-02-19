Haas F1 a réalisé ’son plus grand bond en avant’ de la pré-saison

Haas F1 a encore connu une journée positive à Bahreïn ce jeudi, avec un grand nombre de tours bouclés par Oliver Bearman le matin et par son équipier, Esteban Ocon, l’après-midi. Les deux pilotes ont continué à boucler le programme prévu, mais ont aussi testé des nouveautés.

Selon le Britannique, qui a roulé 69 tours ce matin, l’équipe américaine a réussi à trouver de la performance, et les progrès effectués ce jour par Haas sont les plus importants depuis la première mise en piste de la VF-26.

"Ca a été intéressant, je suis heureux d’avoir repris la piste. Le test de Barcelone était important, mais ici c’est plus représentatif avec la météo et on a fait le plus grand bond en avant de cette pré-saison. Je ne vais pas dire ce qu’on a trouvé mais ça amène de la performance" a déclaré Bearman, qui a expliqué le ressenti des changements au volant des nouvelles monoplaces.

"Ca change, on a moins d’appui que ce à quoi on était habitués. Mais la plus grosse différence est la puissance et la manière dont on la déploie sur un tour. En sortie de virage on a énormément de puissance, et en bout de ligne droite on a aussi énormément de puissance, mais dans une direction différente."

"On doit donc en être conscient au volant, c’est intéressant, mais ça n’a parfois pas de sens car on était habitués à une manière de faire les choses, et la nouvelle manière de faire n’est pas encore naturelle après trois journées."

Interrogé sur les objectifs de l’équipe cette année, Bearman a plaisanté avant d’afficher une certaine prudence, comme tout le monde dans le paddock : "On sera dans le top 2, ou top 3 ! Non plus sérieusement, il est clair que les quatre meilleures équipes sont un cran au-dessus, c’était clair à Barcelone."

"Et savoir où nous sommes par rapport à nos rivaux, c’est plus difficile à dire, cela dépend des modes moteur, du carburant, donc on espère finir du bon côté de ce classement. Je suis optimiste, on continue à se concentrer sur nous-mêmes pour tirer le maximum de la voiture et si on y arrive, ça se passera bien."

Il a aussi parlé des différences entre la monoplace de l’an dernier et celle de cette année, et l’effet des tracés sur l’exploitation des moteurs : "Ce circuit est l’un de ceux où les écarts entre l’an dernier et cette année sont les plus réduits car on recharge beaucoup, surtout sur les tours qualifs mais aussi sur des tours consécutifs."

"Il n’y a pas beaucoup de temps au rupteur par rapport à ce qu’on verra à Melbourne, car on recharge dans les zones de freinage et il y en a beaucoup ici. Donc ce n’est pas très différent mais je pense que ça le sera sur d’autres circuits. Mais avec ce test, on parvient à se sentir plus à l’aise au volant et à s’habituer au fonctionnement."

Bearman va donc découvrir un deuxième règlement technique pour sa deuxième saison complète au plus haut niveau, et bien qu’il doive tout réapprendre, il assure qu’il ne ressent aucune frustration à ce sujet.

"Cela ne dépend pas de moi, au final. Ce que j’aurais aimé, ç’aurait été une continuité, mais je suis content d’avoir fini dans une bonne forme l’an dernier. Et ce n’est pas comme si ce que j’ai appris l’an dernier n’allait pas me servir. Quand je compare là où j’en suis par rapport à il y a un an, je me sens bien plus confiant et j’ai les idées bien plus claires."

Esteban Ocon a pris le relais du Britannique dans l’après-midi. Après 58 tours et un beau chrono de 1:34.201, le Français était satisfait.

"La journée a été très positive pour nous tous. Nous avons vraiment travaillé à résoudre certains problèmes d’équilibre que nous rencontrons depuis le début des essais. Je pense que nous avons trouvé des solutions satisfaisantes, ce qui, après cette journée, est très encourageant."

"Bien sûr, nous avons encore beaucoup à apprendre et j’espère que demain nous pourrons approfondir nos connaissances. Je pense qu’aujourd’hui a probablement été la journée la plus productive de toute l’année."

Pour Ayao Komatsu, le directeur d’équipe, "la journée d’essais s’est encore bien déroulée. Ollie était de retour au volant le matin, et Esteban l’après-midi. Diviser la journée en deux s’est avéré très utile, car nous avons répété les mêmes tests lors des deux séances, et les retours des deux pilotes étaient identiques."

"Nous avons poursuivi sur la lancée des essais d’hier, effectué quelques modifications pendant la nuit et beaucoup appris aujourd’hui. Je trouve cette journée très productive. Il ne nous reste qu’un jour avant Melbourne, nous devons donc nous concentrer sur les fondamentaux pour valider toutes les procédures, comme les départs de course, ainsi que les aspects liés à la performance. Nous sommes donc pleinement concentrés sur une bonne journée demain."