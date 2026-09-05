Vasseur : Le moteur évolué de Ferrari a progressé... mais à quel point ?

Ferrari a débuté son week-end à Monza de manière particulièrement encourageante, avec une première séance d’essais libres conclue aux deux premières places, la deuxième séance aux deuxième et cinquième places et surtout les premiers roulages de la nouvelle spécification de son unité de puissance. Frédéric Vasseur refuse toutefois de tirer des conclusions hâtives : malgré ce nouveau moteur et les progrès espérés, le patron de la Scuderia estime que Mercedes conserve encore une avance significative dans ce domaine mais rappelle que la lutte pour les titres est loin d’être jouée.

La nouvelle spécification du moteur Ferrari constituait l’un des principaux centres d’intérêt du début de week-end à Monza. Et les premiers enseignements se sont révélés positifs, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ayant placé les deux Ferrari en tête des Libres 1 avant de rester dans le rythme des Mercedes lors des Libres 2.

Interrogé sur la capacité de la Scuderia à transformer cette performance initiale en victoire dimanche, Frédéric Vasseur s’est toutefois montré prudent, rappelant que Ferrari avait déjà connu pareille situation l’an passé.

"C’est toujours sans détour avec vous ! Oui, les Libres se sont bien passés, mais nous étions également 1er et 2e l’an dernier le vendredi et nous savons comment cela s’est terminé."

"Cela signifie que nous devons rester calmes. Nous n’avons pas comblé tout l’écart avec le moteur Mercedes. Nous sommes encore loin du côté du moteur."

Vasseur insiste notamment sur le temps nécessaire pour faire progresser une unité de puissance, par opposition à des évolutions pouvant produire des effets plus immédiats sur le comportement de la voiture.

"Pour le développement, il y a beaucoup plus d’inertie. Cela signifie que c’est étape par étape et que ce sera un processus long."

"Mais un petit pas reste un petit pas, et il est important quand on voit la lutte en piste et à quel point la grille est serrée. Parfois, un centième de seconde fait une énorme différence."

Ferrari veut surtout corriger ses propres erreurs

Au-delà de la nouvelle unité de puissance, la Scuderia doit également chercher des marges de progression dans son exécution des week-ends de Grand Prix. Vasseur reconnaît que Ferrari a laissé échapper des points cette saison, même s’il estime que ses rivaux ont connu davantage de difficultés encore.

"Sur l’exécution, je suis assez dur avec nous-mêmes. Nous avons perdu beaucoup de points cette saison à cause de notre exécution, mais probablement moins que nos concurrents."

"C’est une nouvelle saison, tout est nouveau. Les pneus sont nouveaux. Pour la stratégie, c’est plus difficile. La fiabilité est certainement un problème pour tout le monde."

"Les arrêts aux stands, je pense que pour tout le monde, ont également été un peu plus difficiles à certaines occasions. Nous avons 11 équipes, les emplacements des stands sont également un peu plus petits, et nous devons en tenir compte."

Mais plutôt que de chercher les faiblesses de ses adversaires, Vasseur veut concentrer les efforts de Ferrari sur ses propres performances.

"Mon travail consiste à me concentrer sur moi-même, pas sur les autres, et je pousse mon équipe à faire du meilleur travail."

"Mais ce n’est pas là que nous perdons par rapport aux autres. Nous perdons des points à cause de nous-mêmes."

Monza revêt une importance particulière pour Ferrari, notamment dans le contexte de la bataille au championnat. Vasseur refuse néanmoins de considérer le Grand Prix d’Italie comme un tournant irréversible.

"Je pense que Monza est un rendez-vous particulier. Un rendez-vous particulier également par rapport au Monza précédent car, pour une fois, nous avons l’habitude de venir à Monza avec peut-être 100 points d’appui en moins que sur les autres circuits, et ce n’est pas le cas cette saison."

"Cela signifie que c’est une approche différente, un exercice différent pour l’équipe et pour les pilotes."

"Mais ce n’est pas la fin du championnat. Nous avons encore, après celui-ci, 500 points à marquer jusqu’à la fin."

Vasseur ne cache évidemment pas son ambition de voir Ferrari s’imposer à domicile, mais refuse de considérer une éventuelle victoire ou défaite comme définitive dans la course aux titres.

"Bien sûr, tout le monde préférerait gagner à Monza, et je suis le premier, mais ce n’est en aucun cas la fin du championnat."

