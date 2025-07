Alpine F1 signe un sponsor de Perez grâce à Colapinto

Alpine F1 a annoncé un nouveau sponsor, Claro, traditionnellement associé à Sergio Perez.

Filiale d’América Móvil, l’entreprise est l’un des plus grands opérateurs de télécommunications au monde en matière d’accès et d’abonnés mobiles en connectant plus de 300 millions d’utilisateurs dans seize pays d’Amérique latine et sept autres en Europe.

Engagé en Formule 1 depuis quatorze ans, América Móvil s’associe désormais à l’équipe et au jeune pilote argentin évoluant au plus haut niveau.

Le logo sera présent sur le casque et la casquette de Franco Colapinto.

"Je suis heureux de m’associer à Claro - América Móvil et de bénéficier de leur soutien cette année. L’engagement de Claro en matière de connectivité et d’innovation reflète parfaitement tout ce que nous recherchons en piste : précision, vitesse et performance fluide. Je suis fier d’unir nos marques et d’apporter une touche latino-américaine à chaque Grand Prix."

Julio Porras Zadik, PDG de Claro Argentine, Uruguay et Paraguay, ajoute : "Nous sommes présents dans ce sport depuis plusieurs années et nous sommes heureux d’y revenir aujourd’hui avec Alpine F1. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de soutenir Franco à ce moment clé."