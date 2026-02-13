Verstappen et Hadjar voient encore une énorme marge de progression sur la RB22

Red Bull Racing a bouclé sa dernière journée d’essais hivernaux sur le circuit de Sakhir avec un programme dense, partagé entre accumulation de données, exploration technique et premiers constats sur la compétitivité face à la concurrence.

Vendredi matin, Max Verstappen a pris le volant pour une session de 61 tours, signant un meilleur temps de 1’35’’341. L’après-midi, Isack Hadjar a poursuivi le travail avec 59 tours couverts et un chrono de 1’35’’610.

Pour Max Verstappen, le bilan global de ces essais est positif avant tout sur le plan méthodologique.

"Si l’on regarde l’ensemble des essais, l’équipe a réussi à boucler un bon nombre de tours dès le premier jour, donc nous en étions satisfait. Nous avons pu valider beaucoup de choses que nous voulions tester avec le nouveau groupe propulseur et la voiture de manière générale."

La dernière journée s’inscrivait dans la continuité du travail déjà engagé.

"Aujourd’hui, c’était la suite de ce programme, tout en cherchant à explorer un peu plus le potentiel de la voiture. On passe par énormément d’éléments de test, donc la voiture change et évolue en permanence avec tout ce que l’on essaie."

"Globalement, tout est tellement nouveau que nous apprenons encore beaucoup, mais la voiture s’est montrée saine. Nous avons aussi de nouveaux pneus, donc nous avons passé du temps à analyser différents trains et à comprendre sur quels points nous devons progresser."

Concernant le moteur, Verstappen se montre satisfait du début de collaboration avec les motoristes en interne.

"Avec le groupe propulseur, quand on regarde le nombre de tours effectués, le départ que nous avons eu est bon. C’est exactement ce que nous voulions faire, et ce n’était pas garanti. Est-ce que ce sera suffisant pour gagner des courses ? Nous n’en savons rien. Nous allons simplement nous concentrer sur nous-mêmes et essayer de faire du mieux possible, mais il reste une énorme marge de progression."

"Nous avons beaucoup appris sur ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Nos relais nous ont aussi donné encore plus d’idées pour l’après-midi avec Isack, puis pour la semaine prochaine, où nous pourrons continuer à essayer de nouvelles choses et différents réglages."

Pour Isack Hadjar, cette première semaine complète à Bahreïn a surtout permis de reprendre le rythme après Barcelone.

"Cette première semaine ici à Bahreïn s’est bien passée. Bien sûr, j’ai dû attendre un peu avant de reprendre le volant après Barcelone, mais une fois en piste, nous avons pu vraiment mettre la voiture à l’épreuve et travailler sur ce dont nous aurons besoin pour la semaine prochaine et Melbourne."

"Il y a énormément de choses à analyser, mais pour l’instant nous restons dans les clous de notre programme. Les performances et le rythme réels sont toujours difficiles à juger en essais hivernaux."

Un point positif ressort néanmoins clairement.

"Nous pouvons être satisfaits de la fiabilité du groupe propulseur cette semaine. Il reste des choses à améliorer en termes d’équilibre et de gestion des pneus, mais c’est totalement normal à cette période de l’année."

"Nous travaillons tous ensemble en tant qu’équipe pour arriver là où nous voulons être pour l’Australie. Je connais les personnes ici depuis un moment déjà, mais c’est vraiment agréable de retravailler avec elles dans un environnement comme celui-ci."

Le directeur technique Pierre Waché dresse un bilan globalement positif, malgré quelques contretemps.

"Cela a été une semaine positive, avec une journée complète de roulage avec Max et beaucoup de temps d’essais pour comprendre la voiture et la direction à prendre avec le groupe propulseur."

"Malheureusement, lors de la deuxième journée, nous avons rencontré des problèmes hydrauliques côté châssis, ce qui a compromis la séance matinale d’Isack, mais nous avons pu récupérer cela dans l’après-midi."

Les signaux restent encourageants sur le plan du développement.

"Ce matin avec Max, nous avons évalué différents réglages et identifié des directions intéressantes. Cela a été similaire avec Isack cet après-midi, donc le kilométrage parcouru cette semaine est plutôt positif."

"Nous devons nous assurer que la voiture continue d’évoluer beaucoup plus, notamment pour améliorer les problèmes d’équilibre, car nous savons qu’il y a encore une grande marge de progression."

Il salue également le travail effectué en interne sur le moteur.

"De manière générale, Red Bull Ford Powertrains a fait un travail remarquable en tant que structure naissante. En trois ans et demi, nous avons créé un groupe motopropulseur et l’avons fait rouler en piste, ce qui est fantastique."

"La deuxième étape consiste à voir où nous nous situons par rapport aux autres et à progresser. Certaines équipes étaient clairement très rapides aujourd’hui et il semble que nous soyons derrière. Il y a encore beaucoup à améliorer. Mercedes, McLaren et Ferrari sont aux avant-postes."

"C’est une courbe d’apprentissage énorme, avec beaucoup d’inconnues et énormément de travail. Nous évaluons nos forces et nos faiblesses et nous nous concentrons uniquement sur l’amélioration de la voiture. Nous abordons la semaine prochaine en regardant ce que nous pouvons apporter pour la rendre meilleure et résoudre les problèmes que nous avons identifiés."