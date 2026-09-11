Le crash de Leclerc provoque un retour en arrière côté moteur chez Ferrari

Ferrari a été contrainte de revenir à une ancienne spécification de son groupe propulseur dans la SF-26 de Charles Leclerc pour le Grand Prix d’Espagne sur le tout nouveau Madring. L’écurie italienne avait pourtant récemment introduit sa 2e évolution moteur de la saison dans le cadre du dispositif ADUO de la FIA, mais le violent accident du Monégasque à Monza a contraint Ferrari à revoir ses plans et à installer une unité de puissance issue d’une spécification antérieure.

La décision de Ferrari fait directement suite à l’accident de Leclerc lors du Grand Prix d’Italie dimanche dernier. Le pilote monégasque avait subi un impact mesuré à 60 G au deuxième tour de la course à Monza.

Parti depuis la troisième position sur la grille, Leclerc nourrissait alors l’espoir de décrocher un podium à domicile pour Ferrari. Mais une erreur dans la Parabolica avait précipité sa SF-26 contre les barrières de pneus, mettant brutalement fin à ses ambitions.

Cet accident est intervenu seulement quelques jours après que Ferrari avait profité de la dernière évolution autorisée dans le cadre du système ADUO, mis en place par la FIA. L’écurie avait ainsi introduit une évolution de son groupe propulseur à l’occasion de son Grand Prix national.

Il s’agissait de la deuxième évolution moteur apportée par Ferrari cette saison. Mais les conséquences du violent accident de Leclerc ont obligé la Scuderia à puiser dans son stock d’unités de puissance et à installer, dans la SF-26 du Monégasque, un groupe propulseur conforme à une spécification antérieure à l’évolution ADUO.

Cette décision pourrait avoir des conséquences sur les performances de Leclerc ce week-end, alors que la Formule 1 découvre le Madring. Le nouveau circuit de Madrid compte 22 virages et accueille cette année le Grand Prix d’Espagne, en remplacement du Circuit de Barcelone.

Il reste désormais à déterminer dans quelle mesure le retour à une ancienne spécification moteur pénalisera Leclerc sur ce circuit inédit. La perte de performance éventuelle sera particulièrement surveillée sur un tracé dont les caractéristiques sont encore inconnues des équipes et des pilotes en conditions de course.

Ferrari ne prévoit toutefois pas de maintenir cette ancienne unité de puissance très longtemps. Le groupe propulseur bénéficiant de l’évolution ADUO2 doit en effet retrouver sa place dans la SF-26 de Leclerc dès le prochain Grand Prix, à Bakou, dans deux semaines, une fois les inspections terminées.

La Scuderia pourra ainsi récupérer la spécification moteur introduite à Monza pour la suite de la saison, tandis que le choix effectué à Madrid permet à Ferrari de préserver son stock de composants après l’accident particulièrement violent de Leclerc en Italie.

En parallèle de la gestion de la saison 2026, Ferrari travaille déjà sur la prochaine étape de son programme moteur. Frédéric Vasseur a confirmé que la Scuderia préparait une nouvelle évolution pour 2027, toujours dans le cadre du dispositif ADUO.

"Nous avons désormais prévu un nouveau moteur pour l’année prochaine, le 2027 ADUO-1, et, bien sûr, notre objectif est de réduire l’écart aussi rapidement que possible," a déclaré le directeur de Ferrari.