Sainz croit toujours en Williams mais exige un rebond en 2027

Carlos Sainz ne cache pas que la situation actuelle de Williams est loin de correspondre aux ambitions affichées par l’écurie en début de saison. Malgré des performances en piste décevantes et un recul par rapport aux attentes, l’Espagnol a choisi de prolonger son engagement avec l’équipe. Un choix qu’il justifie par sa conviction que Williams traverse avant tout une mauvaise passe, mais il attend désormais des signes concrets de redressement dès la saison prochaine.

Interrogé au Madring sur les garanties reçues par Williams et sur le calendrier qu’il envisage pour voir la situation s’améliorer, Sainz a d’abord rappelé que sa prolongation n’était pas un choix effectué à contre-cœur.

"Évidemment, si j’ai signé ce contrat, c’est parce que je crois toujours en l’équipe. Je crois toujours que ce n’est qu’un ralentissement sur la route, compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes et de la capacité qu’a cette équipe à redresser la situation."

L’Espagnol estime surtout que les difficultés rencontrées en 2026 pourraient finalement permettre à Williams de corriger des problèmes beaucoup plus profonds qu’il n’y paraissait.

"Je pense qu’honnêtement, ce que nous avons appris cette année, ce sont tellement de leçons et tellement de choses que nous avons mal faites, ou pour lesquelles nous pensions être à un certain niveau alors que nous ne le sommes clairement pas, que le ralentissement que nous venons de subir va énormément aider l’équipe à changer des choses fondamentales que nous faisions mal, afin de devenir une meilleure équipe à l’avenir."

Pour autant, Sainz ne souhaite pas que cette période difficile s’installe dans la durée. Le pilote Williams considère qu’un retour en forme dès 2027 sera essentiel pour confirmer que les problèmes actuels ne constituent qu’un accident de parcours.

"Cela étant dit, je pense qu’il est extrêmement important que nous rebondissions dès l’année prochaine et que nous montrions des signes prometteurs de ce rebond dès l’année prochaine, parce que je pense qu’il est très important de s’assurer qu’il ne s’agit que d’un petit ralentissement sur la route plutôt que d’une période prolongée au cours de l’année."

Le travail engagé par l’équipe doit également permettre de tirer des conclusions concrètes des erreurs commises cette saison. Pour Sainz, cette remise en question peut devenir un élément déterminant de la progression future de Williams.

"Je pense que nous avons tiré beaucoup de conclusions, identifié beaucoup de choses que nous devons changer en tant qu’équipe, et cela va nous aider à devenir une meilleure équipe à l’avenir."

Le bilan reste toutefois sans concession. Si Sainz conserve sa confiance dans le projet, il reconnaît que "l’ampleur des difficultés rencontrées cette saison a dépassé ce qui était initialement envisagé."

"Le ralentissement a été plus important que prévu et, bien sûr, ce n’est pas ce que nous voulions tous."

"Mais oui, j’espère que l’année prochaine, nous aurons déjà bien meilleure allure."