Red Bull piégée par l’ADUO : Verstappen craint de rester derrière ses rivaux

Au-delà des difficultés communes à l’ensemble du plateau pour la gestion de l’énergie pour ce week-end du Grand Prix d’Italie, Red Bull est arrivée à Monza avec une particularité supplémentaire. La FIA a annoncé les résultats de la deuxième période d’évaluation de l’ADUO. Comme lors de la première phase, Red Bull a été désigné comme le constructeur disposant de la meilleure unité de puissance sur la base des performances du moteur thermique.

Cette situation signifie que Red Bull ne peut pas développer davantage son unité de puissance. Le classement est établi exclusivement à partir du moteur à combustion interne, ce qui place Max Verstappen dans une position théoriquement favorable sur un circuit où la puissance est traditionnellement déterminante.

Mais la réglementation 2026 impose une lecture plus nuancée de cet avantage. Avec une répartition à 50-50 entre le moteur V6 thermique et la batterie, disposer du meilleur moteur thermique ne garantit plus nécessairement un avantage décisif sur un circuit tel que Monza.

"En tant qu’équipe, nous sommes surpris et nous voyons les choses très différemment de la FIA," a déclaré Verstappen à Monza.

"Nous sommes actuellement toujours en discussion avec la FIA au sujet de l’année prochaine. Nous verrons ce qu’il en ressortira. Notre handicap est pourtant clair et nous pourrions rester enfermés dans cette situation si nos concurrents la jouent de façon habile dans leurs évolutions moteur."

"Nos rivaux chez Ferrari sont en train d’installer leurs améliorations moteur sur les voitures. Nous étions déjà désavantagés auparavant. Et je ne m’attends pas à ce que grand-chose change à ce niveau pour l’instant car ils ne feront pas un bond jusqu’à nous dépasser."

Verstappen ne s’attend donc pas à voir Red Bull transformer cette situation en première victoire de la saison.

"Le meilleur V6 thermique selon la FIA est-il une bonne chose ? Oui et non donc car c’est du 50-50. Le moteur V6 et la batterie, sur les circuits où l’efficacité est faible, ce ne sera pas particulièrement génial en matière d’énergie."

"Je ne m’attends donc pas à des miracles ici. Ce sera toujours difficile. Les autres équipes autour de nous apportent actuellement des évolutions, donc elles progressent."

"Nous étions déjà derrière auparavant, donc je ne m’attends pas à ce que cela change maintenant. Mais nous essayons simplement d’en apprendre davantage sur la voiture et sur les choses que nous voulons également différentes pour l’année prochaine."

La configuration de Monza devrait imposer aux pilotes une gestion particulièrement rigoureuse de l’énergie sur l’ensemble du tour. Les longues lignes droites, combinées au nombre limité de gros freinages, la Variante del Rettifilo constituant la principale exception, devraient pousser les pilotes à récupérer et dépenser l’énergie avec une grande précision.

Pour Verstappen, cette contrainte pourrait également rendre les dépassements beaucoup plus difficiles à anticiper. Même avec une voiture suffisamment performante, la capacité à attaquer ou à défendre dépendra de la quantité d’énergie disponible et de la manière dont elle aura été utilisée auparavant.

"Ce sera, je pense, une expérience assez difficile pour tout le monde, pour savoir comment gérer la phase d’entrée et de sortie des virages et des lignes droites. Jusqu’à quel point on peut réellement pousser pour dépasser quelqu’un, je ne sais pas encore."

"Ça va être vraiment pénible. Il faut simplement faire attention avec l’accélérateur, disons les choses comme ça."

Pourrait-il demander de l’aspiration à Liam Lawson ? Kimi Antonelli a déjà annoncé qu’il aiderait George Russell en qualifications, puisqu’il partira dernier. Et les Ferrari devraient aussi jouer ce jeu, avec une priorité allant à Lewis Hamilton pour ce week-end.

"Je ne saurais dire si ce sera aussi efficace, si l’écart sera d’une demi-seconde en cas de réussite, mais peut-être un peu plus réduit que ce qu’on a vu ces dernières années. C’est aussi très facile de se retrouver dans une situation merdique en piste. On l’a vu il y a quelques années, c’était le chaos total."

"Vu ce qu’on fait en ce moment, je ne cherche pas vraiment cela. Je veux juste enchaîner mes tours et essayer de placer la voiture dans une bonne fenêtre de fonctionnement."

"Honnêtement , je n’y ai pas vraiment réfléchi. Si l’on se bat pour le championnat, ou si l’on tente vraiment de réaliser un exploit... mais l’équipe veut que les deux voitures soient performantes. On verra bien."

"Je ne demande jamais rien à l’équipe et je leur laisse gérer ce genre de choses. Je pense que c’est le mieux."