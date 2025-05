Haas F1 a navigué entre ’différents scénarios’ et signe ’un très bon résultat’

Ayao Komatsu se félicite de la septième place d’Esteban Ocon à Monaco, dans une course qui aurait pu être très piégeuse, compte tenu des deux arrêts obligatoires. Le directeur de Haas F1 salue la gestion de course de son équipe.

"C’est formidable pour l’équipe d’obtenir la septième place avec Esteban. Bien sûr, les scénarios étaient nombreux lors de cette course ; partir huitième et terminer septième était donc un très bon résultat" a reconnu Komatsu, qui regrette que les deux arrêts obligatoires aient coûté cher à Oliver Bearman.

"Avec Ollie parti 20e, nous avons dû essayer quelque chose de différent, et nous n’avons pas tout à fait réussi en termes d’exécution, mais nous avons tout essayé. Certaines voitures devant jouaient à des jeux, ce qui l’a empêché de progresser."

"Mais à un moment donné, sans cette stratégie extrême, il aurait eu l’occasion de remonter jusqu’à la dixième place. Je pense que c’est le mieux que nous pouvions faire, mais Ollie était dans le rythme ce week-end, il a donc beaucoup appris et cela le met en bonne position pour l’année prochaine."

Le Grand Prix d’Espagne cette semaine devrait apporter des réponses plus claires à Haas sur sa monoplace : "Le point positif, c’est que la voiture était rapide et les pilotes dans le rythme. La prochaine course à Barcelone, c’est un circuit à fort appui avec quelques virages rapides, nous l’attendons avec impatience pour en savoir plus sur notre VF-25."