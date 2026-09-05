Stella : Monza va révéler si McLaren peut réellement jouer le titre

Après deux victoires consécutives en Hongrie puis à Zandvoort, McLaren aborde le Grand Prix d’Italie avec l’ambition de poursuivre sa série, mais aussi avec davantage d’interrogations qu’il n’y paraît. Les caractéristiques de Monza, dominées par les longues lignes droites et la recherche de vitesse de pointe, constituent en effet un véritable test pour la MCL40. Andrea Stella estime que ce rendez-vous permettra de mesurer les progrès de la monoplace, tout en laissant ouverte la possibilité d’une nouvelle dynamique dans la course au championnat.

McLaren reste sur deux week-ends particulièrement convaincants, avec une voiture qui s’est montrée très performante aussi bien en Hongrie qu’aux Pays-Bas. Mais Andrea Stella refuse de considérer que cette dynamique garantit automatiquement une troisième victoire consécutive à Monza.

Le tracé italien présente en effet des caractéristiques sensiblement différentes de celles des deux circuits précédents, ce qui pourrait mettre en lumière certaines forces et faiblesses de la MCL40.

"Je pense que c’est un circuit intéressant pour nous afin de vérifier les progrès de la MCL40, car si nous pensons à la Hongrie et à Zandvoort, nous savons que les caractéristiques sont très différentes de celles de Monza."

"Il y a une prime beaucoup plus importante à la vitesse que vous pouvez conserver dans les virages. Il y a de longs virages. Ici, il s’agit beaucoup plus de la vitesse que vous pouvez développer dans les lignes droites et de l’équilibre entre l’adhérence que vous avez dans les virages et la résistance aérodynamique également."

Or, c’est précisément sur cette dernière caractéristique que Stella identifie une interrogation concernant sa monoplace. La McLaren n’a pas nécessairement toujours été la voiture la plus efficace lorsqu’il s’agit de réduire sa traînée aérodynamique.

"Je pense que si nous nous concentrons une seconde sur la traînée, nous savons que ce n’est pas nécessairement un point fort de notre voiture."

"Nous avons donc quelques points d’interrogation concernant notre potentiel. Nous ajoutons quelques évolutions à notre voiture, en essayant de traiter cet élément de la résistance aérodynamique, mais nous verrons globalement où nous en sommes, je pense, seulement une fois que nous serons en qualifications."

"Mais c’est assurément un week-end intéressant pour évaluer notre voiture."

Le championnat pourrait être ouvert

La question du championnat reste évidemment centrale. Avec les points perdus par McLaren depuis le début de la saison, notamment en raison de problèmes de fiabilité en plus des seules questions de performance, Monza pourrait-il devenir un tournant ?

Stella ne rejette pas cette hypothèse.

"Cela pourrait être un tournant. Voyons voir."

"Je pense que, comme je l’ai dit précédemment, il est très intéressant pour nous de voir comment nous pouvons nous battre sur un circuit qui est très exigeant en matière de vitesse de pointe, parce que nous savons que ce n’est pas le point fort de notre voiture."

"Je pense que si nous pouvons bien faire ici à Monza, si nous pouvons nous battre pour des podiums ici, alors qui sait ? Le championnat pourrait être ouvert."

McLaren sait cependant qu’elle a déjà laissé filer une quantité importante de points lors de la première partie de la saison.

"Nous savons que nous avons perdu beaucoup de points, pas seulement à cause de la performance, mais aussi à cause de la fiabilité. Cela peut arriver à n’importe qui, donc nous devons encore rester là et nous assurer que chaque week-end, nous faisons de notre mieux."

La bataille pour le championnat se jouera également sur le développement des monoplaces. Toto Wolff ayant suggéré après le dernier Grand Prix que Mercedes était fortement contrainte par le plafond budgétaire et ne disposait plus de beaucoup de marge pour financer de nouvelles évolutions, Stella a été interrogé sur la situation de McLaren.

Sa première réaction a été teintée d’humour.

"Je ne suis pas sûr de savoir à quoi Toto faisait référence, ils ont des choses qui arrivent. Je peux parler de McLaren. Je pense que dans la manière dont nous avons abordé nos dépenses pour 2026, nous avons essayé de rester cohérents avec le fait que nous savions depuis toujours que ce serait une bataille du développement."

"Cela ne sert à rien de dire que ce sera une bataille du développement si vous n’avez pas le budget pour réellement réaliser les évolutions."

L’équipe a ainsi planifié ses dépenses dès la conception de la voiture de lancement afin de préserver des ressources pour la suite de la saison.

"Nous avons mené notre travail sur la voiture de lancement et nous avons également sélectionné les projets pour lesquels nous allions nous assurer d’avoir le budget nécessaire afin de financer les évolutions qui sont arrivées en Hongrie, qui sont arrivées à Zandvoort, qui arrivent ici, et il y en aura encore un peu plus pour le reste de la saison."

"Il y a également un budget supplémentaire autorisé par la réglementation sur les unités de puissance pour 2027, donc je pense que c’est également ce que Mercedes va utiliser, puisque, si j’ai bien compris, ils vont apporter des évolutions."

"Évidemment, chaque équipe fonctionne selon un modèle différent et il y a également une échelle différente pour les équipes."

McLaren, notamment, fonctionnerait avec une structure moins importante que Mercedes, ce qui lui permettrait de consacrer une part différente de ses ressources au développement.

"McLaren, d’après ce que je comprends, a peut-être une échelle plus réduite que Mercedes et donc certains coûts moins importants, par exemple du point de vue de la main-d’œuvre, que nous pouvons ensuite réorienter vers les dépenses consacrées aux évolutions."

Stella refuse de donner des conseils à Antonelli... puisqu’il le chasse

L’autre grand sujet concerne Andrea Kimi Antonelli. Italien comme Stella lui-même, le jeune pilote Mercedes porte désormais une grande partie des espoirs sportifs de son pays. Mais Stella se trouve dans une position particulière : il admire ouvertement les performances du jeune Italien tout en étant à la tête de l’équipe qui cherche à le battre.

Sa réponse a donc été immédiatement teintée d’ironie.

"Question intéressante. Je lui donnerais les mauvais conseils parce que nous sommes en train de le chasser !"

Derrière la plaisanterie, Stella se montre néanmoins particulièrement élogieux envers Antonelli, qu’il considère comme une véritable richesse pour la Formule 1.

"Je tiens avant tout à Kimi parce qu’il est un atout pour la Formule 1."

"Il fait tellement bien les choses. À juste titre, il mène le championnat des pilotes et, honnêtement, chaque fois que j’entends parler de lui, que je le vois, son attitude, j’ai l’impression qu’il grandit jour après jour."

Stella estime même qu’Antonelli possède déjà une connaissance suffisamment solide de ses propres forces et de ce qu’il doit accomplir pour ne pas avoir besoin de conseils particuliers.

"Donc, il sait très bien ce qu’il doit faire. Je suis sûr qu’il conservera cette attitude, cette vitesse, cette constance qu’il a exprimées jusqu’à présent dans le championnat."

"Et ce sera très difficile de le rattraper."