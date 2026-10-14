GP d’Afrique F1 : révélations sur le projet et le circuit de 17 virages et 197 mètres de dénivelé

Le retour de la Formule 1 en Afrique au début des années 2030 s’accompagnera de la création d’un circuit aux caractéristiques particulièrement ambitieuses. Conçu par Carsten Tilke et l’ancien pilote de F1 Alexander Wurz, le futur tracé de Bugesera, au Rwanda, devrait mesurer six kilomètres, compter 17 virages et présenter un dénivelé cumulé de 197 mètres sur un tour. Implanté dans un paysage de collines et de lacs, il promet une expérience de pilotage spectaculaire, avec des virages relevés, des variations de pente importantes et une conception pensée autant pour les dépassements que pour les spectateurs.

L’annonce du retour de la Formule 1 sur le continent africain marque une étape majeure dans l’histoire du championnat du monde. Après plus de trois décennies d’absence, la discipline a conclu un accord de dix ans avec le Rwanda pour organiser un Grand Prix d’Afrique à partir du début des années 2030.

Pour Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1, cet engagement représente bien davantage que l’ajout d’une nouvelle destination au calendrier.

"On se souviendra de cette journée comme de l’une des plus importantes de l’histoire de la Formule 1," a-t-il déclaré lors de la conférence qui a suivi l’annonce (à retrouver ici).

Le retour en Afrique constitue depuis longtemps un objectif pour les dirigeants du championnat. Mais la recherche d’un emplacement adapté, associé à un projet économiquement viable sur le long terme, a été déterminante dans les discussions.

Le Rwanda estime désormais réunir les conditions nécessaires pour accueillir durablement la discipline.

Jusqu’à présent, seuls deux pays africains ont organisé un Grand Prix comptant pour le championnat du monde. Le Maroc avait accueilli une unique course en 1958, sur le circuit routier d’Aïn-Diab, tandis que l’Afrique du Sud avait organisé 23 Grands Prix, notamment sur le célèbre circuit de Kyalami. La dernière édition remonte à 1993.

Le Rwanda deviendra donc le troisième pays africain à accueillir une manche du championnat du monde de Formule 1.

Un projet qui dépasse largement les frontières du Rwanda

Le choix du Rwanda s’inscrit dans une stratégie de développement déjà engagée depuis plusieurs années autour des grands événements sportifs internationaux. Kigali avait notamment accueilli la cérémonie de remise des prix de la FIA en 2024, avant que le pays n’organise, en 2025, les Championnats du monde de cyclisme sur route de l’UCI pendant une semaine.

Il était alors devenu le premier pays africain à accueillir cette compétition. L’arrivée de la Formule 1 doit permettre au Rwanda de renforcer encore son positionnement comme destination internationale pour le tourisme, le sport et le divertissement.

Mais les ambitions affichées vont au-delà du seul territoire rwandais. Le choix de l’appellation Grand Prix d’Afrique, plutôt que Grand Prix du Rwanda ou de Kigali, traduit précisément cette volonté de donner à l’événement une dimension continentale.

Lors de la présentation du projet, le président rwandais Paul Kagame a notamment souligné les déséquilibres économiques qui existent selon lui entre la contribution des sportifs africains aux grandes compétitions internationales et les retombées dont bénéficie leur continent.

"Pendant des décennies, les athlètes africains ont été l’un des piliers de l’économie sportive mondiale, apportant une valeur commerciale considérable aux plus grandes ligues, alors que le continent ne recevait presque rien en retour," a déclaré Kagame.

"Des partenariats comme celui que nous construisons contribuent à briser ce cycle."

Le chef de l’État reconnaît que le Rwanda reste un pays de taille relativement modeste, mais il considère le sport comme un levier essentiel de développement économique et social, aussi bien à l’échelle nationale que continentale.

"Nous sommes un petit pays," a-t-il admis.

"La Formule 1 fait partie d’une vision beaucoup plus large de ce que le Rwanda doit construire. Notre pays a entrepris de nombreuses choses et nous avons progressé en tant que nation et en tant que peuple."

"Mais concernant la Formule 1, nous ne regardons pas seulement le Rwanda. Nous considérons le Rwanda dans le contexte d’un continent, et nous avons l’ambition d’associer nos frères et sœurs des autres pays africains à cette aventure."

L’accord de dix ans doit ainsi permettre aux autorités rwandaises de développer un projet durable, sans limiter leurs ambitions à la seule construction d’un circuit destiné à accueillir une course annuelle.

L’objectif est également de renforcer la présence du sport automobile sur l’ensemble du continent.

D’après les données issues des précédentes nouvelles destinations du championnat, un Grand Prix de Formule 1 génère généralement plus de 120 millions d’euros de retombées économiques annuelles pour son pays hôte.

Le Grand Prix d’Afrique pourrait ouvrir la voie à d’autres courses

Jean-Guy Afrika, directeur général du Rwanda Development Board, a détaillé les ambitions continentales du projet. Pour lui, le Grand Prix doit constituer un point de départ pour le développement durable de la Formule 1 en Afrique.

"Nous voulons en faire quelque chose de plus grand que le seul Rwanda," a-t-il expliqué.

