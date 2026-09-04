Barrichello replonge dans le karting mondial à 54 ans

Rubens Barrichello s’apprête à renouer avec une compétition estampillée FIA, près de dix ans après sa dernière participation à un championnat du monde de karting. Le Brésilien de 54 ans va retrouver les projecteurs du sport automobile dès ce week-end à Monza au volant d’une Ferrari F2002 ayant appartenu à Michael Schumacher, avant de poursuivre son programme quelques jours plus tard au Mans, cette fois dans le baquet d’un karting.

L’ancien pilote Ferrari disputera en effet le Championnat du monde FIA Karting KZ2 Masters, organisé sur le circuit du Mans du 18 au 20 septembre prochains.

Cette participation constituera le premier retour de Barrichello dans un Championnat du monde FIA Karting depuis 2016. Le Brésilien avait alors encore une activité importante en compétition automobile après sa carrière en Formule 1, qui s’était achevée fin 2011.

L’épreuve du Mans revêtira également une importance particulière pour Barrichello puisqu’elle marquera les débuts de son propre projet, Barrichello Kart by Birel ART, dans les catégories à boîte de vitesses de la FIA.

Le KZ2 Masters constitue en effet l’une des catégories de référence du karting international pour les pilotes expérimentés. Cette participation permettra donc au projet portant le nom du Brésilien de franchir une nouvelle étape en s’engageant pour la première fois dans les catégories à boîte de vitesses du Championnat du monde FIA Karting.

Barrichello ne découvrira toutefois pas totalement le tracé du Mans dans ce contexte. Le Brésilien a déjà participé à une course préparatoire sur le circuit sarthois afin de préparer cette échéance mondiale.

Les premiers résultats obtenus à cette occasion se sont révélés encourageants. Barrichello s’est qualifié troisième de son groupe et a obtenu plusieurs classements dans le top 5 lors des manches qualificatives. Il a ensuite bataillé aux alentours de la dixième place lors de la finale.

Une préparation qui lui a donc permis de se familiariser avec les exigences du rendez-vous et d’évaluer le niveau de performance de son projet avant son engagement officiel dans le Championnat du monde.

D’abord, un hommage à Michael Schumacher à Monza

Avant de retrouver le karting, Barrichello sera toutefois au cœur de l’actualité de la Formule 1 ce week-end. Le Brésilien sera présent à Monza dans le cadre de l’hommage organisé par Ferrari en l’honneur de Michael Schumacher.

Barrichello prendra ainsi le volant de la Ferrari F2002 de Schumacher samedi, plusieurs années après avoir lui-même partagé le garage de la Scuderia avec le septuple champion du monde.

La F2002 demeure l’une des Ferrari les plus emblématiques de l’histoire de la Formule 1. La monoplace a notamment permis à Schumacher de décrocher le titre mondial en 2002 avec une domination exceptionnelle, alors que Barrichello avait également contribué aux succès de la Scuderia cette saison-là.

Le rendez-vous de Monza offrira donc une séquence particulièrement symbolique pour le Brésilien, qui retrouvera une voiture associée à l’une des périodes les plus marquantes de sa carrière en Formule 1, dans le cadre de l’hommage rendu à son ancien équipier.