GP d’Espagne, EL1 : Russell emmène un doublé Mercedes F1 devant les Ferrari au Madring

C’est l’heure du premier Grand Prix d’Espagne dans le centre de Madrid, une grande première pour la F1 qui revient dans la capitale espagnole plus de 40 ans après sa dernière venue à Jarama, à une trentaine de kilomètres de la ville. Cette fois, c’est directement au contact du centre que la Formule 1 a posé ses bagages, sur le complexe de l’IFEMA, pour découvrir un circuit du Madring qui est à la fois permanent et à la fois urbain et s’annonce particulièrement piégeux.

En effet, les premiers essais ont déjà eu lieu en F3 et en F2, et dans cette dernière, deux accidents sont venus perturber la séance, dont un choc par l’arrière dans les barrières SAFER qui a mis le feu à la monoplace de Tasanapol Inthraphuvasak.

C’est donc sur un tracé particulièrement délicat que les pilotes de Formule 1 vont prendre le volant et vont devoir éviter les pièges de la piste, tout en réussissant à comprendre comment y rouler vite et le plus proprement possible, pendant que les équipes chercheront à optimiser le fonctionnement des moteurs.

Pour ce qui est des évolutions, McLaren F1 a apporté un nouvel aileron arrière avec des ailettes pour augmenter l’appui aéro, et n’utilisera pas son H-Wing rotatif. Mercedes, en attendant un gros package sur sa W17, a apporté un aileron arrière revu, ainsi qu’une sortie d’échappement modifiée et un ensemble aéro revu sur la roue avant.

Ferrari a simplement amené une suspension arrière modifiée, tandis que Red Bull a évolué l’aéro autour de ses roues arrière ainsi que le bib qui relie le plancher et le châssis. Alpine amène un plancher légèrement revu, et Cadillac un aileron arrière et un diffuseur reprofilés pour ajouter de l’appui.

Aucun gros package d’évolution n’apparait ce week-end, puisque les teams devront évidemment éviter de perdre des nouvelles pièces, et auront tout intérêt à bien connaître leur voiture et ses spécifications pour peaufiner leur performance.

13h00 : Les séances d’essais libres vont être cruciales et les pilotes devront faire attention à ne pas commettre de grosses fautes, alors qu’ils reconnaissent le danger de ce "circuit fou".

13h04 : Outre son package modifié, Mercedes apportera aussi un moteur modifié dans le cadre de l’ADUO. Pour George Russell, l’objectif est de tenir avec son quota actuel en attendant le V6 corrigé, puisqu’il écopera alors d’une pénalité pour avoir dépassé le nombre de moteurs à combustion interne autorisés.

13h09 : Chez McLaren, Lando Norris a demandé à l’équipe de ne pas reproduire les erreurs qu’elle avait commises à Monza lors des qualifications, car il pense que les résultats auraient pu être bien meilleurs avec une exécution réussie.

13h15 : La remise en question est présente dans toutes les équipes, puisque chez Ferrari, Charles Leclerc a présenté publiquement ses excuses à Lewis Hamilton et à Ferrari durant la journée médias, qui se déroulait hier.

13h21 : Plus loin sur la grille, c’est Carlos Sainz qui exige des progrès chez Williams. L’Espagnol a prolongé pour plusieurs années au sein de la structure de Grove, et il demande des améliorations en 2027 pour oublier une saison 2026 désastreuse.

13h26 : Ferrari est la seule équipe à avoir roulé sur le Madring lors d’un tournage promotionnel, et Hamilton a expliqué en quoi cela avantagera la Scuderia, en réfutant que l’équipe aurait une large avance par rapport à ses concurrentes pour débuter le week-end.

13h28 : Isack Hadjar est présent dans les garages, mais toujours avec une atèle au poignet.

13h30 : C’est parti pour les EL1 sur le Madring !

13h31 : Esteban Ocon est le premier à prendre la piste, et la plupart des pilotes se précipitent en piste pour un tour de reconnaissance.