"Nous voulons que ce soit le moment où le sport est revenu en Afrique pour ne plus jamais en repartir."

"Nous avons estimé que l’appeler Grand Prix de Kigali ou Grand Prix du Rwanda aurait donné une impression légèrement exclusive. Vous savez, il est beaucoup plus facile d’approcher des partenaires dans le cadre de cet effort collectif si vous l’appelez Grand Prix d’Afrique."

"Nous envisageons un avenir dans lequel nous regarderons ce moment comme un tournant décisif, à partir duquel plusieurs courses finiront par être organisées en Afrique."

"Je pense que ce sera extrêmement enthousiasmant pour cette jeune génération d’Africains qui aime ce sport et qui cherche depuis longtemps des occasions de le vivre autrement qu’à la télévision, en y assistant en personne."

"Vous avez déjà vu que l’intérêt en Afrique était très élevé. Nous n’étions pas les seuls candidats, et nous nous attendons à ce qu’après la première course, il y ait probablement beaucoup d’autres projets de Grands Prix."

La F1 marque également une nouvelle étape dans le développement du Rwanda en tant que destination touristique et pôle d’affaires, juste après l’accueil des Championnats du monde de cyclisme sur route 2025. Contrairement à cet événement ponctuel, le Rwanda s’est engagé sur une période de dix ans, ce qui lui laisse le temps d’amortir les investissements, un financement dont le montant n’a pas été dévoilé et qui provient d’un mélange de capitaux publics et privés.

"Il est crucial de souligner que la F1 s’inscrit dans une perspective bien plus large et dans une stratégie à long terme visant à positionner le Rwanda comme un pôle d’investissement et de services touristiques," poursuit Afrika.

"La F1 constituait le prolongement naturel de cette démarche. Le circuit aura une capacité d’environ 100 000 spectateurs. Sur un week-end, nous parlons de près de 300 000 personnes consommant toutes sortes de produits et services : commerces, restaurants, hôtels et infrastructures d’hébergement. Une demande considérable qui génère de la croissance pour nos entreprises existantes. Cela se traduit par des recettes accrues au titre des taxes sur les ventes, d’une hausse de l’impôt sur les sociétés, et ainsi de suite. Nous anticipons également une augmentation des investissements dans de nouvelles entreprises, ce qui signifie davantage d’emplois, entre autres retombées."

Ces ambitions nécessitent toutefois la réalisation d’une infrastructure majeure : un circuit entièrement nouveau, conçu pour répondre aux exigences de la Formule 1.

Un circuit de six kilomètres au cœur du "pays des mille collines"

La conception du futur tracé a été confiée à deux spécialistes reconnus : Carsten Tilke, du bureau d’études Tilke Engineering, et Alexander Wurz, ancien pilote de Formule 1 et représentant de Wurz Designs.

Le circuit sera implanté à Bugesera, à proximité du nouvel aéroport international de Kigali, dont l’ouverture est prévue au début de l’année 2028.

Le choix de cet emplacement repose en grande partie sur la géographie particulière du Rwanda. Situé dans la région de la vallée du Grand Rift, le pays est surnommé le "pays des mille collines" en raison de ses nombreux reliefs.

Une caractéristique que les concepteurs entendent exploiter pleinement pour créer un circuit différent des tracés modernes habituels.

Impliqué dans le projet depuis plusieurs années, Alexander Wurz a expliqué comment les premières réflexions avaient progressivement conduit à retenir Bugesera.

"L’une des premières décisions concernait le type de circuit que nous voulions et l’endroit où il devait être situé."

"Il y a eu des discussions autour d’un circuit urbain, d’une implantation ailleurs, peut-être sur le site de l’ancien aéroport, et plusieurs emplacements ont été envisagés. Lorsque nous avons découvert le projet de développement à Bugesera, puis que nous nous sommes rendus sur place et avons vu les collines et les lacs, j’ai dit : ’Les gars, il n’y a qu’un seul endroit où ce circuit doit être construit, parce qu’il n’a pas besoin que nous le dessinions : la nature a déjà créé la topographie parfaite’."

"Il y a deux collines avec un lac en contrebas. Cela signifie que nous pouvons monter et descendre à travers ce magnifique paysage, et nous voulons créer une image de carte postale du Rwanda africain."

Carsten Tilke ajoute : "Lorsque nous concevons un circuit, nous devons évidemment toujours composer avec le site dont nous disposons. Nous avons eu beaucoup de chance, car la topographie est très vallonnée. Il y a un lac. Nous avons tout ce dont on peut rêver pour la conception d’un circuit. Cela confère également au tracé son caractère : très fluide et très rapide."

"Il est véritablement façonné par les caractéristiques naturelles et la beauté du site. C’est aussi ce qui explique les nombreux dénivelés. Le circuit ressemble vraiment à des montagnes russes, avec beaucoup de virages relevés. La pente atteint 12 à 13 % en montée comme en descente."

Le projet prévoit un circuit de six kilomètres, parcouru dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et comportant 17 virages. Le tracé sera conçu pour accueillir différentes disciplines du sport automobile, et pas uniquement la Formule 1.

