Pourquoi Verstappen ne voit pas le top 3 du championnat comme un objectif

Max Verstappen a inscrit 76 points en trois courses et s’est rapproché lors de ce triplé à seulement 17 points de George Russell, deuxième du classement des pilotes. Il est encore plus proche de Lewis Hamilton et pourrait, compte tenu des dynamiques actuelles dans les équipes de pointe, terminer dans le top 3 du championnat, voire aller chercher le titre honorifique de vice-champion du monde.

Une place qu’il occupait déjà l’année dernière après avoir enchaîné quatre titres mondiaux lors des saisons précédentes, et pour laquelle il n’avait pas participé au gala de la FIA. Interrogé sur ses plans pour le 12 décembre, il a évidemment eu un sourire.

"C’est la cérémonie de remise des prix ? Eh bien, j’étais vraiment malade l’année dernière ! Mais nous verrons ce qui se passera" a déclaré Verstappen, qui ne verrait pas ça comme une réussite absolue. "Non, parce qu’au bout du compte, vous ne gagnez pas. Vous ne devenez pas champion du monde, et c’est la seule chose qui compte pour moi."

"Mais le plus important est de regarder où nous étions au début de la saison et où nous sommes maintenant. Toutes les améliorations qui ont été introduites sur la voiture depuis, ainsi que les problèmes que nous avions avec certaines pièces de notre voiture, nous avons réussi à résoudre tout cela."

"C’est très important en vue de l’année prochaine. Quand vous voyez que certaines équipes ont encore des doutes sur certains aspects de leurs nouvelles améliorations, tout fonctionne pour nous, et c’est un vrai point positif."

Le Néerlandais a toutefois rappelé récemment que des changements plus fondamentaux seront encore nécessaires pour la voiture de la saison prochaine afin de jouer le titre, et il a expliqué les inconnues qui entourent la progression et la possibilité de la poursuivre en 2027.

"On ne sait jamais totalement. C’est toujours très difficile de dire ça avec des choses que vous développez actuellement et qui n’ont jamais vraiment existé dans la réalité, seulement sur des dessins. Mais tout ce que nous avons introduit sur la voiture cette année a fonctionné. C’est très positif, et espérons que nous pourrons utiliser cela pour l’année prochaine."

Le quadruple champion du monde a également évoqué une autre raison pour laquelle Red Bull pourrait revenir au sommet prochainement, cette fois concernant les infrastructures de Milton Keynes.

"Bien sûr, nous aurons aussi une nouvelle soufflerie à notre disposition l’année prochaine. C’est une question à part, mais naturellement nous espérons qu’elle fonctionnera correctement et qu’elle nous aidera aussi."

Le fait que la corrélation se soit révélée précise en 2026 n’est donc pas quelque chose à prendre pour acquis car la soufflerie de Red Bull est particulièrement ancienne, alors que le développement de la RB23 prend le pas à l’usine.

"Ces problèmes antérieurs pouvaient aussi être en partie dus à la largeur et à la longueur de la voiture et à ce que vous pouvez reproduire avec la maquette. Bien sûr, nous avons des voitures différentes maintenant, mais le plus important est que nous serons en mesure d’utiliser la nouvelle soufflerie l’année prochaine."

"Elle ne peut pas encore être utilisée pour le développement initial, ce processus de développement est déjà en cours, mais elle pourra être utilisée pour la suite du développement de la voiture tout au long de la saison. Ce sera tout de même crucial, car la deuxième année sous ces réglementations s’annonce elle aussi marquée par une bataille de développement intense."