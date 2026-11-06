Verstappen et Alonso alertent sur un calendrier F1 devenu trop exigeant

Max Verstappen estime que le calendrier de Formule 1 est devenu trop chargé, alors que les pilotes et les équipes affrontent une fin de saison 2026 particulièrement éprouvante. Engagé dans une succession de trois triples confrontations, avec seulement une semaine de pause entre chacune, le quadruple champion du monde reconnaît qu’il préférerait disputer moins de 24 Grands Prix par an. Devenu père l’année dernière, le Néerlandais explique que ses priorités ont évolué et que les longues périodes passées loin de sa famille pèsent désormais davantage sur lui.

La Formule 1 aborde l’une des périodes les plus exigeantes de son calendrier 2026. Le Grand Prix du Brésil, disputé ce week-end à Interlagos, constitue la troisième manche d’une série de trois courses consécutives, après les Grands Prix des États-Unis et du Mexique.

Il s’agit de la deuxième des trois triples confrontations prévues pour conclure la saison, chacune étant séparée de la suivante par une seule semaine de pause.

Initialement, le championnat devait compter 24 Grands Prix. Mais l’annulation du Grand Prix d’Arabie saoudite, programmé en avril, en raison de la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran, a ramené le calendrier à 23 manches.

L’incertitude persiste également concernant la tenue des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi, toujours menacés par l’instabilité au Moyen-Orient.

Cette situation n’empêche pas les pilotes de s’interroger sur la multiplication des déplacements et l’intensité d’un calendrier qui laisse de moins en moins de temps pour récupérer.

Interrogé sur le nombre de courses disputées chaque saison, Max Verstappen n’a pas caché qu’il aimerait voir la Formule 1 réduire son calendrier.

Le pilote Red Bull, qui a fait ses débuts dans la discipline en 2015, se souvient d’une époque où les saisons comptaient nettement moins de rendez-vous.

"C’est beaucoup. Je pense que même lorsque j’ai débuté en Formule 1, il y avait peut-être 17 ou 18 courses", a déclaré le quadruple champion du monde.

"J’aimerais vraiment qu’il y en ait moins de 24, mais en même temps, bien sûr, je comprends les raisons pour lesquelles nous avons 24 courses."

Le Néerlandais a également plaisanté sur les conséquences financières de cette augmentation du nombre de Grands Prix, soulignant que son contrat n’avait pas été conçu pour faire varier sa rémunération en fonction de la longueur du calendrier.

"Malheureusement, mon contrat ne prévoyait pas de différence de rémunération selon qu’il y ait 17, 18 ou 24 courses, donc c’est peut-être quelque chose qu’il faudrait examiner."

Au-delà de cette remarque humoristique, Verstappen reconnaît surtout que son rapport à la compétition a changé avec les années.

Lorsqu’il a débuté en Formule 1 à seulement 17 ans, il était prêt à courir pratiquement tout le temps. Désormais, ses responsabilités familiales occupent une place plus importante dans sa vie.

"Le fait est que lorsque j’avais 18 ans, je me disais : peu importe, je vais courir tous les week-ends. Aujourd’hui, je cours encore beaucoup, mais évidemment, lorsque vous avez aussi une famille à la maison, ce qui compte davantage, c’est simplement le manque que vous ressentez lorsque vous êtes loin d’elle."

"Je sais que, bien sûr, on peut parfois faire venir sa famille sur les courses, mais en même temps, vous travaillez, c’est votre métier. Ce n’est donc pas toujours très facile de passer beaucoup de temps ensemble. Vingt-quatre courses, c’est beaucoup, mais c’est comme ça."

Un calendrier qui pourrait aussi peser sur la santé des pilotes

La fatigue provoquée par cette succession de courses ne concerne pas uniquement le temps passé loin des proches. Avant le Grand Prix du Mexique, Verstappen avait déjà estimé que l’intensité du calendrier pouvait expliquer pourquoi plusieurs pilotes avaient été touchés par des problèmes de santé.

Le week-end mexicain avait notamment été marqué par plusieurs absences ou difficultés liées à des maladies, illustrant les contraintes physiques imposées par la fin de saison.

Fernando Alonso partage largement les préoccupations du Néerlandais. Le pilote Aston Martin, dont le coéquipier Lance Stroll a manqué la journée médias du jeudi au Brésil en raison d’une maladie, estime lui aussi que le calendrier actuel approche de sa limite.

Interrogé sur les déclarations de Verstappen, Fernando Alonso a reconnu que le nombre de Grands Prix était particulièrement élevé, tout en critiquant l’organisation géographique de certaines séquences du calendrier.

"C’est la même chose que Max. Je n’ai pas vraiment grand-chose à ajouter. Je pense qu’il y a beaucoup de courses, que nous sommes à la limite du trop, et que le calendrier n’est peut-être pas vraiment efficace", a expliqué le double champion du monde.

L’Espagnol a notamment pris l’exemple de l’enchaînement entre le Brésil et Las Vegas.

"Être au Brésil maintenant, retourner en Europe et repartir à Las Vegas dans dix jours, c’est quelque chose d’important à gérer à ce stade de la saison. Mais c’est comme ça, je ne pense pas qu’une solution soit actuellement prévue."

Lindblad accepte le rythme malgré neuf courses en onze semaines

Tous les pilotes ne vivent cependant pas cette accumulation de Grands Prix de la même manière.

Pour Arvid Lindblad, qui dispute sa première saison en Formule 1 avec Racing Bulls, le calendrier représente certes une augmentation importante de la charge de travail par rapport aux catégories de promotion, mais cela ne constitue pas encore un problème majeur.

Le Britannique rappelle qu’il ne disputait que 14 manches l’année dernière en Formule 2, contre un programme beaucoup plus dense dans la catégorie reine.

"Cela fait pas mal de courses. C’est un peu plus que ce dont j’ai l’habitude. L’année dernière, en F2, il y avait 14 manches, donc il y en a un peu plus cette année", a reconnu le rookie.

"Évidemment, avec l’ajout du Grand Prix de Malaisie à Bahreïn, cela fera neuf courses en onze semaines, ce qui est assez énorme. Mais en même temps, j’adore piloter, j’adore être dans la voiture, donc cela me convient."