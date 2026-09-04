GP d’Italie, EL2 : Russell répond à Ferrari, Verstappen en difficulté

La première journée du Grand Prix d’Italie de Formule 1 continue à Monza ce vendredi avec les EL2, la deuxième séance d’essais libres de l’avant-dernière manche européenne de la saison. Pour les équipes, le défi est toujours de mieux exploiter les F1 2026 et les moteurs hybrides de nouvelle génération, sur un des circuits les plus difficiles à aborder en matière de gestion et de déploiement de la puissance électrique.

Les Ferrari ont mené la première séance, Charles Leclerc signant le meilleur chrono devant Lewis Hamilton, mais les Mercedes, les McLaren et les Red Bull n’étaient pas loin en termes de chronos, et le week-end pourrait être à nouveau très serré.

15h30 : La grande nouvelle de la matinée a évidemment été la nouvelle de la réinstauration de la pénalité de Pierre Gasly à Monaco, ce qui a coûté son podium au pilote Alpine et promu à nouveau Isack Hadjar à la position qu’était la sienne sur le podium de la Principauté.

15h33 : Alpine, via son directeur Steve Nielsen, a exprimé sa frustration face à cette décision, et il a demandé à la FIA et à la F1 de corriger les règles qui ont mené à ces décisions contradictoires.

15h36 : Malgré une première séance très difficile pour Aston Martin, Honda a expliqué comment le moteur fraîchement évolué a été optimisé pour les contraintes de Monza.

15h41 : Contrairement à Honda, Red Bull ne peut pas modifier son moteur, qui a été jugé comme le meilleur bloc thermique du plateau, et ne bénéficie pas de l’ADUO. Une constatation qui inquiète grandement Max Verstappen pour la suite de la saison.

15h45 : La F1 a annoncé en marge du GP d’Italie que l’événement de lancement de la saison 2027 se tiendrait sur trois jours à Milan l’année prochaine. Prenant exemple sur le F1 75 de 2025 à Londres, la Formule 1 va réitérer et faire son show dans la ville lombarde, tout en prévoyant une soirée de spectacle.

15h51 : Sur le plan sportif pour ce week-end, rappelons enfin que nous avons eu la confirmation ce matin qu’Andrea Kimi Antonelli et Alex Albon s’élanceront du fond de grille dimanche après avoir récupéré plusieurs pièces hors quota pour leur moteur.

15h55 : La conférence de presse des patrons a été le théâtre de tensions entre Flavio Briatore, patron d’Alpine, qui a accusé la FIA de connivence avec McLaren dans l’affaire du podium de Monaco. Des allégations dont les arguments étaient plus que limités, et qui ont provoqué une réaction ferme et menaçante d’Andrea Stella, team principal de McLaren. Le récit de ces tensions est à retrouver dans notre article !

15h58 : Sur ces entrefaites, la deuxième et dernière séance du jour est sur le point de commencer à Monza !

16h00 : C’est parti pour les EL2 du Grand Prix d’Italie !

16h01 : Il n’y a pas foule pour prendre la piste en ce début de séance, et on en profite pour rappeler que Max Verstappen, Pierre Gasly, Alex Albon et Sergio Pérez, tous les quatre remplacés en EL1, vont faire leur première séance du week-end.

16h05 : Charles Leclerc a pris le meilleur temps en mediums mais a été battu par Antonelli en durs en 1’23"417. Arvid Lindblad signe d’entrée un très bon temps avec la cinquième place, entre Lando Norris et Oscar Piastri. Les pilotes McLaren avaient quant à eux des pneus durs, comme Liam Lawson et Gabriel Bortoleto.

16h07 : George Russell glisse en troisième place avec les pneus durs, et Verstappen est dixième avec des mediums, pour son début de week-end.

16h10 : Verstappen se plaint de sa voiture : "C’est terrible, je n’ai absolument pas d’appui". Il est invité à rentrer au stand pour corriger ces premières constatations.

16h11 : Russell prend la deuxième place à 0"017 de son équipier. Gasly signe son premier chrono et se place 16e, juste avant d’être battu par Albon.

16h15 : Lance Stroll s’est rabattu sur Norris au freinage, et ce dernier a dû passer par l’herbe et couper la chicane. Mais ce mouvement au freinage aurait pu avoir de bien plus graves conséquences...

16h17 : Les commissaires se penchent sur la manœuvre de Stroll. Dans l’autre Aston Martin, Alonso est resté longtemps au stand mais il a pris la piste.

16h19 : Russell a amélioré en 1’23"202. Antonelli a été gêné par une Audi et est rentré au stand mécontent : "Quel idiot ! C’est un vrai idiot".

16h20 : Verstappen prend le sixième chrono, alors que Lindblad est remonté au troisième rang.

16h24 : Antonelli a chaussé les pneus tendres et accélère fort logiquement en 1’22"700.

16h25 : Stroll et Norris seront convoqués après la séance chez les commissaires pour l’incident précédemment cité.

16h28 : Russell prend à son tour la main en 1’22"686, non sans avoir glissé dans son tour rapide à la sortie d’Ascari.

16h32 : Lindblad améliore mais reste troisième, et son équipier Yuki Tsunoda le dépasse pour 10 millièmes ! La Racing Bulls fonctionne bien sur les longues lignes droites de Monza.

16h33 : Leclerc prend le meilleur temps en 1’22"679, et Hamilton se glisse en troisième position, repoussant les Racing Bulls aux cinquième et sixième rangs.

16h34 : Russell prend la main en 1’22"559, alors que Norris est quatrième grâce à son premier tour en pneus tendres. Piastri se positionne sixième.

16h36 : Verstappen progresse et se positionne septième, devant Tsunoda.

16h41 : Oliver Bearman place sa Haas en huitième place, signe que le package évolué et le moteur en version ADUO2 fonctionnent bien.

16h46 : Les pilotes font essentiellement des longs relais, alors qu’ils sont pour l’instant 16 en piste.

16h51 : Leclerc a fait un tête-à-queue à la deuxième chicane après avoir escaladé le vibreur avec sa roue arrière. Une alerte sans conséquences pour le héros local.

16h54 : Bortoleto rentre au stand avec un problème moteur. Le Brésilien en a un neuf ce week-end.

16h57 : Colapinto a évité une terrible sortie de piste dans le troisième virage d’Ascari, en rattrapant son Alpine sur le vibreur !

17h00 : C’est la fin de cette première journée au GP d’Italie !

Russell termine donc cette première journée en tête devant Leclerc, qui n’aura pas réussi le doublé entre les deux séances. Antonelli confirme la bonne forme de Mercedes, même s’il n’aura aucune chance de pole position à titre personnel.

Norris est quatrième devant Hamilton, Piastri et Lindblad, qui confirme sa bonne forme. Et s’il est surprenant de voir Bearman en huitième place, c’est encore plus étonnant de voir Verstappen neuvième, après avoir exprimé de nombreux problèmes au cours de la séance.

Tsunoda est dixième et semble déjà dans le rythme pour sa deuxième course dans la Racing Bulls. Colapinto et Lawson suivent, devant les Audi et Gasly. Les Williams devancent Ocon, qui paie cher son absence de moteur évolué, tandis qu’Aston Martin et Cadillac sont distancées.