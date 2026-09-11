Norris a mis McLaren face à ses erreurs après Monza

McLaren a laissé échapper une occasion importante lors des qualifications du Grand Prix d’Italie, et Lando Norris reconnaît que l’écurie aurait pu mieux gérer la situation. Champion du monde en titre, le Britannique s’est retrouvé huitième sur la grille à Monza après une Q3 mal exécutée, alors que la MCL40 disposait du rythme nécessaire pour viser beaucoup plus haut. À l’approche du Grand Prix d’Espagne et d’un nouveau défi posé par la longue voie des stands du Madring, Norris est revenu en détail sur les discussions internes qui ont suivi cette déconvenue.

Andrea Stella, directeur de McLaren, avait rapidement identifié un problème d’exécution après les qualifications de Monza. La situation était particulièrement délicate pour l’écurie britannique, placée en tête de la voie des stands en tant que championne du monde des constructeurs. Elle devait donc être la première à sortir lorsque le temps commençait à s’écouler, alors que personne ne souhaitait être le premier pilote en piste.

À Monza, où l’aspiration procurée par une autre monoplace peut représenter un gain significatif dans les longues lignes droites, la position de départ dans la voie des stands revêtait ainsi une importance particulière. Le problème s’est surtout concentré sur les deux derniers passages en Q3.

Lors de la première tentative lancée, Norris avait offert l’aspiration à son équipier Oscar Piastri. Mais lors de la deuxième, l’Australien a bloqué une roue et tiré tout droit à la première chicane au début de son tour, empêchant ainsi Norris de bénéficier à son tour d’une aspiration propre.

Norris estime malgré tout que la position de McLaren à l’avant de la voie des stands reste un problème qu’il est préférable d’avoir plutôt que l’inverse.

"Je préférerais avoir ce problème et gagner un championnat plutôt que de ne pas en avoir. C’est un bon prix à payer, mais je pense que nous aurions pu mieux faire le week-end dernier en ne sortant pas les premiers."

La situation à Madrid présente d’ailleurs une problématique comparable. Avec une voie des stands longue de 550 mètres, l’ordre de sortie pourrait une nouvelle fois devenir un facteur déterminant, même si le Britannique insiste sur la difficulté de mettre en place une stratégie parfaite dans ce genre de circonstances.

"Le problème, c’est que c’est une question de risque et de récompense à bien des égards. Ce n’est donc pas comme si vous pouviez simplement mettre en place un plan et vous dire que c’est ce que vous allez faire et que cela va fonctionner. Malheureusement, ce n’est pas comme cela que ça marche."

À Monza, la volonté de tous les pilotes était pourtant parfaitement claire.

"Il était évident que personne ne voulait être le premier. Tout le monde voulait avoir une aspiration. Nous sommes au bout de la voie des stands. Vous devez donc sortir les premiers, et il y a un certain moment auquel vous devez partir, sinon vous risquez de ne pas pouvoir réaliser un tour."

L’autre possibilité aurait consisté à prendre davantage de risques en repoussant la sortie, mais Norris rappelle que cette stratégie peut également se retourner contre celui qui l’adopte.

"Bien sûr, vous pouvez peut-être jouer avec une marge plus fine, mais il y a eu beaucoup de circonstances ces dernières années où des pilotes n’ont pas réussi à boucler un tour, et nous ne voulons jamais nous retrouver dans cette situation."

Le résultat final n’a pas reflété le potentiel réel de McLaren. Oscar Piastri avait signé le troisième temps avant qu’une pénalité sur la grille ne le fasse finalement reculer à la sixième place, tandis que Norris était resté bloqué au neuvième rang, avant d’être finalement promu huitième à la faveur des autres pénalités.

Pour le Britannique, le problème avait été aggravé par le fait qu’il n’avait pas bénéficié d’une priorité lors de la première tentative de Q3. Il avait alors dû aider Piastri avant de se retrouver privé de la même possibilité sur son deuxième tour.

"Nous en avons parlé. Il y a des choses que je pense que nous aurions pu mieux faire. Et nous devons faire mieux parce que je n’avais pas la priorité lors du premier tour en Q3, ce qui signifiait que je devais donner une aspiration à Oscar, et qu’il avait une aspiration parfaite, alors que je n’en avais aucune lors de mon deuxième tour."

"Je n’ai donc eu aucune possibilité de réaliser un bon tour, et par conséquent aucune possibilité de prendre un bon départ dans la course, et ce n’est pas la position dans laquelle je veux me retrouver. Nous devons donc faire quelque chose de plus."

Pour autant, Norris ne considère pas que la solution soit évidente. Les contraintes liées au temps, à l’aspiration et au positionnement des autres équipes rendent l’exercice particulièrement complexe.

"C’est une position difficile dans laquelle se retrouver, donc il n’y a pas de réponse claire à apporter. Mais c’était évidemment probablement la principale discussion après le week-end dernier."