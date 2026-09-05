Hadjar est bien proche d’un troisième forfait consécutif selon Mekies

Isack Hadjar devrait manquer un troisième Grand Prix consécutif la semaine prochaine à Madrid. Après avoir déjà été remplacé à Zandvoort puis à Monza en raison de sa blessure au poignet, le Français voit désormais ses chances de retrouver le volant de la Red Bull s’amenuiser sérieusement. Laurent Mekies, directeur de l’écurie, estime que le délai avant le rendez-vous espagnol est probablement trop court, Red Bull refusant surtout de prendre le moindre risque avec la récupération de son jeune pilote.

Le Français, victime d’une blessure au poignet, n’a plus piloté depuis plusieurs semaines et a été remplacé par Liam Lawson lors des deux derniers Grands Prix.

Laurent Mekies n’a pas totalement fermé la porte à un retour à Madrid, mais le responsable de Red Bull a clairement reconnu que le calendrier jouait désormais contre le pilote français.

"Madrid est dans quelques jours, donc c’est difficile."

Une nouvelle évaluation de l’état de santé de Hadjar sera toutefois réalisée avant que Red Bull ne prenne une décision définitive.

"Nous allons faire une nouvelle évaluation avec lui, mais il est probablement difficile d’envisager Madrid."

La priorité de Red Bull est désormais parfaitement claire : ne surtout pas précipiter le retour du Français et risquer d’aggraver sa blessure. Mekies assure que l’écurie ne prendra absolument aucun risque concernant sa récupération.

"Une récupération complète est la priorité, et nous ne la compromettrons pas."

Le directeur de Red Bull insiste également sur le fait que le retour de Hadjar devra être pleinement justifié sur le plan médical et sportif.

"Notre priorité est qu’Isack remonte dans la voiture complètement rétabli, que sa participation soit totalement justifiable et qu’elle ne puisse potentiellement pas compromettre son avenir."

La prudence affichée par Red Bull est d’autant plus importante que Hadjar réalise une première saison particulièrement remarquée avec l’équipe. Son absence intervient donc au moment où il avait commencé à prendre une place importante dans le dispositif de l’écurie.

Mekies reconnaît sans surprise que cette nouvelle absence est difficile à vivre pour le jeune Français. Hadjar n’a notamment pas pu participer au Grand Prix d’Italie à Monza, alors qu’il aurait dû poursuivre sa progression au volant de la monoplace.

"Il ne peut pas piloter aujourd’hui, donc évidemment je ne vais pas vous dire qu’il est heureux parce qu’il ne l’est pas."

"Mais il a connu un début de saison fantastique, il est très jeune et il progresse à chaque fois qu’il monte dans la voiture, donc il est important qu’il soit de retour derrière le volant lorsqu’il sera à 100 %."

Red Bull récupère officiellement le podium de Hadjar à Monaco

Cette journée à Monza a également permis à Red Bull de célébrer une autre bonne nouvelle concernant Hadjar. Vendredi matin, avant le début du Grand Prix d’Italie, la Cour d’appel internationale de la FIA (ICA) a confirmé les recours déposés par Red Bull et McLaren concernant le classement du Grand Prix de Monaco.

La décision a entraîné la réintégration des deux pénalités de cinq secondes infligées initialement à Pierre Gasly pour des infractions dans la voie des stands. Ces sanctions avaient dans un premier temps été annulées à la suite du droit de révision obtenu par Alpine.

Gasly a ainsi été rétrogradé à la septième place, tandis que Hadjar a récupéré la troisième position devant Oscar Piastri, Liam Lawson et Arvid Lindblad. Le Français retrouve donc officiellement le premier podium de sa carrière avec Red Bull, plusieurs mois après l’avoir obtenu sur la piste monégasque.

"C’est une bonne nouvelle sur plusieurs plans, la première évidemment pour Isack pour son podium, c’est pour ça qu’on a fait appel de cette décision," se réjouit Mekies.

"On pensait que c’était une direction compliquée pour le sport de commencer à remettre en question une mesure de vitesse dans la pitlane, après la course."

Red Bull a également publié un communiqué pour exprimer sa satisfaction après la décision de la Cour d’appel internationale.

"Nous sommes extrêmement satisfaits de la décision de la Cour d’appel internationale de la FIA (ICA) et nous souhaitons remercier la FIA d’avoir démontré la solidité de son cadre de gouvernance."

"Nous étions convaincus tout au long de la procédure que les faits et les règlements soutenaient notre position, et nous sommes heureux que l’ICA ait désormais confirmé ce point de vue."

"Il s’agit avant tout du bon résultat pour l’intégrité du sport et les principes d’équité sportive. Le sport automobile est à son meilleur lorsque les résultats sont décidés en piste, ce que souhaitent tous les fans, les équipes et les concurrents."

"Tout le monde chez Oracle Red Bull Racing est ravi que l’excellente performance d’Isack à Monaco ait désormais été rétablie, lui assurant son premier podium avec l’équipe."