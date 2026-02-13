Haas F1 ’a plus appris’ en trois jours que sur toute la saison 2025

L’équipe Haas F1 a affiché une confiance impressionnante pour boucler cette semaine de roulage à Bahreïn. On peut comprendre la satisfaction de voir l’équipe boucler 390 tours, soit une moyenne de 130 boucles par jour, sur ces trois journées de roulage à Sakhir.

Oliver Bearman a salué la solidité de la VF-26, ce qui a permis de travailler sur le fond à Barcelone, et de se pencher sur les réglages lors de ces trois journées de test de Bahreïn, une semaine qui s’est terminée ce midi pour le Britannique.

"Jusqu’ici, tout va bien. C’est très bien pour un début de règlement ! Nous avons commencé à Barcelone, où nous avons rencontré un petit problème de fiabilité, mais rien de grave" a déclaré Bearman.

"Lors de ces essais, nous sommes passés à des réglages plus précis, en jouant un peu plus avec la configuration. À Barcelone, nous n’avions pas d’options pour configurer la voiture, nous n’en avions qu’une seule : faire rouler la voiture et vérifier qu’elle fonctionnait bien en termes de fiabilité."

"Ce test a été beaucoup plus représentatif en termes de conditions météorologiques auxquelles nous pouvons nous attendre pendant les week-ends de course. C’était donc agréable de rouler sur ce circuit, avec son revêtement unique, très rugueux et difficile pour les pneus, qui permet vraiment de révéler toutes les limites de la voiture."

Tout découvrir sur les F1 2026 est une tâche colossale : "C’est très difficile, il faut s’adapter à un grand changement, mais on s’y habitue à chaque fois qu’on roule et je pense qu’on va pouvoir débloquer de la performance à chaque tour que l’on fait. Les caractéristiques de la voiture ne me donnent pas d’alerte ou d’inquiétude, donc c’est positif."

Bearman confirme un gros programme d’évolutions en ce début d’année : "Je pense qu’on amènera une évolution, mais je ne suis pas sûr. Mais ce ne sera pas la voiture qui roulera en Australie. Cependant, la philosophie et la manière dont la voiture se comporte seront les mêmes, et on a du potentiel à débloquer, c’est pour ça qu’on fait ces roulages."

Esteban Ocon n’a pas non plus été avare en compliments sur son équipe, après trois journées parfaitement orchestrées. La quantité de données accumulées lors de ces sessions ont déjà permis à Haas de progresser, et le mérite est à attribuer à tout le team.

"C’est formidable que l’équipe ait réussi à préparer la voiture, d’abord à Barcelone, puis ici. Je ne pensais pas que nous y arriverions. Chapeau bas à tout le monde" s’est félicité Ocon. "Nous avons réalisé le deuxième plus grand nombre de tours sur l’ensemble des deux sessions de tests."

"La fiabilité a été incroyable, tant de notre côté que de celui de Ferrari. Il y a un écart important entre les quatre grandes équipes. Nous allons travailler pour le combler. Nous aurons quelques nouveautés dans un avenir proche."

Attendant de reprendre le volant pour la dernière demi-journée d’essais, il a expliqué que le travail avec Bearman a été crucial, et que l’échange de données entre les deux permet de faire évoluer positivement la monoplace.

"C’est intéressant de voir ce qu’Ollie apporte, et je vais le tester dans les meilleures conditions quand c’est plus frais et qu’il y a plus de gommes. Je veux finir cette session sur une bonne note et bien dormir pour me préparer pour la semaine prochaine."

"Je pense qu’en termes de préparation, on était une des premières équipes à mettre la voiture en piste, nous étions prêts, d’autres ne l’étaient pas, et pourtant on a développé l’ancienne voiture tardivement. On a pu faire beaucoup de kilomètres, il y a encore des choses à régler mais nous avons appris plus en trois jours qu’en une saison complète l’an dernier."

Pour mettre en relief ce qu’a compris l’équipe au sujet de sa voiture, Ocon révèle que l’apprentissage a été plus intense en trois journées sur cette VF-26 que pendant toute l’année dernière sur sa devancière.

"Je pense m’être adapté très rapidement, on a fait beaucoup de jours dans le simulateur. Barcelone était plus difficile car on recharge moins, il y a plus de virages rapides. Ici, c’est moins différent que le style de pilotage de l’an dernier. Ce n’est pas le meilleur circuit pour tester, mais on a tellement d’expérience ici que c’est bien de comparer."

Ayao Komatsu, le directeur de Haas, a confirmé que l’équipe avait énormément appris sur ces six journées d’essais. Avec 3913 kilomètres cumulés pour la monoplace sur ces deux semaines de roulage, l’apprentissage a concerné toutes les parties de la voiture.

"A Barcelone et ici, on a beaucoup d’appris, on n’a pas eu de gros problèmes et on a pu faire des kilomètres. Et si vous roulez, vous apprenez, donc ce sont de très bonnes bases" a déclaré Komatsu.

"C’est la gestion d’énergie, des essais pour trouver les meilleurs réglages, donc il faut continuer à apprendre et voir comment on peut déployer l’énergie en course. Le châssis est différent aussi et on a essayé de comprendre ce qui nous manquait. On a fait un pas en avant en termes de compréhension."

"Au shakedown, on s’est concentrés sur le roulage et la fiabilité. Cette semaine, on a surtout cherché la constance et la gestion du moteur, et la sensibilité du châssis aux changements de réglages, pour mettre la voiture dans la bonne fenêtre."

Le programme pourtant colossal de cette pré-saison est actuellement en train d’être validé par Haas, et Komatsu salue les responsables de cette réussite : "Nous sommes dans les temps, et le fait que nous soyons dans les temps est uniquement dû au fait que nous roulons sans problème."

Interrogé sur le fait que l’équipe pourrait amener des évolutions dès la semaine prochaine à Bahreïn, le Japonais a confirmé que deux packages étaient prévus, à Sakhir puis à Melbourne pour le début de saison : "On aura un package différent la semaine prochaine."