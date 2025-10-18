Grand Prix des États-Unis de F1 : le Sprint en direct à Austin

Cette deuxième journée du Grand Prix des États-Unis de F1 s’annonce très intense, avec le Sprint à 19h, heure française, qui sera suivi des qualifications pour la course de dimanche, à suivre sur Nextgen-Auto à 23h.

Max Verstappen a signé la pole pour le Sprint, et il devance sur la grille de départ Lando Norris et Oscar Piastri, les deux leaders du championnat. La grosse surprise de cette grille vient de celui qui accompagne l’Australien en deuxième ligne, puisque Nico Hülkenberg a placé sa Sauber quatrième.

George Russell et Fernando Alonso sont en troisième ligne au départ, devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton, qui placent une Williams et une Ferrari en quatrième ligne. Derrière, on retrouve le même schéma avec Alex Albon et Charles Leclerc.

Kimi Antonelli est 11e au départ, aux côtés d’un autre rookie en la personne d’Isack Hadjar. Pierre Gasly se placera 13e avant l’extinction des feux, devant Lance Stroll. Liam Lawson et Oliver Bearman suivent, devant Franco Colapinto et Yuki Tsunoda, puis Esteban Ocon et Gabriel Bortoleto.

18h30 : Malgré les calculs qui placent Verstappen dans la lutte pour le titre face aux McLaren, le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, assure que ce n’est pas un sujet abordé au sein de l’équipe.

18h36 : Mais chez McLaren, on n’exclut pas le risque que comporte la politique d’équité voulue par Andrea Stella et Zak Brown, directeur et PDG respectivement. Et ce dernier va même jusqu’à envisager une défaite comme l’équipe avait subi en 2007 face à la Ferrari de Kimi Räikkönen.

18h43 : Parmi les nouvelles du jour, il semble que Franco Colapinto soit en train de décrocher son ticket pour une saison complète chez Alpine en 2026. Et malgré des débuts difficiles, on ne peut que saluer les progrès de l’Argentin, dans un contexte pourtant très difficile chez Alpine.

18h48 : Pour 2026 également, Cadillac est en train de former ses mécaniciens. Et c’est avec son fournisseur de moteur Ferrari que la nouvelle équipe a commencé à travailler en vue de son arrivée en Formule 1.

18h50 : Felipe Drugovich, l’actuel pilote de réserve d’Aston Martin, a révélé que Lance Stroll a failli tout plaquer au début de la saison 2024, et le Brésilien aurait pu prendre sa place !

18h52 : La température de l’air est de 30 degrés, et l’asphalte est à 44 degrés, soit les mêmes conditions que lors du Sprint Shootout hier.

18h54 : Le Sprint a une longueur de 19 tours sur le circuit d’Austin.

18h55 : Tous les pilotes sont en pneus mediums au départ.

Départ : Très bon départ de Verstappen et de Piastri, mais le Britannique suit Verstappen et derrière, Hülkenberg accroche Piastri qui est envoyé sur Norris ! Norris est éliminé.

Tour 1 : Piastri est arrêté aussi, et Alonso abandonne également. La voiture de sécurité est déployée ! Le replay montre que Hülkenberg et Alonso ont été très optimistes, mais Piastri a fermé la porte aux deux autres et a été percuté, puis envoyé sur Norris.

Tour 2 : Verstappen est en tête devant Russell, Sainz, Leclerc et Hamilton. Albon suit devant Tsunoda et Bearman, puis Gasly et Antonelli. Lawson est 11e devant Ocon, Bortoleto, Stroll, Hülkenberg, Hadjar et Colapinto.

Tour 3 : Hamilton dit qu’il y a des débris en piste "du virage 1 au virage 11".

Tour 4 : Verstappen a l’occasion de revenir à 33 points de Norris et à 55 de Piastri s’il gagne. Les pilotes McLaren peuvent être contents que cela arrive au départ du Sprint, et non en course. La vidéo de l’accrochage est à voir ICI.

Tour 5 : La course va reprendre !

Tour 6 : C’est reparti ! Verstappen garde la tête en relançant très tôt avant le quadruple gauche, et il repousse immédiatement Russell à plus d’une seconde. Sainz est proche mais ne semble pas en mesure d’attaquer.

Tour 7 : Verstappen signe le meilleur tour en course en 1’36"703, mais Russell est revenu à moins d’une seconde. Sainz est à 1"4 de la Mercedes et garde les Ferrari à bonne distance.

Tour 8 : Verstappen enfonce le clou en 1’36"527, mais Russell s’est rapproché à 7 dixièmes. Sainz est à 2"6 et Leclerc est dans ses échappements. Hamilton est à 1"6 et il a 1"4 d’avance sur Albon. Tsunoda et Bearman sont toujours dans les points.