’Je suis allé trop loin’ : Leclerc fait son mea culpa après son incident avec Hamilton à Monza

Le Grand Prix d’Italie devait être une grande fête pour Ferrari, mais le rendez-vous de Monza a finalement laissé derrière lui une atmosphère bien plus lourde. Une semaine après les événements, dans le paddock du Madring, Charles Leclerc est revenu sur son affrontement avec Lewis Hamilton dans le premier tour, reconnaissant clairement avoir dépassé les limites lors de leur bataille. Le Monégasque assure toutefois que cet épisode n’a pas affecté sa relation avec son équipier, alors que Ferrari cherche désormais à éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

Les deux Ferrari avaient réussi à se hisser sur la deuxième ligne à l’issue de qualifications difficiles, mais la course a rapidement fait monter la tension au sein de la Scuderia. Dans le premier tour, Leclerc a contraint Hamilton à élargir vers l’extérieur de la piste, jusqu’à l’herbe, lors de leur lutte dans la première chicane. Le Britannique a alors perdu six positions et a fait part de sa frustration à la radio, allant jusqu’à reprocher à Ferrari de ne pas avoir de "règles".

Leclerc a depuis revu les images de l’incident et reconnaît sans ambiguïté qu’il avait dépassé les limites dans le deuxième virage.

"Je veux dire, les règles de conduite en interne, je pense qu’elles sont assez claires : nous ne voulons jamais voir la voiture de la même équipe sur l’herbe. Donc, après avoir revu les images, nous avons parlé avec Lewis."

"Je sais évidemment que je suis allé trop loin dans le virage 2, et je l’ai dit à Lewis. Je pense que c’est très clair sur ce que nous devons faire, ou éviter de faire, à l’avenir. Mais je ne vais pas entrer beaucoup plus dans les détails."

Malgré la polémique qui a entouré cette bataille, Leclerc assure surtout que les événements de Monza n’ont aucunement détérioré ses relations avec Hamilton.

"La seule chose que je peux dire, c’est que cela n’a définitivement pas affecté la bonne relation que nous avons et que cela n’affectera rien à l’avenir. Et c’est vraiment le plus important pour moi."

L’affaire a néanmoins pris une ampleur particulière en raison du contexte très spécifique de Monza. Ferrari évoluait à domicile devant ses tifosi et espérait offrir un résultat à la hauteur des attentes. Au lieu de cela, la bataille entre les deux pilotes a rapidement alimenté les discussions autour de la Scuderia, avant que Leclerc ne connaisse lui-même une fin de course particulièrement brutale.

Le Monégasque estime toutefois que la situation a été amplifiée par l’importance médiatique de Ferrari.

"Bien sûr, nous pilotons pour Ferrari et, s’il y a bien une course où vous ne voulez pas que cela arrive, c’est à Monza. Et lorsque ces choses se produisent lors de notre course à domicile, cela provoque un énorme remue-ménage à l’extérieur."

"Cependant, si l’on regarde la course de l’extérieur, il y a également eu des frictions entre d’autres équipiers et la seule chose dont nous finissons par parler, c’est de Lewis et moi, ce qui, je ne pense pas, est tout à fait juste."

Pour autant, le pilote Ferrari ne cherche pas à se dédouaner et reconnaît que tout n’a pas été parfaitement exécuté de son côté.

"Mais cela ne signifie pas que nous avons tout fait parfaitement. Moi, je ne l’ai pas fait dans le virage 2 et, pour cela, j’ai immédiatement été très clair avec Lewis après avoir revu les images."

Leclerc voulait éviter que le bruit extérieur ne perturbe Ferrari

Avec plusieurs années passées chez Ferrari, Leclerc connaît désormais parfaitement la pression qui accompagne les moindres tensions internes à la Scuderia. Après les déclarations de Hamilton sur l’absence de règles d’engagement, le Monégasque estimait donc essentiel de régler directement le problème avec son équipier plutôt que de laisser les commentaires extérieurs alimenter davantage la polémique.

