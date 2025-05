Mekies : 12 points ’extrêmement gratifiants’ pour Racing Bulls

Avec Williams F1, Racing Bulls a fait partie des équipes ayant parfaitement réussi à profiter des deux arrêts et du fait d’avoir deux pilotes proches sur la piste. Isack Hadjar et Liam Lawson terminent sixième et neuvième, ce qui n’est pas sans rendre leur directeur, Laurent Mekies, heureux.

"Quel résultat exceptionnel ! C’est extrêmement gratifiant de placer les deux voitures dans les points lors de l’une des courses les plus difficiles de l’année" se félicite Mekies, saluant le travail de l’ensemble de ses troupes.

"Notre performance ce week-end a été incroyablement encourageante. Monaco est l’une des courses les plus difficiles à gérer à tous points de vue et tout le monde sur le circuit, avec le soutien essentiel de l’équipe à l’usine, était au sommet de son art."

"Isack et Liam ne semblaient pas en être à leur première expérience en F1, et ils ont été incroyables tout le week-end. Rien n’a été facile, et tout le monde a passé un week-end très intense à améliorer la voiture au fil des séances."

Selon le Français, c’est ce qui a fait la différence pour que le week-end de l’équipe de Faenza se transforme en une réussite totale : "Cela nous a finalement permis d’amener nos deux voitures en Q3 samedi."

"Sur un circuit où le pilote fait vraiment la différence, Isack et Liam ont la plus grande partie du mérite pour ce résultat. Grâce à une excellente stratégie de course et au travail d’équipe de Liam, nous avons récolté 12 points précieux supplémentaires. Notre voiture progresse et nous allons maintenant à Barcelone déterminés à continuer de nous battre aux avant-postes."