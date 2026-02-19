Ferrari : Vasseur relativise les nouveautés aérodynamiques de la SF-26, Hamilton a manqué de kilomètres

L’étonnante nouveauté technique dévoilée par Ferrari lors des essais hivernaux à Bahreïn n’a pas manqué de faire réagir le paddock. Pourtant, son directeur d’équipe Frédéric Vasseur a tenu à calmer le jeu, relativisant l’importance du nouveau système d’aileron arrière observé sur la SF-26.

Lors de la deuxième journée d’essais, tous les regards se sont rapidement portés sur l’arrière de la Ferrari, dont l’aileron a surpris par un mouvement inhabituel, pivotant de manière spectaculaire en arrière lors de l’activation du mode ligne droite. Une cinématique bien différente de celle observée jusqu’ici, qui a immédiatement suscité de nombreuses interrogations dans le paddock.

Mais pour Vasseur, cette curiosité technique ne mérite pas l’emballement qu’elle a provoqué. Le Français rappelle que l’innovation est omniprésente en Formule 1, même si elle n’est pas toujours visible à l’œil nu.

"Je pense que tout le monde innove. Parfois c’est visible, parfois ça ne l’est pas. Je suis sûr que nos concurrents, et tout le monde sur la grille, font exactement la même chose."

Selon lui, si la solution de Ferrari attire autant l’attention, c’est avant tout parce qu’elle est facilement identifiable de l’extérieur.

"C’est vrai que les deux derniers éléments que nous avons amenés en piste étaient visibles de l’extérieur. Mais ce n’est pas une grande différence par rapport aux autres."

À un peu plus de deux semaines du lancement de la nouvelle saison de Formule 1, les équipes peaufinent leurs derniers réglages alors que les essais de pré-saison touchent à leur fin. Dans ce contexte, Ferrari continue d’évaluer ses différentes options techniques, sans certitude quant à l’utilisation immédiate de ce système inédit.

Interrogé sur la possibilité de voir cet aileron arrière dès la manche d’ouverture à Melbourne, Vasseur est resté évasif : "Je ne sais pas si ce sera pour Melbourne ou pour la course suivante. Nous l’avons juste évalué ce matin, nous verrons ce que les données nous diront."

Concernant la hiérarchie, même si les F1 ont nettement accéléré aujourd’hui, Vasseur reste prudent.

"Il est très difficile d’avoir une image précise de la performance. Et je pense que l’image d’ensemble de Melbourne ne sera pas celle de la fin de saison."

"Tout dépendra de la capacité de développement des équipes, plus que de la forme à Melbourne, même si je préfère être en bonne forme à Melbourne ! Mais c’est serré et nous n’avons pas d’image précise sur les moteurs et le carburant, deux paramètres qui influent beaucoup sur les performances des voitures."

Des soucis techniques en piste

Tout n’a pas été rose du côté de Ferrari aujourd’hui. Lewis Hamilton a pris le volant de la SF-26 pour toute la journée et l’Anglais a bouclé 84 tours, soit 455 km, poursuivant ainsi le programme de développement et d’acquisition de données.

Et cela a mal commencé. Après une série de tests durant la première heure, chaussé de pneus C3, afin d’évaluer de nouvelles solutions aérodynamiques. la voiture a rencontré un problème technique qui a nécessité une longue intervention, que Ferrari n’a pas voulu détailler. Une fois les réparations terminées, Hamilton est retourné en piste et a également effectué quelques essais de départ, juste avant la pause déjeuner.

Après la pause, les essais ont repris, toujours avec des pneus C3, avant de passer aux deux composés les plus durs de la gamme, les C2 et C1. Hamilton a réalisé de longs relais, évaluant différentes options de réglages et observant le comportement des pneus à mesure que la piste se dégradait et que les températures baissaient. En fin de journée, Hamilton a chaussé plusieurs trains de pneus C3 neufs, signant son meilleur temps en 1’33"408.

"Ce ne fut pas une journée parfaite pour l’équipe, car nous n’avons pas pu réaliser tout ce que nous avions prévu. Cela dit, c’est une belle preuve du travail acharné de chacun, qui a fait un travail fantastique pour réparer la voiture et me permettre de reprendre la piste. Je suis vraiment reconnaissant pour les tours que nous avons pu boucler, et les données recueillies seront importantes pour la suite de notre préparation pour la saison."

De son côté, Charles Leclerc a été un observateur attentif dans le garage. Il était aussi invité par la FIA à se prononcer sur la hiérarchie provisoire.

"Je pense qu’il est très tôt pour le dire, tout le monde cache son jeu, et tout le monde essaie de dire que ce sont les autres équipes qui sont les plus rapides !" a déclaré Leclerc en conférence de presse.

"Je ne suis pas sûr de là où nous sommes, mais nous avons eu de bonnes journées d’essais. Nous avons testé tout ce que ne nous voulions et c’est une bonne préparation pour la première course. Et pour savoir ce qu’il en est du côté de la performance, il faudra attendre les premières qualifications."

"J’ai maintenant hâte de prendre le volant demain pour conclure ces essais !"