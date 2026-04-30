Aston Martin F1 a encore ’beaucoup de travail’ mais espère des progrès à Miami

Aston Martin F1 espère montrer des progrès au moment où la saison va reprendre, ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Miami. Fernando Alonso admet que le travail a été intense car le programme était colossal pour rattraper le retard de l’équipe.

Le double champion du monde raconte ce qui a été fait pour progresser dans cette pause forcée de quatre semaines, et il confirme que l’équipe avait de nombreuses choses à faire pour aller chercher un peu de performance, alors qu’elle était la dernière force du plateau en début de saison.

"Nous avions différentes choses à faire et à corriger, particulièrement concernant les vibrations et la fiabilité. Je pense que Honda a travaillé très dur et nous avons quelques nouveautés ici, donc de ce point de vue, nous sommes peut-être dans une meilleure position" a déclaré Alonso.

"Sur le plan personnel, nous avons dû nous entraîner, faire du simulateur. J’ai passé une magnifique journée au Paul Ricard au volant de la Valkyrie Le Mans. Nous avons essayé d’utiliser ce temps pour nous détendre mais aussi pour nous préparer pour Miami."

Pour ce qui est des changements apportés au règlement, l’Espagnol reste prudent : "Attendons de voir. Concernant le changement de réglementation, attendons de voir. Pour être honnête, je ne pense pas que cela changera complètement ce que nous avons vu lors des trois premières courses."

"Ce groupe motopropulseur et ces règlements récompenseront toujours le fait d’aller plus lentement dans les virages, car on récupère plus d’énergie. Ainsi, les petits ajustements peuvent légèrement améliorer le clipping, ce dont, encore une fois, je ne suis pas sûr."

"Si nous retournons à Suzuka, d’après mes discussions avec l’équipe et en courant avec les règles actuelles, nous aurions plus de clipping que ce que nous avons eu à Suzuka, c’est donc un peu contradictoire avec ce que j’ai pu lire ces dernières semaines et ce que j’ai entendu aujourd’hui. J’ai besoin de voir en piste ce que cela donne pour nous en particulier"

Interrogé plus précisément sur l’impact que cette pause et ce timing pourraient avoir sur le motoriste Honda, Alonso essaie d’être positif : "Je pense qu’avec Honda, plus nous avons de temps et plus nous faisons d’expériences, plus cela aidera l’équipe."

"Nous avons ici quelques correctifs sur la fiabilité et les vibrations. Nous n’en avons pas encore sur la performance, donc j’espère que nous pourrons ressentir moins de vibrations dans le volant et dans le cockpit pour avoir une meilleure course."

Lance Stroll a eu un programme chargé, il a notamment participé aux 6 Heures du Paul Ricard en GT World Challenge au volant d’une Aston Martin Vantage GT3, mais il a aussi piloté des F3 et s’est montré très enthousiaste à ce sujet, quitte à égratigner les F1 2026.

"C’est genre 1000 fois plus amusant et agréable à conduire, parce qu’avec votre pied droit, vous donnez ce que vous voulez et vous obtenez ce que vous voulez" a décrit Stroll. "Même le poids de la voiture, vous voyez ? Quelque chose comme 550, 650 kilos, c’est juste beaucoup plus sympa que 750-800 kilos et plus. Des choses comme ça."

Bien que la place de Stroll chez Aston Martin, une équipe et une marque dirigées par son père Lawrence, n’ait jamais semblé réellement menacée d’une année sur l’autre, les spéculations entourent souvent sa volonté de continuer dans le championnat. Il dément viser un avenir en GT3 pour l’instant.

"Il s’agissait simplement de s’amuser entre amis. J’ai une Aston GT3 pour les journées de roulage. Au Japon, nous discutions de ce que nous allions faire pendant notre temps libre. Alors, je me suis réuni avec des amis et, un peu à la dernière minute, nous avons préparé une voiture et sommes allés courir."

Et bien que la réglementation ne soit pas à son goût, et ne le sera apparemment pas dans un avenir proche, et que le projet Aston Martin-Honda connaisse un début horrible, Stroll affirme qu’il n’envisage pas le moins du monde un départ de la F1.

"J’ai toujours beaucoup de foi en ce projet et je pense toujours qu’il est loin d’avoir atteint son potentiel. Adrian [Newey] a rejoint l’équipe, nous avons la nouvelle usine, la nouvelle soufflerie, des choses que tout le monde connaît et je crois que cette équipe a énormément de potentiel."

"Si dans deux ou trois ans je suis assis sur mon canapé à regarder deux voitures vertes en tête du peloton et que je n’en fais pas partie, cela m’ennuiera. Oui, je veux en faire partie. Et j’espère que... au fur et à mesure que cela arrivera, les voitures deviendront meilleures et plus amusantes à piloter."

"Ce que tous les pilotes aimeraient. Je veux dire, il n’y a pas que moi. Je pense que certains peuvent le dire, d’autres non à cause des contrats et autres."

Aston Martin est en fond de grille, et il espère que les progrès effectués aideront à renforcer la fiabilité du moteur Honda : "Nous essayons toujours de nous améliorer dans tous les domaines et d’apporter de la performance chaque week-end."

"Ce week-end, nous nous concentrons sur les vibrations pour essayer d’améliorer cela. Nous avons beaucoup de travail. Je ne pense pas que la magie opérera du jour au lendemain, mais je pense que nous connaissons les points sur lesquels nous devons travailler et nous essayons simplement de le faire aussi vite que possible."