GP d’Italie, EL3 : Russell devance Hamilton, l’aspiration déterminera la pole en qualifications

Le Grand Prix d’Italie se poursuit pour une deuxième journée, qui va culminer avec la séance qualificative cet après-midi. Mais avant ce verdict, il reste une heure de tests sur le circuit de Monza, pour que les équipes affinent les réglages après avoir modifié les monoplaces. En effet, les enseignements de la première journée ont permis de mieux comprendre l’exploitation des F1 2026 sur ce tracé, notamment avec le déploiement de l’énergie.

Cette heure de tests va donc servir à utiliser ce qui a été compris hier, alors que Mercedes et Ferrari étaient notamment très proches en performance, à la fois en termes de chronos, mais aussi d’exploitation moteur, la Scuderia ayant bénéficié de son nouveau V6 hybride évolué dans le cadre de l’ADUO2.

On rappelle que Kimi Antonelli et Alex Albon seront en fond de grille après avoir reçu de nombreuses places de pénalité, ce qui se transforme en un départ en fond de grille. Ils seront donc tous les deux en dernière ligne ce dimanche.

12h00 : Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, a d’ailleurs analysé les progrès apportés par ce moteur modifié, alors que l’équipe dispute sa course à domicile sur un tracé où la puissance est cruciale.

12h03 : Le principal sujet de débat ce week-end a été la pénalité réintégrée à Pierre Gasly au Grand Prix de Monaco, ce qui lui a enlevé son podium. Le pilote Alpine n’était évidemment pas satisfait et assure que l’affaire n’est pas terminée, même si l’équipe n’a pas fait appel.

12h07 : De l’autre côté du résultat, Isack Hadjar est évidemment ravi d’avoir récupéré sa troisième place acquise en Principauté, qu’il pense désormais définitivement validée.

12h11 : Le Français est malheureusement au centre d’une possible mauvaise nouvelle, puisqu’un troisième forfait consécutif se précise pour la course de Madrid à cause de sa blessure au poignet.

12h16 : Alors que McLaren était en retrait hier, Andrea Stella admet que ce week-end sera crucial pour savoir si l’équipe de Woking sera en mesure de jouer le titre cette année.

12h21 : Chez McLaren, Lando Norris a d’ailleurs commenté sa prolongation de contrat, mais son équipier Oscar Piastri a jugé que des engagements à si long terme sont remplis de clauses du côté de l’équipe et du pilote.

12h26 : La météo est au beau fixe, comme on le savait déjà, mais ce samedi sera la journée la plus chaude du week-end, avec 33 à 35 degrés dans l’air, et un paramètre supplémentaire de difficulté pour préparer les voitures au tour rapide.

12h28 : Cadillac a écopé d’une sanction car Colton Herta a laissé l’embrayage enclenché quand il a eu son problème mécanique hier en EL1, ce qui a compliqué la manœuvre des commissaires. La sanction est de 30 000 euros d’amende, dont 25 000 avec sursis.

12h30 : C’est parti pour les EL3 du Grand Prix d’Italie !

12h35 : Seuls Carlos Sainz et les pilotes Alpine sont en piste, alors que les Audi ont juste fait un tour de reconnaissance.

12h36 : Franco Colapinto s’est raté à la chicane, sans conséquence.

12h41 : Les pilotes Alpine travaillent sur l’aspiration pour les qualifications, et Colapinto tire Gasly, qui a signé le meilleur temps en 1’23"878 en pneus mediums, près de 9 dixièmes de mieux que son équipier. Il semble qu’ils vont faire l’inverse pour le prochain run.

12h43 : Les Haas sont en piste et Oliver Bearman prend le quatrième temps.

12h44 : Gasly améliore de trois millièmes, et Colapinto fait encore mieux en 1’23"766. Liam Lawson se place troisième, lui aussi en mediums, alors que Kimi Antonelli sort en piste, comme les Cadillac, les Aston Martin, les Williams et les Racing Bulls.

