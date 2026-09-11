Russell espère tenir jusqu’à l’évolution ADUO de Mercedes pour changer de moteur

George Russell devra inévitablement écoper d’une pénalité sur la grille en raison de son quota de composants moteur, mais le pilote Mercedes devrait encore patienter avant de prendre cette sanction. L’écurie allemande souhaite en effet faire coïncider le changement de groupe propulseur avec l’introduction de sa prochaine évolution ADUO, afin d’éviter à son pilote une double pénalité. Cette évolution, qui pourrait intégrer un nouveau turbocompresseur, ne devrait finalement pas apparaître avant le prochain enchaînement de trois Grands Prix en Amérique du Nord et du Sud, à partir d’Austin.

Les problèmes de fiabilité rencontrés par Mercedes en début de saison ont contraint George Russell et son équipier Kimi Antonelli à dépasser leur allocation de composants autorisée sur une saison afin de pouvoir aller jusqu’au terme du championnat.

Antonelli a choisi de prendre des éléments supplémentaires lors du Grand Prix d’Italie le week-end dernier. Cette décision l’a contraint à s’élancer depuis la 19e position sur la grille, mais le leader du championnat a réalisé une remontée exceptionnelle pour finalement s’imposer à Monza.

Il semblait initialement probable que Russell choisisse à son tour de prendre une nouvelle unité de puissance dès le prochain Grand Prix, à Bakou. Les longues lignes droites du circuit azerbaïdjanais auraient en effet pu lui permettre de remonter plus facilement dans le peloton, comme Antonelli l’a fait en Italie.

Mercedes a toutefois décidé de temporiser. L’écurie souhaite désormais faire coïncider la pénalité de Russell avec l’arrivée de sa prochaine évolution moteur, préparée dans le cadre des possibilités supplémentaires offertes par le système ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities).

Comme cela avait été rapporté après le Grand Prix d’Italie, Mercedes prépare en effet une évolution de son groupe propulseur grâce à la marge de développement supplémentaire dont elle bénéficie avec le dispositif ADUO.

Cette situation complique toutefois le calendrier du changement de moteur de Russell. Le Britannique est déjà arrivé à la limite de plusieurs composants de son allocation annuelle et ne dispose donc plus de marge pour en introduire de nouveaux sans subir immédiatement une pénalité.

Russell a ainsi atteint le nombre maximal autorisé de moteurs à combustion interne, de turbocompresseurs, de batteries et d’électroniques de contrôle pour la saison. Une nouvelle unité de ces composants lors des prochains Grands Prix entraînerait donc une pénalité sur la grille.

Surtout, si Russell décidait d’effectuer ce changement avant l’arrivée de l’évolution ADUO, il devrait ensuite subir une nouvelle pénalité lorsque Mercedes introduirait les composants améliorés.

Le Britannique a expliqué au Grand Prix d’Espagne que la stratégie de Mercedes consistait donc à associer sa pénalité moteur à l’introduction de l’évolution ADUO, considérant qu’il serait illogique de subir deux sanctions distinctes.

Interrogé sur un éventuel regret de ne pas avoir suivi Antonelli en prenant un nouveau moteur lors du Grand Prix d’Italie, Russell avait alors répondu : "Nous avons toujours prévu de prendre ma pénalité avec l’évolution ADUO."

"Sinon, si je l’avais fait là-bas, j’aurais dû la prendre à nouveau. Donc cela n’a absolument aucun sens pour moi. Nous espérons qu’avec mon quota nous pourrons tenir jusque-là."

Mercedes n’a pas encore arrêté définitivement la date à laquelle son évolution ADUO sera introduite. Il avait initialement été envisagé que cette nouvelle spécification arrive dès la prochaine série de Grands Prix hors d’Europe, avec Bakou, la Malaisie et Singapour.

D’après les dernières informations, le calendrier aurait cependant évolué. La nouvelle spécification semble désormais beaucoup plus susceptible de faire ses débuts lors du prochain enchaînement de trois courses aux États-Unis, au Mexique et au Brésil, qui débutera à Austin du 23 au 25 octobre. Ce qui explique la crainte de Russell lorsqu’il dit que "nous espérons qu’avec mon quota nous pourrons tenir jusque-là".

Lorsque Mercedes introduira finalement cette évolution, qui devrait notamment comprendre un turbocompresseur amélioré, Antonelli pourra lui aussi en bénéficier.

Le leader du championnat n’a en effet pas procédé à un remplacement complet de son groupe propulseur à Monza. Mercedes avait choisi de limiter son changement à son moteur à combustion interne, sa batterie et son électronique de contrôle.

Cette stratégie lui laisse donc encore une marge de manœuvre sur plusieurs autres composants. Antonelli peut notamment installer un nouveau turbocompresseur, un MGU-K, un échappement et certains éléments auxiliaires sans provoquer de nouvelle pénalité sur la grille.

Enfin, l’évolution introduite par Mercedes doit également être proposée aux écuries clientes de la marque allemande. Toutefois, celles-ci ne disposeront que d’une seule unité de la nouvelle spécification lors du premier Grand Prix où cette évolution sera disponible pour elles.