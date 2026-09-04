Audi F1 en manque de rythme à Monza, Hülkenberg cherche des réponses
Bortoleto estime que l’aspiration sera la clé en qualifications
À l’issue des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix d’Italie, l’écurie Audi F1 a connu une journée studieuse sur l’Autodromo Nazionale de Monza. Si les performances pures restent encore à affiner avant les qualifications, Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto ont surtout mis l’accent sur le travail de compréhension de la voiture et l’exploitation des données récoltées vendredi.
Dans un week-end où la gestion de l’énergie, les réglages aérodynamiques et l’utilisation de l’aspiration seront déterminants, l’équipe allemande estime disposer d’une base de travail solide avant d’aborder la suite des opérations.
Nico Hülkenberg a bouclé la journée au 13e rang lors des deux séances, avec des sensations contrastées entre la matinée et l’après-midi. L’Allemand a jugé la première séance encourageante avant de constater une légère baisse de compétitivité en EL2.
"C’était un vendredi assez classique dans l’ensemble. Les EL1 ont été plutôt positives et nous avons pu dérouler notre programme sans problème majeur, mais en EL2, nous avons semblé perdre un peu de rythme et de performance par rapport au début de la journée," a expliqué Hülkenberg.
Le pilote Audi estime désormais essentiel d’identifier rapidement les raisons de cette évolution afin de retrouver de meilleures sensations samedi.
"Nous devons comprendre pourquoi cela s’est produit et voir ce que nous pouvons améliorer pendant la nuit," a-t-il ajouté.
Comme souvent lors d’un vendredi de Grand Prix, le travail d’analyse des données sera au cœur de la préparation pour la suite du week-end.
"Comme toujours, le vendredi sert à apprendre et à assembler toutes les pièces du puzzle pour le reste du week-end. Nous allons analyser les données ce soir et nous assurer d’en tirer les bonnes conclusions."
Du côté de Gabriel Bortoleto, huitième des EL1 avant de terminer quinzième des EL2, le bilan reste également positif malgré un programme perturbé sur les pneus tendres.
"Ce fut une première journée solide en piste," a assuré le Brésilien. "Nous avons suivi l’ensemble de notre programme, en particulier en EL1, et je suis globalement satisfait du travail accompli."
"Nous n’avons pas pu réaliser beaucoup de tours avec les pneus tendres, mais nous avons tout de même beaucoup appris sur la voiture et compris plusieurs éléments qui nous aideront demain."
À Monza, où les longues lignes droites rendent l’aspiration particulièrement importante en qualifications, Bortoleto sait que chaque détail pourra faire la différence.
"Nous devrons réaliser de très bons tours et tirer le maximum de l’aspiration en qualifications," a-t-il conclu.
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