Alpine F1 : Gasly est satisfait des évolutions, Colapinto est bon dernier

Alpine F1 a enchainé 108 tours aujourd’hui à Barcelone, dont 58 pour Pierre Gasly et 50 pour Franco Colapinto.

Mais seule l’A525 du Français était dotée de quelques nouveautés, donc un nouveau plancher.

Gasly a signé le 8e temps en Libres 2, assez encourageant selon lui.

"Nous avons beaucoup de choses à analyser après cette intense journée d’essais à Barcelone. Les sensations ont légèrement changé avec les nouvelles pièces et, en fin de compte, je suis satisfait du pas en avant que nous avons réalisé sur le plan des performances entre les EL1 et les EL2. Nous avons amélioré notre compréhension des nouvelles caractéristiques de la monoplace et il y en a clairement plus à aller chercher. À ce stade du week-end, nous sommes bien mieux placés qu’à Monaco. La voiture semble être dans une bonne fenêtre et il sera important de peaufiner certains détails demain si nous voulons franchir un nouveau palier, comme les autres équipes ont tendance à le faire samedi. Pour l’instant, les sensations sont bonnes et je compte m’appuyer là-dessus en qualifications."

Le rythme de Franco Colapinto était par contre très inquiétant, constamment à une seconde de son équipier. L’Argentin a fini les deux Libres du jour à la dernière place.

"Ce n’était pas le meilleur vendredi de mon côté du garage, avec deux séances plutôt compliquées. Nous avons rencontré des difficultés avec l’équilibre général de la voiture, notamment avec les pneumatiques les plus durs. Je n’avais tout simplement pas de bonnes sensations au volant, donc nous devons analyser les données pour chercher des améliorations d’ici demain. J’ai bon espoir que cela sera le cas, car il est évident que la monoplace a du rythme sur ce circuit. Demain, nous aurons besoin d’un bon roulage en Essais Libres 3 pour progresser avant les qualifications. Nous poursuivrons notre travail acharné avec l’équipe et je me tourne vers la suite, prêt à signer de meilleures performances."