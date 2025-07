Verstappen : Difficile de prédire qui aura la F1 la plus rapide en 2026

Max Verstappen admet ne pas savoir quelle sera l’équipe la plus performante en 2026.

Doit-il rester chez Red Bull Racing ? Faire le grand saut vers Mercedes F1 en cassant son contrat ou en activant une clause de sortie ?

Si le Néerlandais n’a rien voulu dire plus tôt sur ses options, il a admis qu’il était dans le flou pour la compétitivité de la prochaine saison.

"On peut toujours dire que l’herbe est toujours plus verte ailleurs, n’est-ce pas ? Je pense qu’il faut toujours rester calme et profiter de ce que l’on fait, car j’ai eu beaucoup de succès jusqu’à présent. Bien sûr, cette saison n’est peut-être pas celle que nous souhaitions en tant qu’équipe, mais cela peut aussi arriver."

"Parfois, il faut essayer d’accepter cela aussi. Je sais ce que j’ai, je sais ce que je peux faire, et c’est très bien."

Si une nouvelle réglementation pour 2026 laisse entrevoir un changement dans la hiérarchie, Verstappen a prévenu qu’il n’y avait aucune garantie qu’un transfert lui permette de piloter la voiture la plus rapide sur la grille.

"Il est difficile en F1 d’être toujours au volant de la voiture la plus rapide, car il faut savoir se projeter dans l’avenir. Qui aurait cru ce qu’on a fait il y a deux ans soit si loin cette année ? Et pourtant les règles n’ont pas changé."

"Alors spéculer sur des règles toutes nouvelles... C’est un point sur lequel je ne me concentre pas beaucoup. Je pense que ma seule préoccupation pour le moment est d’essayer d’améliorer la situation."

"En même temps, nous ne sommes pas encore là où nous le souhaitons, c’est clair, et beaucoup de choses peuvent encore changer l’année prochaine. Donc, même si vous essayez de courir après la voiture la plus rapide, ce ne sera peut-être pas la voiture la plus rapide l’année prochaine, et c’est exactement ça que doit être la F1."

"Parfois, on a de la chance, on remporte trois, quatre, cinq, six, sept ou huit titres, qui sait ? Ça fait aussi partie du jeu."