La F1 dépasse le milliard de dollars en trois mois, mais 150 millions restent menacés

La Formule 1 continue d’afficher une santé financière exceptionnelle malgré les perturbations de son calendrier en 2026. Liberty Media a annoncé un chiffre d’affaires record de 1,115 milliard de dollars pour le troisième trimestre, une première à cette période de l’année, tandis que les sommes reversées aux écuries ont également fortement progressé. La discipline se dirige désormais vers un exercice annuel dépassant pour la première fois les quatre milliards de dollars de revenus. Mais cette perspective reste menacée par les incertitudes entourant les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi, dont une éventuelle annulation pourrait coûter environ 150 millions de dollars.

Les résultats financiers publiés par Liberty Media confirment la croissance commerciale de la Formule 1. Entre juillet et septembre 2026, Formula One Management (FOM) a généré 1,115 milliard de dollars de revenus, soit une progression de 246 millions de dollars par rapport aux 869 millions enregistrés au troisième trimestre 2025.

Il s’agit du meilleur troisième trimestre jamais réalisé par le détenteur des droits commerciaux de la discipline, et de la première fois que les revenus dépassent le milliard de dollars sur cette période de l’année.

Cette progression profite également aux onze écuries du championnat, dont les revenus distribués par la F1 ont augmenté.

Au cours du troisième trimestre, les équipes ont ainsi reçu 422 millions de dollars, contre 341 millions sur la même période l’an dernier, soit une hausse de 81 millions.

Les versements cumulés aux écuries atteignent désormais 1,51 milliard de dollars depuis le début de l’année.

Ces résultats placent Liberty Media sur une trajectoire lui permettant potentiellement de dépasser les quatre milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel, un seuil que la Formule 1 n’a encore jamais franchi.

Un trimestre record après un début d’année perturbé

La performance du troisième trimestre est d’autant plus remarquable que le précédent avait été marqué par une forte contraction des revenus.

Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d’affaires de la Formule 1 avait reculé de 462 millions de dollars par rapport à la même période de 2025.

Le rebond enregistré entre juillet et septembre s’explique en partie par la présence d’une course supplémentaire au calendrier sur cette période.

Cette différence ne comprend toutefois pas le Grand Prix de Bahreïn, déplacé sur le circuit de Sepang, en Malaisie, en raison des tensions au Moyen-Orient.

Cette épreuve reprogrammée sera comptabilisée dans les résultats financiers du quatrième trimestre.

Malgré les perturbations du calendrier et l’organisation de deux courses de moins que l’année précédente sur les neuf premiers mois, les revenus cumulés de la discipline restent pratiquement identiques.

À la fin du mois de septembre, la F1 avait généré 2,496 milliards de dollars depuis le début de l’année, contre 2,498 milliards sur la même période de 2025.

L’écart n’est donc que de deux millions de dollars, ce qui souligne la capacité de la discipline à maintenir son niveau de revenus malgré un nombre inférieur d’événements.

Domenicali célèbre une saison historique pour la F1

Stefano Domenicali, président et directeur général de la Formule 1, s’est félicité de ces résultats, qu’il associe à la croissance continue de l’audience et de la fréquentation des Grands Prix.

Le dirigeant italien a notamment mis en avant le premier titre mondial de Kimi Antonelli, devenu cette saison le plus jeune champion du monde de l’histoire de la discipline.

"Nous approchons de la fin d’une nouvelle saison extraordinaire, qui a vu Kimi Antonelli devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire de la F1, et notre sport n’a jamais été aussi fort. Toutes les courses de cette saison ont affiché complet, plus de la moitié ont établi des records d’affluence, et nos impressions numériques ainsi que nos audiences continuent de progresser", a déclaré Domenicali.

Le patron de la F1 a également insisté sur les perspectives d’expansion internationale du championnat.

"Nous trouvons de nouvelles façons d’étendre la portée mondiale de notre sport, notamment grâce à un accord historique de dix ans pour revenir en Afrique avec une future course au Rwanda. Nous courrons bientôt sur tous les continents habités."

Domenicali a également évoqué les nouveautés prévues pour la saison 2027.

"En nous tournant vers 2027, nous sommes impatients de lancer l’année à Milan avec le retour de F1 Live, sous la forme d’un spectacle immersif élargi sur trois jours, et nous sommes ravis de porter le format Sprint à dix courses, afin de poursuivre la formidable dynamique de notre sport."

Les annulations du Qatar et d’Abu Dhabi pourraient coûter 150 millions de dollars

Malgré ces perspectives favorables, les prévisions financières de Liberty Media restent dépendantes du bon déroulement des dernières manches du championnat.

Les estimations actuelles laissent entrevoir un chiffre d’affaires annuel supérieur à quatre milliards de dollars pour la première fois.

Mais ce scénario pourrait être remis en cause si les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi, programmés pour conclure la saison, devaient être annulés.

Les tensions militaires persistantes au Moyen-Orient entretiennent en effet le risque d’une décision de dernière minute, même si la Formule 1 continue officiellement de préparer les deux événements.

Une annulation représenterait un manque à gagner estimé à 150 millions de dollars pour Liberty Media, malgré le versement de très larges compensations de la part des promoteurs.

Dans cette hypothèse, les revenus annuels de la discipline pourraient finalement revenir à un niveau globalement comparable à celui de 2025, lorsque la F1 avait généré 3,87 milliards de dollars.

L’enjeu financier est donc considérable, même si les instances dirigeantes assurent que la sécurité restera prioritaire dans leurs décisions.

Domenicali confirme le maintien des deux courses et l’existence d’un plan B

Lors d’un échange qui a suivi ces résultats financiers avec les investisseurs, Stefano Domenicali a confirmé que la Formule 1 continuait de travailler sur l’organisation des deux dernières manches au Moyen-Orient.

Aucune décision d’annulation n’a été prise et les préparatifs se poursuivent selon le calendrier prévu.

"Cette année, nous sommes actuellement toujours dans les temps pour terminer notre saison au Qatar et à Abu Dhabi", a affirmé le dirigeant italien.

"Nous avons un plan de secours et, comme vous pouvez l’imaginer, il est assez important compte tenu de la complexité de la logistique, de l’administration et des ventes."

Ce plan implique notamment le circuit d’Imola, qui reste en attente d’une éventuelle sollicitation. Le tracé italien poursuit ses préparatifs afin de pouvoir accueillir une course de remplacement dans des délais réduits si les événements prévus au Qatar et à Abu Dhabi ne pouvaient pas se tenir.

L’objectif est de disposer d’une solution immédiatement mobilisable, sans devoir improviser l’organisation d’un Grand Prix au dernier moment.

Domenicali a enfin souligné que la F1 et la FIA continuaient de surveiller attentivement l’évolution de la situation sécuritaire dans la région.

Le dirigeant italien insiste sur la nécessité de prendre des décisions rationnelles, fondées sur les circonstances et sur les possibilités réelles d’organiser les événements dans des conditions acceptables.

Il a notamment assuré que les instances ne prendraient pas de "décisions émotionnelles" face à l’incertitude.

"Nous avons montré que nous étions aussi rationnels que possible, et toujours créatifs et constructifs, afin de garantir que le championnat puisse avoir lieu malgré la complexité de la situation politique", a conclu Domenicali.