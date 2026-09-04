Honda F1 apporte de nouveaux réglages à Monza pour son moteur évolué

Honda a révélé que la dernière évolution de son groupe propulseur de Formule 1, introduite lors du Grand Prix des Pays-Bas, a bien apporté les gains de performance escomptés, mais a également engendré des particularités de comportement inattendues. Si la télémétrie et les essais au banc ont confirmé une hausse prometteuse des performances brutes, la dynamique modifiée du moteur a imposé de nouveaux défis.

Aston Martin avait inauguré une nouvelle spécification de moteur à Zandvoort, permettant à Fernando Alonso de retrouver les points dans une saison 2026 difficile pour l’écurie britannique. Malgré cette amélioration au classement, Alonso s’était plaint du comportement de la nouvelle unité de puissance. L’Espagnol avait notamment révélé que l’équipe rencontrait des difficultés lors des rétrogradages et avec le frein moteur. Lance Stroll avait également fait part de son insatisfaction, estimant que le progrès réalisé par Honda était "loin d’être suffisant".

S’adressant aux médias aujourd’hui au Grand Prix d’Italie, Shintaro Orihara, ingénieur en chef de Honda F1, a reconnu que la pilotabilité constituait toujours un problème. Il a toutefois confirmé que le nouveau moteur avait bien apporté un gain de performance à Zandvoort.

"Nous avons introduit la nouvelle spécification moteur aux Pays-Bas. Nous avons observé une progression en termes de performances selon nos indicateurs, comme prévu. Nous l’avions confirmée au banc d’essai, donc c’était le point positif que nous avons trouvé aux Pays-Bas."

"D’un autre côté, nous avons trouvé quelque chose que nous pouvons améliorer concernant la pilotabilité."

Honda a donc immédiatement travaillé sur les caractéristiques de combustion et les réglages associés.

"Nous avons donc préparé, ou mis à jour, les caractéristiques de combustion, puis nous avons préparé les réglages de données et de nouveaux outils afin d’adapter la nouvelle combustion et d’obtenir une meilleure pilotabilité."

"Mais ce n’était pas suffisant pour certifier une meilleure pilotabilité, même si c’est notre point d’amélioration. C’est ce que nous avons constaté aux Pays-Bas."

"Nous avons renvoyé toutes les données au banc d’essai et tous les retours des pilotes. Et chez HRC Sakura, ils ont effectué des essais pour améliorer notre contrôle afin d’obtenir davantage de pilotabilité."

"Ce sera donc notre principal point d’attention à Monza. Nous pensons avoir encore une certaine marge pour améliorer les performances en optimisant les données."

"Nous avons apporté quelques changements de calibration pour ce circuit afin de maximiser nos performances, mais ce ne sera pas un changement important, simplement une optimisation."

"La différence au niveau de la combustion est bien plus importante que ce que nous avions prévu. Nous devons donc ajuster notre nouvel outil de contrôle pour mieux gérer ce nouveau type de combustion."

Pour remédier au problème avant d’aborder le circuit ultra-rapide de Monza, HRC a travaillé depuis son siège de Sakura.

"Ici, à Monza, les exigences en matière de puissance sont très élevées. Même si nous avons introduit de nouvelles spécifications moteur et constaté un gain de performance, nous devons rester réalistes sur ce circuit. La puissance sera donc un défi majeur ici."

"HRC a effectué des tests pour affiner nos systèmes. Notre priorité est de valider ces mesures correctives à Monza."

Malgré le net progrès en matière de puissance, Honda garde les pieds sur terre quant aux chances d’Aston Martin à Monza, un circuit réputé pour solliciter au maximum la vitesse de pointe et la capacité de déploiement pur de la puissance.

Surtout, Honda a résisté à la tentation de sacrifier la fiabilité ou de pousser les composants au-delà des limites de sécurité pour gagner quelques dixièmes de seconde.

"Il faut toujours trouver le juste équilibre entre fiabilité et performance. D’après nos tests, nous sommes satisfaits de la fiabilité actuelle. Par ailleurs, en termes de performance, nous n’avons pas besoin de prendre de risques inconsidérés pour maximiser le potentiel de la voiture."