Leclerc devant Hamilton pour l’aspiration

La gestion de l’aspiration constituera également un enjeu important à Monza, où la vitesse de pointe et les longues lignes droites rendent le phénomène particulièrement précieux en qualifications.

Charles Leclerc avait expliqué que Lewis Hamilton disposerait du choix concernant l’ordre de passage des Ferrari. Vasseur a précisé que cette décision ne signifiait pas pour autant que Ferrari allait mettre en place une aspiration complète au profit de l’un de ses pilotes.

"Non, c’est simplement que Lewis décidera quelle voiture passe en premier, mais il ne sera pas le... Ce n’est pas comme cela que l’on fait l’aspiration."

"Vous pouvez avoir l’aspiration lorsque vous n’avez qu’une seule voiture qui se bat pour les qualifications, comme Kimi et Russell, ou avec Red Bull s’ils prennent une pénalité, comme Hadjar l’a fait à Spa."

"Dans une telle configuration, il est possible de planifier précisément le positionnement des deux monoplaces. Dans ce cas, vous pouvez faire une aspiration complète."

"Dans notre cas, par définition, vous avez une voiture devant l’autre et ce sera Charles devant, en effet."

Ferrari continuera à développer jusqu’au dernier Grand Prix

La question du plafond budgétaire a également été posée à Vasseur, après les déclarations de Toto Wolff suggérant que Mercedes disposait de marges financières limitées pour apporter de nouvelles évolutions en raison d’un plafond budgétaire particulièrement contraignant.

Le Français a immédiatement refusé de spéculer sur la situation financière de son rival.

"Oui, je ne veux faire aucun commentaire sur le plafond budgétaire de Toto. Je n’apprécie pas que quelqu’un parle de mon budget sans rien en savoir."

Vasseur ne souhaite donc pas appliquer à Mercedes les mêmes suppositions que celles qu’il reprocherait à d’autres de faire concernant Ferrari.

"Je ne ferai aucun commentaire sur les autres."

Il s’est en revanche montré beaucoup plus précis lorsqu’il s’agit de la stratégie de développement de sa propre équipe.

"Mais ce que je sais, c’est que nous continuerons à développer jusqu’à la dernière course au même rythme et que nous aurons une marge avec le plafond budgétaire."

Vasseur comprend la frustration d’Alpine

Interrogé sur l’affaire opposant Alpine à la FIA, dans laquelle Ferrari n’était pas directement impliquée, Vasseur a également livré sa réaction à la décision concernant la pénalité et le processus judiciaire.

Il reconnaît d’abord la difficulté de trancher une affaire de ce type.

"Tout d’abord, je pense que ce n’était pas une affaire facile à juger. Je peux comprendre la frustration de tout le monde. Pour le reste de la discussion, je laisserai Andrea et Flavio en discuter ensemble."

"Mais je pense que ce n’était pas facile. Nous avons également payé la pénalité à Monaco avec Lewis et un peu avec Charles."

"Mais je peux comprendre la frustration parce que nous n’avions pas le sentiment d’avoir accéléré dans la voie des stands. Pour le reste, c’est leur discussion."

Le droit de révision jugé "assez robuste"

La FIA a annoncé son intention de revoir certains de ses processus judiciaires à la suite de la décision de la Cour internationale d’appel, notamment le droit de révision. Vasseur s’est montré relativement favorable au fonctionnement actuel de cette procédure, tout en rappelant sa finalité.

"Je ne suis pas sûr de vouloir aller sur ce terrain, mais pour revenir au droit de révision, je pense que ce n’est pas un appel."

"Le droit de révision intervient lorsque vous disposez de nouveaux éléments de preuve, car très souvent, lorsque vous allez voir les commissaires 30 minutes après la fin de la séance, nous n’avons pas eu le temps d’examiner les données, mais c’est la même chose pour les commissaires."

"Et rouvrir l’affaire la semaine suivante, lorsque vous avez accès à de nouveaux éléments de preuve provenant de la vidéo, des données, etc., je pense que le processus est assez robuste. Cela fonctionne plutôt bien."

Concernant le cas récemment discuté, le Français reconnaît cependant s’être retrouvé dans une position partagée entre deux arguments.

"Dans ce cas, honnêtement, j’étais un peu des deux côtés parce que je peux comprendre la frustration lorsque vous ne dépassez pas la limite pour obtenir la pénalité, et je peux également comprendre le fait que si quelqu’un a purgé la pénalité, elle doit l’être pour tout le monde."

"Maintenant, je pense que ce cas s’est produit une fois. J’espère que cela ne se reproduira pas, mais le processus est assez robuste."