Briatore : Alpine F1 n’était ’pas assez rapide’ à Monaco

Flavio Briatore espérait mieux pour Alpine F1 à Monaco qu’une 13e place et un abandon. Mais le patron de l’équipe reconnait qu’en monopolisant la neuvième ligne de la grille au départ, il était difficile de faire mieux, même avec les deux arrêts obligatoires.

"La tâche s’annonçait ardue compte tenu de nos positions de départ. Avec Pierre, nous voulions tenter quelque chose de différent en rentrant tôt aux stands pour voir les opportunités qui auraient pu se présenter. Puis il a eu un incident avec Tsunoda, ce qui a mis fin à sa course" déplore l’Italien.

"Nous avons vu d’autres équipes jouer avec des stratégies intéressantes mais nous n’avons pas pu en profiter avec Pierre. Franco a fait du bon travail, il n’a commis aucune erreur et il avait un bon rythme malgré le trafic. Je suis sûr qu’il a beaucoup appris et gagné en confiance."

Briatore soulève toutefois le même problème que Gasly, à savoir un manque de rythme de l’A525, et il espère profiter de la directive sur les ailerons flexibles en Espagne : "Nous ne sommes pas assez rapides. Nous verrons où nous nous situerons en Espagne, sur un circuit plus complet et avec une certaine intrigue autour des nouveaux ailerons."