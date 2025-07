Gasly prédit une fin de saison difficile à Alpine F1 et mise sur 2026

Pierre Gasly aimerait réussir à progresser cette année, alors qu’Alpine F1 est en difficulté et pointe en dernière place. Il admet qu’il est déçu des performances de cette saison pour l’équipe française, et qu’il sera difficile de faire mieux car l’A525 n’évoluera pas.

"Objectivement, on est dans une situation difficile, la performance n’est pas assez bonne, tout le monde en est conscient. On essaie de se battre autant que possible, que ce soient tous les gens à l’usine, sur la piste, ou même moi, j’essaie de tout pousser à la limite" a déclaré Gasly.

"Quand on voit la performance dans le paddock c’est très serré, on est plutôt au fond. On est concentrés sur la voiture de 2026 et on est conscients qu’il n’y aura pas d’évolutions sur la voiture de cette année, et il faudra se battre avec ces armes et faire avec jusqu’en fin d’année."

"Se battre pour une huitième, une 12e ou une 14e place, ça n’a pas vraiment d’intérêt, et j’ai toujours été pour se concentrer sur 2026, et c’est ce que l’équipe a fait, donc je suis aligné à 100 % avec les choix qu’on a faits."

"Mais je m’attendais à ce qu’on ait plus de performance cette année. C’est très serré, plus que ça ne l’a jamais été et on paie aussi un peu cela" poursuit le Français, qui reconnait avoir beaucoup d’attentes pour la saison prochaine.

"La réponse on l’aura l’année prochaine, j’ai beaucoup d’attentes par rapport à l’équipe pour 2026, qui sera là dans six mois. On a six mois à faire où je reste motivé, je vais donner le meilleur de moi-même et j’aimerais aller chercher quelque chose grâce à une situation ou aux conditions."

Alpine fait quand même le maximum pour progresser : "Nous ne sommes pas encore au niveau où nous souhaitons être et nous avons beaucoup de travail en cours en coulisses. Nous essayons de progresser, surtout de mon côté. Je pense que les vendredis sont très importants pour que je prenne de la confiance."

"Quand on démarre sur le mauvais pied, c’est plus compliqué. Je suis sûr que nous pouvons être au top, au niveau de Pierre, et il s’agit simplement de tout mettre en place. Rendre la voiture plus prévisible, un peu plus facile à piloter dans des conditions normales comme extrêmes."

Franco Colapinto aimerait lui aussi progresser : "Nous ne sommes pas encore au niveau où nous souhaitons être et nous avons beaucoup de travail en cours en coulisses. Nous essayons de progresser, surtout de mon côté. Je pense que les vendredis sont très importants pour que je prenne de la confiance."

"Quand on démarre sur le mauvais pied, c’est plus compliqué. Je suis sûr que nous pouvons être au top, au niveau de Pierre, et il s’agit simplement de tout mettre en place. Rendre la voiture plus prévisible, un peu plus facile à piloter dans des conditions normales comme extrêmes."