Si son plan complet n’a pas encore été rendu public, plusieurs caractéristiques techniques ont déjà été dévoilées. Le dénivelé cumulé sur un tour atteindra 197 mètres, tandis que certains virages présenteront des dévers et des inclinaisons spécifiques.

Wurz affirme avoir déjà parcouru "des milliers" de tours dans le simulateur afin de travailler sur les caractéristiques du futur circuit.

Un tracé pensé pour les dépassements et les spectateurs

Pour Carsten Tilke, le défi consiste à exploiter ce relief exceptionnel sans sacrifier la qualité des courses. Les concepteurs cherchent ainsi à créer un circuit exigeant pour les pilotes, tout en favorisant les dépassements et la diversité des stratégies.

"Il a toujours été important pour nous que le circuit soit fantastique à piloter, exigeant, mais aussi qu’il permette de produire de belles courses," a expliqué Tilke.

"Nous devions donc créer des possibilités de dépassement, nous assurer que différentes stratégies seraient envisageables sur ce tracé, et ainsi de suite, afin d’avoir de belles qualifications, mais aussi une belle course."

"L’autre aspect très important pour nous, c’est que les spectateurs ont toujours été au centre de nos préoccupations. Ils doivent être proches de la piste, ressentir le circuit et en faire partie. C’est vraiment un circuit qui ressemble à des montagnes russes."

Cette philosophie sera également appliquée à l’ensemble des installations. Les bâtiments du paddock s’inspireront de l’architecture traditionnelle rwandaise, en reprenant notamment l’esprit des villages locaux et l’apparence caractéristique des terres rouges de la région.

Le complexe sera conçu comme une installation polyvalente, capable d’accueillir des concerts et d’autres événements majeurs en dehors des week-ends de compétition. Le programme d’investissement prévoit également la création d’une piste de karting, destinée à soutenir le développement du sport automobile à la base, ainsi qu’un centre d’expérience de conduite et des parcours tout-terrain.

L’objectif est de faire fonctionner le site tout au long de l’année, tout en favorisant l’émergence de nouveaux pratiquants et de talents locaux.

L’altitude, un défi supplémentaire pour les ingénieurs

Le futur circuit rwandais présentera une autre particularité importante : son altitude. Kigali se situe à environ 1 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui placera le nouveau rendez-vous parmi les circuits les plus élevés du calendrier de Formule 1. À titre de comparaison, Mexico se trouve à environ 2 200 mètres d’altitude.

Cette caractéristique aura des conséquences directes sur les performances des monoplaces. À mesure que l’altitude augmente, la densité de l’air diminue, ce qui affecte notamment l’efficacité aérodynamique et l’appui généré par les voitures.

Alexander Wurz explique que cette contrainte est déjà intégrée dans les simulations réalisées pour concevoir le tracé.

"Cela signifie que la pression atmosphérique est plus faible, ce qui signifie également que l’adhérence générée par l’aérodynamique est moins importante," a-t-il détaillé.

"Nous pouvons donc compenser cela grâce à certains dévers."

"Dans les simulations, nous travaillons énormément sur de légères modifications des dévers, notamment lorsque les pneus avant ou arrière se dégradent. Nous prenons en compte les températures des pneus à l’entrée des virages, afin que le pilote qui défend sa position se retrouve en désavantage dans la longue ligne droite suivante."

"Il y a énormément de science derrière tout cela, mais aussi toutes les connaissances accumulées au fil des années de pilotage et de conception de circuits."

Wurz promet un futur classique du calendrier

Alexander Wurz ne cache pas son enthousiasme concernant le potentiel du tracé de Bugesera.

L’ancien pilote autrichien estime que l’association entre le relief naturel, les caractéristiques techniques du circuit et les possibilités de dépassement pourrait en faire rapidement l’un des rendez-vous les plus appréciés des pilotes.

"Je peux vous dire que ce sera un circuit de pilotes. Si vous me faites un minimum confiance, il deviendra immédiatement un grand classique. J’espère que ce circuit sera la cerise sur le gâteau dans la liste des circuits préférés de chacun."

Il faudra néanmoins encore plusieurs années avant de pouvoir vérifier ces promesses en conditions réelles.

La première édition du Grand Prix d’Afrique est attendue au début des années 2030, après l’achèvement des travaux et l’homologation du circuit selon les normes du Grade 1 de la FIA.

D’ici là, les responsables du projet devront concrétiser les ambitions annoncées, aussi bien sur le plan sportif qu’économique.

"Il n’y a pas vraiment de facteurs limitants, hormis certaines étapes clés que nous gardons à l’esprit," a déclaré Afrika lorsqu’on l’a interrogé sur la flexibilité de la date de lancement.

"L’une des principales échéances est l’achèvement de l’aéroport international, prévu pour le début de l’année 2028. L’autre aspect concernait surtout la nécessité de conserver une certaine souplesse pour finaliser les travaux liés au circuit, avant qu’une décision définitive ne soit prise quant à notre positionnement exact dans le calendrier. Cette décision relève de la F1, qui en assure la coordination, mais c’est une décision que nous préférons reporter à plus tard."