13h34 : Sergio Pérez est appelé aux stands pour un changement de volant. Seuls les pilotes Alpine et Nico Hülkenberg sont encore au stand. Et Franco Colapinto sort, car les pilotes ont besoin de faire un maximum de kilomètres.

13h37 : Andrea Kimi Antonelli relaie Max Verstappen en haut de la feuille des temps, mais les pilotes ne vont pas pour l’instant à la limite.

13h41 : Les chronos descendent déjà, Hamilton a signé un 1’36"066. Verstappen suit devant Leclerc et Liam Lawson.

13h46 : Hamilton continue d’accélérer en 1’35"563, et Leclerc est à un dixième. Verstappen et Norris suivent, et George Russell s’est placé cinquième.

13h48 : Pour l’instant, tous les pilotes tournent en pneus mediums, et les pilotes Alpine sont les seuls à ne pas avoir fait de chrono.

13h51 : Hamilton continue à être le plus rapide en piste, en dépit d’une petite erreur et d’un passage près du mur, et il accélère en 1’34"803.

13h55 : Leclerc prend le meilleur temps en 1’34"683, alors que le trafic pose déjà des problèmes, Arvid Lindblad ayant dû freiner dans La Monumental : "Ca fait deux fois avec ces gars, ils sont au ralenti dans un virage rapide, c’est stupide, c’est dangereux", s’agace l’Anglais à la radio.

13h58 : A noter que Leclerc utilise l’ancienne spécification moteur après son gros accident de la semaine dernière. Son moteur ADUO2 devrait revenir à Bakou après les vérifications.

14h00 : Hamilton est repassé devant en 1’34"620 à la mi-séance.

14h01 : Antonelli prend le troisième chrono en gommes mediums, les mêmes pneus que Lawson, quatrième à une seconde.

14h03 : La température dépasse les 50 degrés alors que celle de l’air n’est même pas à 30 degrés, et près de 35 degrés sont attendus dimanche !

14h06 : Pérez a déjà dépassé deux fois la limite de vitesse dans les stands, et il cumule pour le moment 1700 euros d’amende.

14h08 : Yuki Tsunoda a un problème de direction assistée et a failli se crasher. Il rentre au stand.

14h10 : Lindblad confirme ses bonnes dispositions après avoir passé toute la séance jusqu’ici dans le top 10, il améliore malgré un mauvais troisième secteur.

14h12 : Russell améliore avec les pneus tendres et s’empare du meilleur temps en 1’34"145.

14h16 : Tsunoda ne reprendra plus la piste pour ces EL1.

14h17 : Leclerc a failli mettre la voiture dans le mur après un freinage raté mais a évité le pire.

14h18 : Russell a amélioré en 1’34"077.

14h22 : Alonso a tapé le mur à l’intérieur du virage 8, dans l’enchaînement qui précède La Monumental, mais son Aston Martin a bien résisté.

14h25 : Les incidents liés au trafic sont déjà nombreux dans ces EL1, et les nombreux virages à l’aveugle vont être un problème en matière de tours fluides au fil du week-end.

14h28 : Le drapeau jaune a été brandi dans La Monumental, où se situaient les deux Aston, mais on n’a pas encore vu les images.

14h29 : Leclerc améliore en tendres en troisième place.

14h30 : C’est la fin de la séance !

Russell termine donc en tête devant Antonelli, les Mercedes ayant accéléré avec les pneus tendres. Leclerc est troisième devant Hamilton qui n’a pas réussi à faire un tour rapide en pneus tendres.

Verstappen suit à une demi-seconde du meilleur temps devant Norris, puis Lindblad et Piastri, qui est déjà repoussé à une seconde. Hülkenberg et Lawson complètent le top 10 devant Bortoleto, qui pointe à une seconde et demie en 11e place.

Gasly et Ocon suivent devant Colapinto et Alonso, tandis qu’en fond de classement, Stroll et Albon devancent les Cadillac, qui ferment la marche à plus de 4 secondes. Nul doute que la hiérarchie va évoluer à mesure de la découverte du tracé.