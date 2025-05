Haas doit ’comprendre’ sa F1 mais l’aileron avant revu est ’très similaire’

Esteban Ocon n’est pas encore satisfait de sa monoplace après la première journée d’essais du Grand Prix d’Espagne. Néanmoins, le pilote Haas F1 reste positif sur la suite du week-end, et il est convaincu qu’il peut faire de bons progrès après n’avoir fait qu’une seule séance libre ce vendredi.

"Ce n’était pas facile, on doit comprendre beaucoup de choses car la voiture ne semblait pas idéale, il manquait des choses ici et là, de la constance, de l’équilibre, du grip, et on doit voir comment tout optimiser. Il n’y a eu qu’un tour rapide en pneus tendres, il y en aura plus demain et on espère capitaliser sur cela" a déclaré Ocon.

Interrogé sur de potentiels dégâts qu’aurait pu causer Ryo Hirakawa, qui pilotait sa voiture, en sortant de la piste en EL1, le Français a assuré que ce n’était pas le cas et que tout était bien de ce côté : "Non ça allait !"

De même, il a révélé que la directive technique demandant des ailerons moins flexibles n’a pas causé d’évolution majeure de sa monoplace en matière de performance ou de comportement : "Non, de ce côté, c’était très similaire, ça n’a pas fait de grand changement pour nous. C’est la même chose que d’habitude pour nous."

Oliver Bearman (photo en haut) est déçu de sa journée, marquée par un tête-à-queue à haute vitesse dans le virage 3, heureusement sans conséquences : "C’était une journée difficile, surtout en EL2, j’avais des problèmes d’équilibre à haute vitesse, je me suis fait une frayeur et ça m’a coûté du temps."

"C’est dommage, on a du travail ce soir pour travailler sur le côté prévisible de la voiture. Mais si l’on trouve la bonne fenêtre de fonctionnement, on devrait être dans une bonne situation, car la voiture était rapide en EL1."

Ryo Hirakawa (photo en bas) a connu un petit problème lors de sa séance libre, avec un passage par les graviers. Heureusement pour lui, il a pu découvrir les conditions chaudes de Barcelone et aider l’équipe à engranger des données.

"J’apprécie l’opportunité que m’a offert l’équipe, le passage par les graviers n’était pas nécessaire. J’ai eu un problème avec les freins que j’ai gardé toute la séance, je ne me sentais pas à l’aise dans la voiture et j’avais du mal à l’arrêter" a raconté le Japonais.

"Mais la voiture était bien meilleure qu’à Bahreïn grâce à plusieurs évolutions. Mais avec ces températures, il faut bien plus gérer la manière dont on pilote, et c’était très difficile, mais après cela, la séance s’est bien passée. Donc je suis content, au final."

Le problème n’a pas été trop important : "Je pense que même avec le problème, il y a certains virages où l’on ne freine pas trop fort, donc j’ai pu pousser dans certains virages rapides, essayer des réglages et aider l’équipe. J’aurais préféré ne pas avoir le problème mais ça allait."

Alors que ce n’était que son deuxième roulage officiel avec Haas, c’est surtout les températures qui ont surpris Hirakawa : "J’ai eu la chance de piloter avec plusieurs équipes en début de saison, mais je n’avais pas beaucoup d’expérience avec ce genre de températures."

Il a détaillé ce qui lui est passé par l’esprit quand il a fait son passage dans les graviers : "J’espérais ne pas arrêter la voiture, mais grâce à mon expérience en endurance, j’ai réussi à continuer à la faire rouler."