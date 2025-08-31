Norris veut être ’ami’ avec Piastri même si c’est ’très difficile’

Lando Norris affirme qu’il est difficile, mais certainement pas impossible de se lier d’amitié avec son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri.

Les deux hommes se livrent une lutte serrée pour le titre pilotes, Norris étant mené de neuf points avant le Grand Prix des Pays-Bas ce week-end.

"Il est très difficile de concilier le fait de savoir au fond de soi que l’on veut vraiment battre cette personne plus que tout, tout en entretenant une très bonne relation amicale au travail" explique Norris à BBC Newsbeat.

"Je travaille en étroite collaboration avec lui, ce qui nous amène naturellement à être de bons amis, mais c’est aussi ce que je souhaite. Je veux m’entendre avec les gens avec qui je travaille. Je veux rire et profiter autant que possible de chaque instant. Mais ce n’est pas possible pour tout le monde."

"Pour ma part, je suis toujours ouvert à l’idée de m’entendre avec les personnes avec lesquelles je travaille. Mais il y a certainement d’autres personnes, ce qui n’est pas une mauvaise chose, qui préfèrent peut-être rester entre elles et se concentrer sur elles-mêmes. Elles ne veulent pas être amies avec les autres."

Norris a découvert la rivalité sportive lorsqu’il jouait à des jeux vidéo avec ses frères et sœurs lorsqu’il était enfant : "Avec mon frère aîné en particulier, il y avait toujours une grande compétition entre nous pour savoir qui serait le meilleur."

Lors d’une interview accordée à Newsbeat lors du lancement du nouveau jeu vidéo de Sega, Sonic Racing : CrossWorlds, Norris explique que les jeux vidéo l’ont aidé à atteindre son niveau actuel et à le maintenir.

"Je jouais principalement à des jeux de course automobile, ce qui m’a beaucoup aidé à améliorer mes réflexes. J’ai appris que je n’aimais vraiment pas perdre et que j’adorais gagner."

Et de s’amuser sur le fait qu’il a parfois eu des tensions plus importantes avec ses frères qu’avec son équipier actuel chez McLaren : "J’ai certainement eu plus de disputes avec mes frères et sœurs quand j’étais enfant qu’avec Oscar."

"Peut-être que la raison de nos disputes est un peu différente, mais il y avait certainement plus de pleurs et de larmes, et aussi, d’une certaine manière, plus de moments amusants, avec mes frères et sœurs qu’avec Oscar. J’espère que cela restera ainsi. Il est difficile de surmonter les rivalités entre frères et sœurs."

Le Britannique a parlé plus longuement des jeux vidéo, et il estime que cela lui est également bénéfique en dehors des circuits : "Les jeux vidéo m’aident vraiment à me déconnecter d’une vie très chaotique, très chargée et très stressante."

"Il est important pour moi de me déconnecter et de me sentir un peu plus normal pendant un certain temps. C’est agréable de se sentir à nouveau comme un enfant. Il est important de garder cette partie de moi en vie."

Sur sa chaîne Twitch à près de deux millions de followers, Norris est souvent plus détendu, mais il confirme qu’il n’affiche pas des ambitions similaires sur les GP : "Je suis très différent de ce que vous voyez sur le circuit. Là-bas, je suis en mode travail, pilote, je veux gagner, j’ai un état d’esprit très déterminé."

"Quand je suis chez moi, je me sens comme tout le monde. Je veux juste être en ligne avec mes amis, on joue à des jeux, on rigole bien, puis on va se coucher. C’est beaucoup plus personnel, j’oublie que je suis pilote de course, j’oublie que je suis en Formule 1. J’aime juste me connecter, se taquiner les uns les autres, rigoler et passer un bon moment."

Et s’il parle d’un état d’esprit propre au travail, il relativise le mot lui-même : "Je ne peux même pas appeler mon travail un travail, car c’est ce que j’ai toujours aimé faire depuis que je suis enfant. Je ne conduis pas parce que c’est un travail, je conduis parce que c’est ce que j’ai toujours aimé faire."