12h48 : Antonelli signe le meilleur temps en 1’23"032 en pneus tendres.

12h49 : Max Verstappen se place deuxième en mediums à quatre dixièmes, et Charles Leclerc s’intercale en tendres.

12h50 : Lewis Hamilton s’est raté sur son tour rapide.

12h53 : Lawson a fait un tête-à-queue à la première chicane, mais il a pu repartir après avoir laissé quelques voitures passer.

12h54 : Le Néo-Zélandais est perplexe : "Le train arrière, je ne peux rien en faire à basse vitesse".

12h56 : Hamilton prend le troisième temps en pneus tendres, et il est battu immédiatement par Lando Norris en gommes mediums, qui le devance de 0"031.

12h57 : Toujours en pneus mediums, Gasly reprend la deuxième place. Et Leclerc lui passe presque immédiatement devant avec ses gommes tendres.

13h00 : Piastri enchaîne les frustrations à la radio depuis tout à l’heure, énervé que l’équipe ne lui permette pas d’avoir l’aspiration. Il s’est raté à la chicane, et interrogé par son ingénieur sur ce qui s’est passé pour savoir si tout va bien, l’Australien a simplement répondu un glacial : "Ouais, c’est super".

13h04 : Verstappen s’est rapproché à 0"068 d’Antonelli, toujours en mediums, et Hamilton se glisse 0"011 derrière lui en tendres.

13h05 : Russell améliore le meilleur chrono en 1’22"687.

13h09 : Hamilton améliore et remonte à trois dixièmes sans aspiration, contrairement à celle donnée par Antonelli à Russell. L’exécution des qualifications va jouer la pole cet après-midi.

13h10 : Les deux pilotes Williams sont notés par les commissaires comme n’ayant pas respecté les drapeaux jaunes.

13h11 : Hamilton dit qu’il ne voit pas derrière ses pneus arrière et qu’il n’a aucune idée des voitures qui reviennent sur lui en piste, et son ingénieur assure qu’il va l’aider à ne pas gêner d’autres pilotes.

13h15 : Les pilotes sortent en pneus tendres alors qu’il reste un quart d’heure dans cette séance.

13h20 : Lindblad prend le troisième temps avec un tour bien réussi en matière d’aspiration.

13h21 : Leclerc remonte en troisième position devant le pilote Racing Bulls.

13h25 : Hamilton et Verstappen s’intercalent entre les deux Mercedes, tandis que Norris est cinquième devant Leclerc. Les écarts se resserrent en cette fin de séance.

13h27 : Les deux pilotes Williams seront sous enquête après la séance pour le non-respect des drapeaux jaunes.

13h28 : Russell a gêné Piastri de manière très dangereuse, et le Britannique a de la chance que ce soit en essais libres, car il va surement échapper à une pénalité qui aurait été automatique en qualifications.

13h30 : Fin de la séance !

13h31 : Piastri remonte en huitième place à une demi-seconde, et McLaren semble toujours afficher le retard de la veille.

13h32 : Verstappen et Hamilton ont failli s’accrocher à la première chicane, comme en 2021 ! Le Britannique a passé la Red Bull à la fin de la tour, frustrant le Néerlandais qui a lancé une attaque désespérée pour repasser devant au premier virage.

Russell termine donc en tête de la séance devant Hamilton et Verstappen, au volant d’une Red Bull un peu meilleure que la veille. Antonelli est quatrième mais s’élancera du fond de grille, et il devance Norris.

Leclerc n’est que sixième devant l’étonnant Lindblad, puis Piastri et les Alpine de Gasly et Colapinto. Lawson est 12e au milieu des Audi, devant Bearman et Tsunoda, tandis que les Williams encadrent Ocon juste derrière. Comme hier, les Cadillac s’intercalent entre les Aston Martin en fond de classement.

Rendez-vous à 15h30 pour la qualification en direct, qui débutera à 16h.