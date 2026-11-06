Williams F1 au fond du classement au Brésil : Albon et Sainz en difficulté

Williams a connu un vendredi compliqué sur le circuit d’Interlagos, avec Alex Albon et Carlos Sainz relégués respectivement aux 19e et 17e places lors des EL2 du Grand Prix du Brésil. L’écurie britannique peine encore à trouver le bon équilibre sur sa monoplace, tandis que les températures fraîches ont compliqué la gestion des pneumatiques. Dans le même temps, Williams poursuit son travail de préparation pour 2027, avec des essais de réglages et des analyses destinées à améliorer la corrélation des données. Malgré ces difficultés, Sainz espère que les conditions météorologiques pourraient redistribuer les cartes samedi.

La première journée d’essais libres du Grand Prix du Brésil n’a pas permis à Williams de se rapprocher des premières places. Alex Albon a terminé les EL2 au 19e rang, tandis que Carlos Sainz a signé le 17e temps, au terme d’une séance consacrée autant à la recherche de performance qu’à la compréhension de la monoplace.

Pour Albon, le principal problème reste le manque de constance du comportement de la voiture. Le Thaïlandais explique que les sensations varient considérablement selon les réglages et les conditions, sans que l’équipe ait encore réussi à identifier le compromis idéal.

"Nous essayons de trouver le juste milieu avec la voiture, et parfois elle s’est montrée agréable à piloter, tandis qu’à d’autres moments, il reste énormément de travail à faire. Nous n’avons pas encore vraiment trouvé le bon équilibre, donc cela a été compliqué en piste."

Williams devra donc poursuivre ses recherches tout au long du week-end, même si les possibilités de progression restent incertaines.

"Nous allons profiter du reste du week-end pour trouver de nouvelles idées et examiner les domaines dans lesquels nous pouvons progresser."

Sainz perturbé par le froid et son absence des EL1

La journée de Carlos Sainz a débuté avec une contrainte supplémentaire. L’Espagnol avait cédé son volant à Luke Browning lors des EL1, ne retrouvant sa monoplace que pour la deuxième séance.

Cette absence a réduit son temps de préparation sur un circuit où les conditions se sont révélées délicates, notamment en raison des températures relativement basses.

Sainz a néanmoins salué le travail effectué par Browning, malgré un programme de roulage limité.

"Manquer les EL1 n’est jamais idéal, mais Luke a fait du bon travail au cours de ce week-end où notre kilométrage est limité."

"Les EL2 ont été compliqués avec les températures basses et les pneus froids, donc il m’a fallu un peu de temps pour m’y habituer."

"À la fin de la séance, j’ai réussi à trouver mon rythme et à réaliser un tour correct en pneus tendres, ainsi qu’un relais long plutôt satisfaisant."

Mais au-delà des performances du week-end, Williams poursuit également un programme technique tourné vers la saison prochaine.

L’équipe profite des dernières courses de 2026 pour expérimenter différents réglages et comparer les données recueillies en piste avec celles issues de ses outils de développement.

"Nous expérimentons différents réglages et effectuons un travail de corrélation qui nous aidera à être dans une bonne position pour l’année prochaine."

Malgré sa 17e place, Sainz ne renonce pas à l’idée de profiter d’éventuelles circonstances favorables lors de la suite du Grand Prix.

"La météo pourrait nous offrir quelques opportunités demain."

Browning conclut son programme d’EL1 pour 2026

La première séance d’essais libres avait également marqué une étape importante pour Luke Browning, qui disputait sa quatrième et dernière participation aux EL1 de la saison.

Le jeune pilote britannique avait pris le volant de la Williams de Carlos Sainz et terminé la séance à la 17e place, dans le cadre d’un programme volontairement raccourci.

L’objectif était avant tout de recueillir des informations utiles à l’équipe, plutôt que de rechercher la performance pure.

"Voilà, les EL1 sont terminés ici au Brésil. Nous avions aujourd’hui un programme plus court, ce qui a limité notre kilométrage, mais j’ai hâte de participer au débriefing et de transmettre les informations recueillies à l’équipe de Grove."

"C’était ma quatrième et dernière séance d’EL1 de l’année. Cela a été formidable d’acquérir davantage d’expérience au volant d’une F1 et de piloter pour la première fois sur ce circuit exigeant."

Browning va désormais retrouver son rôle de soutien auprès de Williams pour le reste du Grand Prix, tout en continuant à observer le travail des pilotes titulaires.

"J’ai hâte de suivre Alex et Carlos pendant le reste du week-end et d’aider l’équipe de toutes les manières possibles."