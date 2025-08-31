Piastri assure avoir ’contrôlé la course’ avant l’abandon de Norris
Premier Grand Chelem en carrière pour le pilote McLaren F1
Oscar Piastri s’est imposé au Grand Prix des Pays-Bas après une course qu’il a dominée de la tête et des épaules, signant au passage son premier Grand Chelem (pole, victoire, meilleur tour en course et tous les tours bouclés) en carrière.
Le pilote McLaren F1 profite de l’abandon de son équipier, Lando Norris, pour creuser l’écart au championnat et se détacher avec 34 points d’avance sur l’autre pensionnaire de l’équipe de Woking.
"C’est bon, évidemment. C’est difficile de passer en interview après Isack !" a déclaré Piastri en interview, alors qu’Isack Hadjar venait d’être acclamé par la foule juste avant pour son premier podium.
"C’est malheureux pour Lando à la fin, mais j’étais en contrôle de la course, je gérais le rythme et j’en ai profité quand j’en avais besoin. C’était une course différente de l’an dernier, je suis content d’avoir progressé ici et heureux de terminer premier."
L’Australien explique ce qu’il a changé pour faire oublier une édition 2024 très difficile à Zandvoort : "Rien de spécial, j’ai essayé de progresser partout où je pouvais. Le week-end semblait commencer difficilement, j’ai réussi à tout mettre bout à bout en qualifications."
"Et j’étais heureux du rythme que j’avais aujourd’hui. Les voitures de sécurité ont épicé la course, mais bravo aux gens de l’équipe, il n’y a pas que moi qui ai progressé ici, toute l’équipe a permis cela, c’est un bel effort d’équipe."
Désormais, il espère pouvoir continuer sur sa lancée et creuser encore un peu plus l’écart sur Norris, alors qu’il ne reste que neuf courses à disputer : "Ca part bien et si je peux continuer comme ça je le ferai, mais la saison est encore longue."
