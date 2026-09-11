Hamilton révèle le maigre avantage de Ferrari sur le Madring

Ferrari dispose-t-elle réellement d’un avantage pour le premier Grand Prix de Madrid ? Lewis Hamilton préfère nettement tempérer les attentes. La Scuderia est la seule équipe à avoir déjà fait rouler une Formule 1 sur le Madring, mais ce roulage effectué en juillet dans le cadre d’une journée de tournage n’a fourni que très peu d’informations exploitables à l’écurie. Pour le Britannique, le principal bénéfice de cette expérience se résume même à savoir dans quel sens se parcourt le nouveau circuit.

Le 9 juillet, Hamilton et son équipier Charles Leclerc ont chacun pris le volant de la Ferrari 2026 lors d’une journée de tournage organisée sur le nouveau circuit madrilène. Il s’agissait alors de la toute première apparition d’une monoplace de Formule 1 sur ce tracé situé à proximité du centre d’entraînement du Real Madrid.

Le cadre réglementaire d’une journée de tournage limitait cependant fortement les possibilités offertes à Ferrari pour recueillir des données. La Scuderia ne pouvait notamment pas installer d’évolutions sur sa monoplace et devait utiliser des pneus Pirelli spécifiques. Elle disposait certes d’une expérience que les autres équipes n’avaient pas, mais Hamilton estime que cet avantage est extrêmement limité.

Interrogé sur les enseignements que Ferrari avait pu tirer de cette journée et sur l’éventuel avantage qu’elle pouvait représenter ce week-end, le septuple champion du monde s’est montré particulièrement catégorique.

"Je pense que c’est à peine de petites choses," a expliqué Hamilton aux médias au sujet des bénéfices tirés par Ferrari de cette journée de tournage au Madring.

"C’était poussiéreux, vraiment extrêmement poussiéreux, il n’y avait absolument aucune adhérence, et nous ne pouvions pas modifier la voiture parce que ce n’était pas un essai, c’était un tournage," a détaillé Hamilton.

"Nous n’étions même pas à fond dans beaucoup de virages, nous avions peu de puissance et peu d’adhérence."

Dans ces conditions, Hamilton considère donc que la connaissance acquise par Ferrari avant toutes les autres équipes est extrêmement relative. Le Britannique estime que le principal enseignement de cette journée reste simplement d’avoir découvert physiquement le tracé.

"Le bénéfice, la seule chose que j’en ai retirée, c’est de savoir dans quel sens va le circuit. Donc honnêtement, je ne pense pas qu’il y en ait, pour être franc," a-t-il conclu sur ce sujet.

Cette expérience limitée signifie que Ferrari devra malgré tout effectuer un véritable travail de découverte dès les premiers essais libres aujourd’hui. Sur un circuit inédit, la capacité à définir rapidement une bonne base de réglages peut toutefois faire une différence importante, et Hamilton estime que la Scuderia possède justement une certaine force dans cet exercice.

"Je pense qu’honnêtement, les gars font un travail formidable avec les simulations, ici et au sein de cette équipe, et nous arrivons donc souvent avec une voiture qui se trouve déjà dans une situation assez bonne," a expliqué le pilote Ferrari.

"Ce circuit sera très sensible aux changements, et il faut prendre en compte le vent, la température de la piste, l’adhérence de la piste, qui augmente constamment, la température des pneus et tout ce genre de choses."

Le Britannique s’attend donc malgré tout à ce que Ferrari dispose d’une base de départ solide grâce à certaines similitudes potentielles.

"Je pense que nous aurons une bonne base de réglages pour nous lancer. Il y a probablement quelques similitudes avec ces vibreurs par rapport à un endroit comme Montréal, où Mercedes était évidemment très rapide, mais il y avait aussi beaucoup plus de lignes droites là-bas."

Hamilton considère surtout le Madring comme un défi particulièrement important pour les pilotes.

"C’est un circuit extrêmement exigeant. Parmi tous les nouveaux circuits où je suis allé, celui-ci et l’Arabie saoudite sont les deux qui se rapprochent le plus en termes de difficulté pour prendre la mesure de la voiture et trouver les bonnes trajectoires," a conclu Hamilton.