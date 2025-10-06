Pourquoi Singapour est ’une bonne nouvelle’ pour Red Bull et Verstappen

Laurent Mekies estime que Red Bull a amélioré ses performances dans tout le spectre de l’appui aérodynamique, Singapour étant un bon test pour son équilibre à forte charge. Max Verstappen a terminé deuxième dimanche à Marina Bay, réalisant une performance très compétitive malgré ses plaintes concernant la RB21.

Red Bull avait apporté deux petites modifications à la RB21 à Singapour, des mises à jour mineures qui ont néanmoins semblé jouer un rôle dans l’amélioration de la compétitivité de l’équipe sur son circuit fétiche. Pour le directeur de l’équipe, la performance compétitive à Marina Bay montre que les progrès réalisés avec la voiture pendant l’été semblent réels.

"Pour nous, pouvoir se battre pour la victoire signifie beaucoup après Monza et Bakou, qui sont très différents. On ne sait jamais avant d’arriver sur un circuit à fort appui aérodynamique" a déclaré Mekies.

"Nous avons réussi à trouver le bon rythme dès vendredi, nous étions dans le bon rythme lors des qualifications et nous étions très, très proches de la pole position. Et nous étions dans le bon rythme pendant la course. Nous avons terminé à seulement quelques secondes de George. C’est donc une bonne nouvelle."

"Cela signifie que ce que nous avons débloqué ne concerne pas uniquement les faibles appuis aérodynamiques. Nous ne changerons pas notre approche. Nous continuerons à prendre les courses les unes après les autres."

"Nous continuerons à tirer les leçons de cette expérience. Nous pouvons probablement tirer de nombreux enseignements de cette course sur certains petits aspects de la performance que nous pourrons peut-être débloquer à l’avenir. Austin sera une équation très différente."

"Encore une fois, on revient aux virages à vitesse moyenne, où McLaren a été très performante. Ici, dans les virages 5 et 9, ils ont été très forts tout au long du week-end contre nous, et il y en a beaucoup à Austin et au Mexique. Nous allons donc prendre les courses les unes après les autres, et nous verrons bien."

Le début de course a été très agité car les pilotes avaient fait les tours de reconnaissance en pneus intermédiaires, la faute à une averse tombée un peu plus d’une heure avant le départ. C’est pour cela que l’équipe a opté de manière osée pour les pneus tendres, espérant des premiers tours plus agressifs quitte à mettre les pilotes en difficulté ensuite.

"Oui, c’était délicat, honnêtement. Parce que, comme vous l’avez vu, personne n’a essayé les pneus slicks au début. Sur la grille de départ, tous les pilotes ont opté pour des pneus intermédiaires, donc c’était délicat sur la piste."

"Même si à la télévision, cela semblait un peu sec, c’était vraiment délicat. Ensuite, nous avons estimé que c’était la seule façon de rattraper George. Nous avons également pensé que, compte tenu des conditions difficiles, cela pourrait être un avantage dans les premiers tours."

"En fin de compte, la piste était un peu plus sèche que prévu et nous n’avons pas vraiment pu profiter de l’avantage sur George. Oui, cela a probablement eu un coût en termes de temps de course global, mais Max a très bien défendu sa position, tant avec les pneus tendres qu’avec les pneus durs, qu’il a dû monter assez tôt."

"Nous étions l’une des seules voitures à rouler avec des pneus tendres, afin d’essayer, évidemment, de maximiser nos chances de dépasser Russell au départ. Cela n’a pas fonctionné, et je pense que cela nous a très rapidement exposés à une plus grande dégradation, rendant la voiture plus difficile à piloter."

"En conséquence, nous avons fait un arrêt au stand plus tôt et avons poussé très fort avec les pneus durs, ce qui nous a permis de réduire l’écart. Mais cela signifie que, pendant la majeure partie de la course, Max a dû se défendre avec des pneus plus usés face à ses concurrents."

"C’est un choix agressif que nous avons jugé nécessaire si nous voulions avoir une chance de remporter la victoire. La bonne nouvelle, c’est qu’il a fait un excellent travail en réussissant à ramener la voiture en deuxième position, malgré la pression exercée par Lando."

"Néanmoins, de manière sous-jacente, il y a probablement quelques points sur lesquels nous devons travailler et qui l’ont perturbé pendant la course, mais je les qualifierais probablement de moindre importance."