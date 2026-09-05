Selon Mekies, le verdict de Monaco évite que les équipes ’prennent l’habitude de contester les décisions’

Laurent Mekies a réfuté une théorie après que Pierre Gasly a vu son podium de Monaco lui être retiré, permettant à Isack Hadjar de récupérer sa troisième place. Le directeur de Red Bull ne veut pas adhérer à la théorie selon laquelle cette décision crée un précédent, et pense à l’inverse que cela évite de créer une jurisprudence bancale avec l’annulation d’une pénalité d’un pilote qui n’avait pas purgé sa sanction, tandis que deux autres l’ayant déjà purgée n’ont pas pu être compensés.

McLaren et Red Bull ont obtenu gain de cause auprès de la Cour d’appel internationale de la FIA, qui a réinstauré les pénalités de temps appliquées à Gasly lors du Grand Prix de Monaco. Ce dernier chute du podium de Monaco pour retomber à la septième place, mais cela est une correction d’une erreur selon Mekies.

"Très heureux que le tribunal ait rétabli les podiums d’Isack" a déclaré Mekies. "C’est important pour Isack, mais nous l’avons aussi fait parce que nous estimions que c’était important pour le sport. Nous ne pensons pas vraiment vouloir participer à des courses en devant nous inquiéter après la course de savoir si le contrôle de la limitation de vitesse était correct ou non."

"Nous avons estimé que beaucoup de voitures se sont conformées au règlement des limitations de vitesse à Monaco, et que certaines voitures étaient en excès de vitesse. Certaines d’entre elles avaient purgé les pénalités. D’autres non."

"Il était important que nous ayons une manière cohérente de courir, nous sommes donc satisfaits du résultat du tribunal. C’était la raison même pour laquelle nous avons porté l’affaire devant la Cour d’appel, parce que nous pensions que c’était important pour le sport, et bien sûr pour Isack. C’était son premier podium avec nous."

Cependant, le verdict suscite un débat sur les délais entre la fin d’un Grand Prix et la modification des résultats, puisqu’il y a eu trois mois depuis le Grand Prix de Monaco. Mais Mekies est convaincu que ce n’est pas un problème.

"Je pense que cela évitera certainement que nous prenions l’habitude de contester des décisions d’après-course qui ne sont pas susceptibles d’appel, ce qui est effectivement ce qui s’est produit à Monaco. Je pense donc que c’est une bonne nouvelle dans la mesure où cela permet de voir le résultat final de la course au moment où la course se termine."

"Nous avons des pénalités qui sont appliquées pendant la course, à de nombreuses occasions, vous savez, si vous avez des collisions, si vous faites un excès de vitesse dans la voie des stands, et ces pénalités ne sont pas susceptibles d’appel, et nous avons tous couru en fonction de ces pénalités."

"Nous savions donc que Pierre, devant Isack, avait cette pénalité à purger, et nous savions que cette pénalité n’était pas susceptible d’appel. Le fait qu’elle ait été contestée après la course était donc un précédent dangereux, car il s’agit d’une pénalité non susceptible d’appel, et nous avons couru en conséquence."

"Je pense donc que c’est une bonne chose pour les fans, c’est une bonne chose pour le sport que nous ayons encore plus de confiance demain pour voir le résultat final de la course au moment où la course se termine."