"Ce qui était très important, c’était avant tout de parler. Cela fait maintenant plusieurs années que je suis chez Ferrari et je sais ce que cela fait lorsque tout s’enflamme autour de Ferrari. Si Lewis et moi ne parlons pas entre nous, nous pouvons nous retrouver pris dans tout ce bruit autour de l’équipe."

"Ce n’est pas qu’il n’y ait aucune raison à ce bruit, mais l’intensité de ce bruit est un peu trop folle. Quand on regarde Monza, il y a eu des frictions entre d’autres équipiers et nous en parlons à peine, mais lorsqu’il s’agit de Ferrari, cela prend des proportions qui ne sont pas normales."

La discussion avec Hamilton a donc été privilégiée afin de remettre les choses à plat.

"Nous avons parlé avec Lewis. Nous avons toujours eu une excellente relation. J’ai énormément de respect pour Lewis. Je lui ai dit que, dans le virage 2, je ne m’étais pas comporté comme j’aurais dû le faire, ni comme un équipier aurait dû le faire."

"Cela arrive lorsque vous êtes extrêmement motivés. Lewis est extrêmement motivé et je suis extrêmement motivé, et nous essayons tous de faire de notre mieux. Parfois, vous allez trop loin, ce que j’ai fait, et nous allons réajuster cela afin que cela ne se reproduise pas à l’avenir."

Leclerc s’est ensuite montré particulièrement prudent lorsqu’il a été invité à poursuivre sur le sujet. Le Monégasque ne souhaite pas alimenter une opposition artificielle avec son équipier, alors que leurs échanges ont justement permis de régler directement le problème.

"Je ne veux pas en parler parce que cela donne ensuite l’impression - et je sais que ce n’est pas une mauvaise intention de votre part - que dans la presse en Grande-Bretagne, tout est présenté comme si nous étions simplement en train de nous renvoyer la balle avec Lewis, alors que ce n’est pas le cas."

Pour Leclerc, l’essentiel est donc moins de déterminer publiquement qui avait raison que de s’assurer que les deux pilotes ont pu exprimer leur ressenti et comprendre le point de vue de l’autre une fois les émotions retombées.

"Je pense que le plus important est que nous ayons clarifié la situation. Nous avons parlé, j’ai dit à Lewis ce que je ressentais, Lewis m’a dit ce qu’il ressentait, et je pense qu’avec le recul, lorsque nous parlons sans les émotions de la course, nous sommes totalement d’accord avec nos deux points de vue."

Le pilote Ferrari sait toutefois que ce genre d’affrontement peut de nouveau survenir, notamment compte tenu de la proximité régulière entre les deux monoplaces rouges.

"Cela arrive. Je suis sûr que ce ne sera pas la dernière fois que cela arrivera, parce que ce sont les choses qui se produisent en course, particulièrement lorsque nous partons aussi souvent si proches l’un de l’autre. Mais il est certain que ce n’est pas une situation dans laquelle nous voulons nous retrouver à nouveau. Et cela est très clair, pour Lewis comme pour moi."

Leclerc rassure après son accident

Quelques instants seulement après cette première bataille avec Hamilton, le week-end de Leclerc a pris une autre tournure dramatique. Moins de deux tours plus tard, le Monégasque a été victime d’un violent accident dans le dernier virage, après lequel il a souffert d’une vision trouble et d’une légère sensation de vertige.

Des examens complémentaires ont depuis été réalisés afin de s’assurer qu’il pouvait reprendre le volant dans de bonnes conditions. Leclerc se veut désormais totalement rassurant avant le prochain Grand Prix.

"Je serai à 100 % en forme. C’était seulement juste après l’accident que c’était un peu étrange et que je me sentais un peu étourdi, mais très rapidement, dès lundi après-midi, je me sentais mieux."

"J’ai eu pas mal de traitements pour la nuque, parce que c’est là que la majeure partie du choc a été encaissée, et je me sens bien maintenant. Je suis donc prêt pour ce week-end."