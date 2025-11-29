Hadjar pense ’mériter’ sa sixième place mais ’ne l’avait pas vu venir’

Isack Hadjar a signé une performance retentissante au Qatar en se qualifiant sixième, et le premier hors des trois équipes de pointe du week-end. Le pilote Racing Bulls est le meilleur des autres dans cette séance, et un nouveau bon résultat est possible.

Après avoir raté le top 10 hier en Qualif Sprint, il y parvient dans la qualification principale, reconnaissant toutefois qu’il n’avait pas imaginé finir si haut dans le classement.

"Après la course Sprint, j’avais un bon feeling. Je savais que je n’avais pas tout maximisé hier, mais j’étais en SQ3 sans l’annulation du chrono. Je n’avais pas vu venir la sixième place, mais je me suis senti bien toute la séance, je me suis bien amusé et je suis content, on le mérite" a déclaré Hadjar.

Interrogé sur ses espoirs pour la course, le Français est convaincu qu’il peut faire de belles choses : "Je pense que demain, il y a moyen de rester dans cette position, si je prends un bon départ comme aujourd’hui."

Liam Lawson est qualifié 12e et reconnait qu’il attendait mieux : "C’était très sensible pour moi ce week-end. J’ai essayé de faire mieux, la voiture était dans une meilleure fenêtre de fonctionnement, on a fini la Q1 dans une bonne situation. Mais les plus petits changements la rendent compliquée à conduire et on n’a quasiment pas amélioré."

Le Néo-Zélandais espère remonter en course mais compte tenu de la difficulté des dépassements, il admet avoir peu d’espoir pour la course : "On va essayer, ce sera difficile, mais on essaiera de remonter. Notre rythme de course était bon aujourd’hui, on devait essayer de mieux se qualifier mais ça n’aide pas vraiment."