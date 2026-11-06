Bottas : Cadillac F1 a de plus gros problèmes à résoudre que ses pilotes

Valtteri Bottas a réitéré ses propos sur la difficulté de juger son travail et celui de Sergio Pérez cette année, tant Cadillac F1 rencontre de problèmes qui ralentissent son apprentissage. Alors que son baquet est menacé par plusieurs pilotes, le Finlandais est convaincu qu’il est impossible d’évaluer les performances des pilotes de la toute nouvelle équipe, puisqu’il y a de nombreux problèmes à régler avant cela.

Cadillac pousse pour s’assurer que Colton Herta soit éligible à une Superlicence de F1, tandis qu’Esteban Ocon et Frederik Vesti ont été des noms cités pour récupérer le baquet du Finlandais, qui avait initialement dit avoir un contrat, mais a commencé à être moins affirmatif à ce sujet au Mexique.

"Au moins, tout le monde peut voir ce à quoi nous faisons face, de nombreux problèmes et de nombreux abandons. Et aussi, pour une raison quelconque, ma voiture chauffait plus au Mexique" a déclaré Bottas.

"Cela a donc signifié que j’ai dû faire plus de gestion, plus de ’lift and coast’. Et même si je l’ai fait, nous avons tout de même eu une casse. Ce n’est donc pas si simple d’évaluer les performances cette année."

Bottas s’attend à ce que son avenir soit entériné par une réunion du conseil d’administration impliquant le copropriétaire General Motors et s’est dit "assez surpris par la quantité de rumeurs" autour de son avenir et de la candidature d’autres pilotes.

"Tout ce que j’ai entendu, c’est que l’équipe a été satisfaite de ce que je fais. Mais en même temps, nous savons comment fonctionne ce milieu. Et surtout maintenant, tout le monde veut être en F1. Si quelqu’un voit une opportunité quelque part, il va essayer d’en profiter, d’une manière ou d’une autre."

"Mais avec la façon dont notre équipe est structurée, et la façon dont les décisions sont prises pour l’avenir, tout doit être approuvé par le conseil d’administration. Je crois que cette réunion n’a pas encore eu lieu. Mais on m’a convaincu que rien n’a changé. Voilà donc où nous en sommes."

Après que le PDG Dan Towriss a déclaré à Racer qu’il existe encore un scénario où Bottas peut conserver son siège, le principal intéressé confirme que cela correspond à ce qu’on lui a dit alors qu’il attend une décision finale.

"Nous avons été en contact régulièrement. La dernière fois que j’ai parlé avec lui, c’était après la course au Mexique. Le dernier message que j’ai reçu est qu’ils ne cherchent à changer quoi que ce soit. Pourtant, les choses doivent être confirmées par le conseil d’administration."

Bien que Pérez ait été positif au sujet des progrès de Cadillac, le Finlandais préfère être clair et rappelle que les problèmes qu’il a subis ont grandement affecté ses possibilités d’être performant.

"Ils ne m’ont pas vraiment fourni la voiture avec laquelle je peux faire grand-chose, mais c’est ce à quoi je m’attendais pour la première année" a déclaré Bottas, expliquant que le Mexique est "un bon exemple que [Cadillac] a de plus grands problèmes à résoudre que les pilotes pour le moment".

Alors qu’il lui a été rappelé qu’il a été recruté pour son expérience et qu’il serait étonnant de voir ses performances rentrer en ligne de compte pour son avenir, Bottas a été d’accord et explique ce qu’il doit parfois faire pour l’équipe.

"Je suis d’accord. Ce serait très curieux. C’est pourquoi je ne pense pas que quoi que ce soit va changer dans ma situation. C’était un peu l’accord depuis le début. Toute la saison, j’ai vraiment suivi les instructions."

"Parfois, il était très clair que j’essayais simplement d’amener la voiture jusqu’à la ligne d’arrivée. Mais bien sûr, il y a toujours des gens qui regardent de l’extérieur, ils ne comprennent peut-être pas la vue d’ensemble."

"Ensuite, vous essuyez les critiques, ce qui est normal dans ce sport. L’essentiel, c’est que nous sachions où nous en sommes. Je sais quel est mon travail. S’ils veulent quelque chose de plus de ma part, alors je suis sûr qu’ils me le diront."